EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Политика Украины, Здоровье
  916  1
Материалы по теме:
Все про:карантин (3041) Львов (3654) Львовщина (1901) COVID-19 (3757) коронавирус (2458)

 Число зараженных COVID-19 во Львовской области возросло на 12 до 136

Количество заболевших коронавирусом во Львовской области за минувшие сутки возросло до 136 человек

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Львова Галину Сличну, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждены 136 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 – летальные, 6 выздоровели", - указано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одним из элементов выхода из карантина будет тестирование на антитела, - Ляшко

За минувшие сутки в области диагностировали 12 новых больных.

По данным городских властей Львова, в областной инфекционной больнице находится 86 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ три пациента.

Число зараженных COVID-19 во Львовской области возросло на 12 до 136 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188844
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ужасно и проблематично, когда данные по Европе берут с русского источника с их переводом. Реальные цифры совсем другие, как и разговоры о тестировании быстром. Манипуляция фактами о карантинах в других странах. Зачем?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх