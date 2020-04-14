 Одним из элементов выхода из карантина будет тестирование на антитела, - Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свободы слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов - введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет. Ведь многие люди переболеют с так называемым бессимптомным носительством", - рассказал он.

По словам Ляшко, в Минздраве понимают, какая это будет нагрузка на систему государственных лабораторий, поэтому проводили переговоры с бизнес-сетями, которые готовы взяться за это тестирование.

"Я думаю, когда появятся эти тесты в Украине, мы отработаем эту методику, и это будет один из элементов выхода из карантина", - добавил он.

Кроме того, Ляшко отметил, что сейчас также изучается практика, приобретенная Китаем при выходе из карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко