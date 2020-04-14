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 Одним из элементов выхода из карантина будет тестирование на антитела, - Ляшко

Среди мер, направленных на выход из карантина, будет внедрение нового вида тестирования - ИФА (иммуноферментный анализ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свободы слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы разрабатываем шаги, как нужно в дальнейшем выходить из карантина. Один из этих методов - введение нового вида тестирования: ИФА-тестов, которые будут показывать наличие антител, что подтверждает, переболел человек или нет. Ведь многие люди переболеют с так называемым бессимптомным носительством", - рассказал он.

По словам Ляшко, в Минздраве понимают, какая это будет нагрузка на систему государственных лабораторий, поэтому проводили переговоры с бизнес-сетями, которые готовы взяться за это тестирование.

"Я думаю, когда появятся эти тесты в Украине, мы отработаем эту методику, и это будет один из элементов выхода из карантина", - добавил он.

Кроме того, Ляшко отметил, что сейчас также изучается практика, приобретенная Китаем при выходе из карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3188842
 
 
 Топ комментарии
 
Я думаю шо будут другие критерии закончить з карантин - это вынос Осла в Ростов в отсутствии жрачки у зетипиллов.
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Вот же твари, ну протестируйте 40 млн.
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А сейчас чем вы занимаетесь экспресс-тестами? Иммуноферментный анализ - это вам не фухры-мухры, это как офис препиздента, а не АП.
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та вы простейшие тесты по неделе делаете, что вы заливаете...
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выход из карантина будет когда у всех бабки кончатся, а когда заболеваемость увеличится - тікайте з міста вам...
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пстойте, так он же и сказал, что ел может и не быть. Так что тестировать и на что снова деньги бросать. А не проще просто работать и не манипулировать фактами. Так для справки-в Германии ежегодно от пневмонии умирает от 40 до 50 тыс. человек,
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А сейчас чем вы занимаетесь экспресс-тестами? Иммуноферментный анализ - это вам не фухры-мухры, это как офис ***********, а не АП.
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тестируйте не тестируйте у вас выхода нет, через месяц максимум
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Класно,а тебе это зачем?А если нет антител то шо заражать будешь?
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Я думаю шо будут другие критерии закончить з карантин - это вынос Осла в Ростов в отсутствии жрачки у зетипиллов.
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Потому что бизнесы депутатов в опасности.
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У кого не буде антитіл, той сидітиме вдома. До другого пришестя.
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Идиоты у власти. Какие тесты на антитела, если тестов на наличие вируса не делают?
Где эти миллионы тестов, о которых рапортовал клоун?
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Все "антитела", "антилюди", "антиукраинцы" - во власти... Закрыть их "на карантин" на зону, и Украина - выздоровеет...
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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Это намек на то, что карантин будет вечный?
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Надпись над вратами входа в карантин "Отставь надежду всяк сюда входящий!"
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