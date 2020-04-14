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 Общество, Здоровье
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 Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская

В ближайшее время в Украине станет возможным лечение COVID-19 на основе плазмы тех, кто выздоровел.

Об этом написала на своей странице в Facebook врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"С нуля приходится делать все - учиться правильно вести больных согласно нашему основному принципу "не навреди", анализировать свой и весь мировой опыт, внедрять новые инструментальные методы диагностики в практику, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи и тем самым предотвратить необходимость в крайних малоэффективных мерах, читать лекции, писать статьи, нормативные документы для того, чтобы научить и защитить наших докторов и т.д.", - написала она.

Кроме того, она добавила, что вскоре в Украине станет доступным лечение коронавира на основе плазмы тех, кто выздоровел: "У меня, друзья, есть для вас замечательная новость - скоро у нас будет возможность детекции антител у переболевших COVID-19 методом ИФА и, значит, мы сможем быстро расширить наши терапевтические возможности для тяжелых больных плазмой реконвалесцентов ....И я очень рада, что это будут наши, украинские тест-системы... Так что идём в ногу со временем и сделаем все, чтобы мы с вами пережили это тяжелое время с минимальными потерями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утвержденные протоколы позволяют врачам лечить COVID-19 препаратами, в инструкциях к которым не указан коронавирус, - Степанов

"Спасибо всем тем, кто рядом. Вместе - мы сила", - добавила Голубовская.

Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188841
 
 
 Топ комментарии
 
а здесь же ниже написано, что иммунитет не вырабатывается у переболевших? Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8690
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Главное чтоб с этой плазмой чего другое не подхватить больным.
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а здесь же ниже написано, что иммунитет не вырабатывается у переболевших? Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8690
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моживо до плазми додадуть ще якісь прибамбаси..
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та запросто: спид, гепатит, сифон и прочие вкусняшки
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Пише , що в де кого не виробляються антитіла . Але їх мало .
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Написано, что нет сведений. Надо читать не только заголовок.
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ну так была же статья, что главное прокукарекать и деньги получить, а тестировать можно все что угодно под эгидой вируса Мода такая.
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Зато вырабатываются собственные антитела как иммунный ответ у заболевшего. Иначе он - не заболевший. Вот только эта тьотя забыла об этом сказать
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Молодца! Хоча б не дарма сидимо в карантині - перша багатообіцяюча новина!
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Главное чтоб с этой плазмой чего другое не подхватить больным.
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никто в мире не знает, а Украина, где наука в глубокой опе - знает
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Просто многие страны тупо себя пиарят, у них высокое самомнение, а украинцы просто скромные! ни чем не хуже, а во многом еще лучше!
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сдача себя на органы будет обязательной? зелёные закончик примут? кто не сдаст кровь, того в тюрму? Вскоре в Украине станет возможным лечение коронавируса на основе плазмы тех, кто выздоровел, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 2797
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Корь вылечили уже,туберкулез,СПИД,Эболу,сезонный грипп,ОРВИ и прочие Сибирские Язвы,...пришел черед КоронвиРУС плазмой по башке треснуть...Стойкие мы однако в борьбе за идеи Мировой революции
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а на основе мировых наработок она имеет ввиду кацапию. Один пишет, что тестирование антител, которых может и не быть, другая о разработках не на сегодня,а в далеком будущем, но все равно скоро....а пока держитесь
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Знать Шахова на анализы до последней капли крови!
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а кто не хочет отдавать плазму - штраф 170 000 грн
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возможным лечение коронавируса /Слава вперёдсмотрящему,Слава вперёд идущему,Путь наш - из настоящего К звёздному грядущему!
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Крысы кремля Новичок жрут,Путлер сказал же,Печенегов разбили и Половцев,а КоронвиРУС Новичком угрохаем или на Крайняк Полонием....
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Це один з методів лікування . Достатньо хворому ввести трохи крові того хто вже вилікувався і має антитіла проти хвороби і хворий виліковується . Але існує проблема , одержання хвороб донора .
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Две недели назад в России объявили лечение через кровь людей которые стали здоровыми после болезни коронавируса , вливать кровь заболевшим коронавирусом . В Украине как попугаи .власть повторяет идиотизм высказывание другого государства . Они же копируют российские СМИ.
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Про це першими заговорили китайці . Цей метод відомий ще з першої половини 20-століття .
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Вообще-то первыми это начали делать в Китае. Упреждая вопрос: а зачем переливать плазму, если сказали же, что иммунитет не вырабатывается?

Отвечаю: сказали, что неизвестно вырабатывается или нет. Может у кого-то вырабатывается достаточно сильный иммунитет, а может недостаточно сильный. Это просто вероятность на успешный исход лечения.
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тоже сначала об этом подумал, но приемы в медицине не зависят от политики
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Есть Путлер,есть РАБссия,нет Путлера..нет Ума.... Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2790 Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2790Володин правильно сказал : РАБссия без идиота не выдживет.потому что некому лечить,таланты кончились у 140 миллионого быдла...,осталься Шариков и тот больной на вю башку СОВЕТСКУю... Незабаром в Україні стане можливим лікування коронавірусу на основі плазми тих, хто одужав, - лікар-інфекціоніст Голубовська - Цензор.НЕТ 2790
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А зеленое стадо все прожекты будущего рисует...а в настоящем полный обсерон...
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даешь рашистскую методу в украинские больницы...
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В Півд. Кореї виділили біля п'яти антитіл які вбивають вірус сарс2 . Приступили до випробування цих ліків . Добавлю , що над цим працюють не тільки в П. Кореї . Але для цього потрібен час , як і для виготовлення прививки .
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РАБссия зачищает Ютьюб основательно,исчезли многие видосы о быдле советском,из моих закладок,а их было около 2 000,осталось 500....
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Думаю що тих хаорих які лежать на смертному одрі , мало хвилює проблема , заразитися чимось через кров донора . Головне не померти . А там видно буде .
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Всего 97 выздоровевших в Украине на сегодняшний день. Минус желтуха и другие болезни. Так что пока рано надеяться для обычного человека.
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Висит черная рамка и написано Видео недоступно.
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Спасение утопающих,дело рук самих...,так что надеяться на кого то,дарма праця...
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О, метод столітньої давності, світова медицина повністю здеградувала, показує свою обмеженість в боротьбі з хворобами. Попробуйте це коробочки з блохами до хворих прив'язувати, щоб вони висмоктували кров хворих з антитілами, а тоді лікуйте цією кров'ю хворих.
Люди, ізоляція це єдиний спосіб, мийте руки і не слухайте безпомічних медиків, вони вам не допоможуть.
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Гиперпул ей в помощь... фантасты грёбанные... пан Зю лично сделает каждому гражданину искусственное дыхание (штраф - тем, кто откажется), а аФакоФ раздаст верным правоохранительным космонавтам антивирусные нанобластеры... "Блажен, кто верует"(с) нда...
см. "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
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