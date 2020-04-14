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 Происшествия
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Все про:ОБСЕ (3964) обстрел (8904) Донбасс (21118)

 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 9 взрывов и 6 очередей из стрелкового оружия на вокзале в оккупированной Ясиноватой. Пули пронеслись над их головами, - отчет

На железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ разорвались боеприпасы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете ОБСЕ.

Сообщается, что 13 апреля патруль СММ в составе четырех сотрудников на двух автомобилях находился возле железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления мониторинга соблюдения локального режима прекращения огня для содействия обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

"Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля Миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно в 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами. Впоследствии со своей позиции наблюдатели заметили, как они попали в разные места к югу от них: в наружную стену здания вокзала (ориентировочно в 20-50 м), в землю (примерно 50 м) и в вагон (на расстоянии около 100 м)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что наблюдатели немедленно переместились на 1 км севернее железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня для содействия обеспечению функционирования ДФС. Патруль благополучно вернулся на базу, расположенную в неподконтрольном правительству Донецке.

Источник: https://censor.net.ua/n3188839
 
 
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От би Зелю туди....
Це ж він миром марить.
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В городе Могилев-Подольский Винницкой области больной коронавирусной инфекцией ребенок пришел в сознание!
Он начал самостоятельно дышать, на щёчках появился румянец.
Кашлять начал 23 марта. За два дня температура выросла до 40,5 градуса!...
Медики плакали, когда он пришел в сознание и открыл глаза.
Спасибо Вам, Уважаемые!
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Ну не хоче Ясинувата бути в Україні. Ідуть вони лісом.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 1653
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А пули летят, будто птицы. Взлетают и больно клюются.
Солдаты сидят и смеются. Хорошая вещь привычка!
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... немедленно переместились на 1 км севернее..
Короче, обделались, прозрели и решили краще тікать.
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В городе Могилев-Подольский Винницкой области больной коронавирусной инфекцией ребенок пришел в сознание!
Он начал самостоятельно дышать, на щёчках появился румянец.
Кашлять начал 23 марта. За два дня температура выросла до 40,5 градуса!...
Медики плакали, когда он пришел в сознание и открыл глаза.
Спасибо Вам, Уважаемые!
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Слабаки, треба було б запросити *******-пушиліна, щоб оно почуяло свист "пташок" рогатих...
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Ну не хоче Ясинувата бути в Україні. Ідуть вони лісом.

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От би Зелю туди....
Це ж він миром марить.
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зє їздить в ООС тільки інспектувати відведення ЗСУ. арьол!
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рюськая пресса о ситуации на Донбассе

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 5582
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ну шеврон в нього 72 ОМБР, а кацапам брехать не звикати.
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"Президент Украины Владимир Зеленский лично наблюдает над уничтожением русскоязычного населения Донбасса "

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 9684
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Прям пронеслись? Как кони над головами. Прогрохотали телегой. Обсешники напустили в памперсы, хто одел. А хто не одел - те просто напустили.
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Срочно отвести украинские войска, что бы пули не долетали!
Ну а если полицаи и свинособаки свои банды "подвинут" внутрь свободных украинких территорий, ну то такое, будем надеяться на лучшее, вон и наш говно главнокомандувач, видит только русский прекрасный мир в их глазоньках.... Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 9 вибухів і 6 черг зі стрілецької зброї на вокзалі в окупованій Ясинуватій. Кулі пронеслися над їхніми головами, - звіт - Цензор.НЕТ 3140
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І ЩО ДАЛІ?ЗЛОЧИН БЕЗ ПОКАРАННЯ СТИМУЛ ДЛЯ ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ.ДЛЯ ОРГВИСНОВКІВ ТРЕБА ЩОБ В ГОЛОВУ ЗАЛІТАЛО?
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А єсліби пулі нЄ прАнЄслісь, то і нЄ замЄтілі би...
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Так вот оно в чём дело . А говорили канализацию прорвало .
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