 Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 9 взрывов и 6 очередей из стрелкового оружия на вокзале в оккупированной Ясиноватой. Пули пронеслись над их головами, - отчет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативном отчете ОБСЕ.

Сообщается, что 13 апреля патруль СММ в составе четырех сотрудников на двух автомобилях находился возле железнодорожного вокзала в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления мониторинга соблюдения локального режима прекращения огня для содействия обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

"Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности по соблюдению локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля Миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно в 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами. Впоследствии со своей позиции наблюдатели заметили, как они попали в разные места к югу от них: в наружную стену здания вокзала (ориентировочно в 20-50 м), в землю (примерно 50 м) и в вагон (на расстоянии около 100 м)", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что наблюдатели немедленно переместились на 1 км севернее железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня для содействия обеспечению функционирования ДФС. Патруль благополучно вернулся на базу, расположенную в неподконтрольном правительству Донецке.