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 Происшествия
  2008  20
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Все про:пожар (4030) Чернобыль (380) Зона отчуждения (149) ГСЧС (2596)

 Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 11-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 4 лесничествах, - ГСЧС

К тушению пожаров в Зоне отчуждения привлечены 415 человек и 98 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля осуществлены 227 сбросов - 538 т воды)", - сообщили в ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Компания "Чернобыль ТУР" собрала помощь спасателям, которые уже 11-й день борются с пожаром в Зоне отчуждения. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3188838
 
 
 Топ комментарии
 
Складається таке враження, що до чого не прикладаються зелені ручки - то пожежа, то розвал, то ще якийсь форс-мажор. Це було передбачувано, але не для всіх. Отож маємо результат свого вибору.
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На Вашому місці актуальніше помовчати.
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"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами". Чей лозунг? Зебилье, как думаете? Угадайте с трех раз. Нет, учитывая уровень развития, трех может не хватить. Но хоть с десятой попытки может что-то у вас выйдет.
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"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами". Чей лозунг? Зебилье, как думаете? Угадайте с трех раз. Нет, учитывая уровень развития, трех может не хватить. Но хоть с десятой попытки может что-то у вас выйдет.
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Складається таке враження, що до чого не прикладаються зелені ручки - то пожежа, то розвал, то ще якийсь форс-мажор. Це було передбачувано, але не для всіх. Отож маємо результат свого вибору.
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а вчера, проснулось от зимней спячки и давай постить заботу. То что у вас происходит иначе как плохим сном не назовешь. Куда не брось взгляд, всюду ж....и большая.
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Це не зимова сплячка. Якщо людина пропадає періодично на день-два-три, це щось інше і пов"язане з речовинами. Просто рік тому дехто не здав нігті і волосся для аналізів відносно наркозалежності.
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просто некоторые и впадают в сплячку, а в этом случае еще и финансовую лапу Украины сосет.
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Данко. . Що, падлюки. Тепер довольні? (Натовп мовчить)
Данко. Тепер Вам піздєц! (помирає)
Голос зєлі з натовпу - ***** нє піздєц! Ми тут в пустині сад зробимо!
Голоси. А вірно хлопці! А діло каже!
Голос зєлі. Ураааааа! Вперед, чмо японське!
Всі. Ураааааа!
Завіса.
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Щас Главзебил запишет видосик, что это он дождь вызвал.
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Сейчас актуальнее говорить что это слуги уроды вместе с песиками и соросятами дождь вызвали. ну после продажи Украинской земли.
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На Вашому місці актуальніше помовчати.
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не напрягайся, а то придётся памперс менять раньше времени. Это реальнось для соросят. поросят и зебобиков.... Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 11-ту добу: осередки займання спостерігаються в 4 лісництвах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7981
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Пасмурно, под утро немного дождь сделал вид, что пошел. Это не те осадки, что пожар зальют.
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Срочно отправить отряды депутатов, прокуроров, судей. кабминовских, офиса президента...ну и пару батальонов мажоров.
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А что мешало гидранту согнать всю технику и потушить в 1 день ?
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прочла все 900 комментов на Фейсе о прослеживании президентом горения зоны. Ни одного положительного. Сколько денег угрохали или под пожаром заникали ..и снова волонтеры, которых потом и судить будет....
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ну сколько вырезали теперь уж точно не определить...это как со складами боеприпасов, ревизия ..и за три дня до комиссии вдруг "рептилоиды" и катастрофа местного масштаба.
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то что вменяли Пороху за 5 лет, бубочка перевыполнил за 9 мес.
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ты подсчитала? Каждый ответит за свои преступления перед гражданами Украины.
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Тільки виділили гроші на пожежу, а тут бац - дощ пішов. Пєчалька.))
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Ау ,прокуратура,сбу всех лесников тюрьму. Пусть доказывают что они не палили.
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