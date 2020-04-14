 Тушение пожара в Зоне отчуждения продолжается 11-е сутки: очаги возгорания наблюдаются в 4 лесничествах, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 14 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами. К тушению пожаров привлечены 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля осуществлены 227 сбросов - 538 т воды)", - сообщили в ГСЧС.

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