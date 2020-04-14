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 Общество, Здоровье
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 У годовалого ребенка и его 32-летней матери на Херсонщине обнаружили коронавирус, - ОГА

По состоянию на 13 апреля на Херсонщине уже есть 34 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Из них - одно выздоровление в Геническом районе, и один летальный случай в Олешковском.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

Три новых лабораторно подтвержденных заболевания выявлены за последние сутки.

"2 человека из Олешковского района, контактировавших с ранее заболевшим COVID-19 человеком, членом их семьи:

- женщина 32 года и маленький ребенок, которому 24 апреля исполнится только 1 год. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор. Их состояние удовлетворительное.

- женщина, 44 года из Белозерского района (с.Чернобаевка). Недавно вернулась из Киева. Была госпитализирована в областную инфекционную больницу. Состояние ее стабильно тяжелое, она получает кислород. Подключение к аппаратам ИВЛ - не требует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олешки в Херсонской области на выходные закроют на тотальный карантин

Сейчас устанавливается круг контактных лиц для проведения ПЦР исследований.

У годовалого ребенка и его 32-летней матери на Херсонщине обнаружили коронавирус, - ОГА 01
У годовалого ребенка и его 32-летней матери на Херсонщине обнаружили коронавирус, - ОГА 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188836
 
 
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Влада знову якусь капость затіяла. Тріскотня про коронавірус забила всі стрічки новин.
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Часом в Лавру не ходила?
С попами Паши Мерседеса не общалась?
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интересно кто легче перенесет заболевание?
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