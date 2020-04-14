 У годовалого ребенка и его 32-летней матери на Херсонщине обнаружили коронавирус, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава областной государственной администрации Юрий Гусев на своей странице в Facebook.

Три новых лабораторно подтвержденных заболевания выявлены за последние сутки.

"2 человека из Олешковского района, контактировавших с ранее заболевшим COVID-19 человеком, членом их семьи:

- женщина 32 года и маленький ребенок, которому 24 апреля исполнится только 1 год. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор. Их состояние удовлетворительное.

- женщина, 44 года из Белозерского района (с.Чернобаевка). Недавно вернулась из Киева. Была госпитализирована в областную инфекционную больницу. Состояние ее стабильно тяжелое, она получает кислород. Подключение к аппаратам ИВЛ - не требует.

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Сейчас устанавливается круг контактных лиц для проведения ПЦР исследований.



