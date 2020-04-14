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 Политика Украины, Здоровье
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 Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"С завтрашнего дня (14 апреля. - Ред.) мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоит вопрос о жестком закрытии рынков по всей Украине в связи с несоблюдением противоэпидемиологических норм, - глава Нацполиции Клименко

По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вот это пользу сделали для людей", - в Первомайске выстроилась километровая очередь желающих попасть на рынок. ВИДЕО

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

Источник: https://censor.net.ua/n3188834
 
   
 Топ комментарии
 
То вивіски поміняйте, не Ринок, а ломбард. і всьо Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 554
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Вот такое бесит, то разрешат то запретят, кто оплатит убытки тем у кого товар испортится.
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Смешно. В Мариуполе как раз сегодня планировали ОТРЫТЬ рынки. Один ляшко заменил целую систему санэпиднадзора в стране. Такое возможно только в краю непуганных идиотов.
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То вивіски поміняйте, не Ринок, а ломбард. і всьо Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 554
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тобто-здав гроші і тобі заплатили товаром? конгеніально!
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а Ляшко я глубоко уважаю.. но он жалкая нічтожная лічность-повєрьтє Шура Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7486
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Писали все Бенины юристы эти правки и ржали
А шоб окончательно приколоться над украинцами - поручили их подать в ВР ПОЛУОБРАЗОВАННОМУ СЛУГЕ
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хоть это и не тот Ляжко, но тот еще пNдор
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Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского в Москве, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире православного телеканала "Союз" призвал россиян, которые из-за карантина потеряли работу, "просить милостыньку".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/protoierey-rpc-prizval-poteryavshih-rabotu-rossiyan-prosit-milostynku-1495355.html
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Угу "бозенька" подаст. Пипец кретин - клуб Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7152
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Вот такое бесит, то разрешат то запретят, кто оплатит убытки тем у кого товар испортится.
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Ну так зачем было разрешать, торговцы закупили товар и куда его теперь девать.
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Ще пару раз і нізащо буде купити.Це кретини так боряться з конкурентами.
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А было специальное разрешение?
Я думаю, торговцы тоже должны головой немного думать, а не только кошельком.
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ты наверное святым духом питаешься и никуда за продуктами не выходишь? или бункер на 5 лет вперед затареный стоит под домом?
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- Но если я выстрелю в шарик, он же испортится!
- А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я...
(с) Винни-пух и все-все-все
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О, дим від покришок добре стерилізує повітря.
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Смешно. В Мариуполе как раз сегодня планировали ОТРЫТЬ рынки. Один ляшко заменил целую систему санэпиднадзора в стране. Такое возможно только в краю непуганных идиотов.
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А что Вам собственно не нравится?
У нас прогнозы по заболеванию дает сам геращенко
а рюкзаков решает кого и куда послать на обсервацию...
это такой прикол Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8349
Вы как будто не в этом шапито живете, или только вчера приехали)))
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Народ с рынков АКТИВНО голосовал за слуг народа
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А ЯКЩО НАЗВАТИ РИНОК -ЕПІЦЕНТР?ЧИМ ЕПІЦЕНТР ПРИНЦИПОВО КРАЩИЙ ВІД ІНШИХ?ДРУЗЯМ УСЕ-ІНШИМ ЗАКОН.КЛОУНСЬКЕ РУЧНЕ УПРАВЛІННЯ
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ЗАЧЕМ ЗАПРЕЩАТЬ?
элементарно обдавайте кипятком купленные товары и даже личинки глистов на картошке сдохнут...
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Народ не встигае просікать політику партії та керманичів.
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вони самі не відають, що творять.
тупі бо
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Срать на бабушок,вони таку-сяку пенсію отримують.Що робити тисячам сімей,які вклалися в теплиці,насіння,вирощування ранньої городини, хто жив з продажу меду,м'яса,молока ?
Врешті,оті тисячі базарних торговців і перекупщиків теж за щось мають жити !!!
Чи від корони здохнеш,а з простягненою рукою точно підеш ! І на заробітки не виїдеш (та й не у всіх є можливість) !
І чому те гімно не закриває церкви рпц на карантин ? Порушень не бачить,чи віра не дозволяє ?
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Не накручивайте народ - мёд и мясо не пропадут 😀😀😀
Люди с базара - народ не бедный и запасливый
А вот коррупционеры без бюджетных денег точно вымрут 😀😀😀
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ЩО,НАХРІН,МАЄ ЗНАЧИТИ фраза "коррупционеры без бюджетных денег точно вымрут"-типу,в них хтось щось збирався відбирати ??? Та все ж навпаки-за Зєлі повернулися схеми ,навіть гірші,ніж за Яника ! Ще до нового року надходження в бюджет в мінуса пішли !!
Ви справді вважаєте,що в торгашів охрєнітєльні запаси ? А може ще треба й потрусити клятих мішочників-спєкулянтів ?
Думаєте,-це смішно,коли хтось не може продати товар,інший переплачує за подібний товар або й гіршої якості,а третій отримує надприбутки ?
Ви,шановна,викупите в мене самовивозом битон меду,півтони м'яса,а в мого сусіда тону капусти ? Бо уже оті запаси куп бабла підходять до кінця !
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На сеть гипермаркетов Эпицентр не хочет отдельное распоряжение написать?Или охреневшему хозяину можно забить болт на карантин?
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В Эпицентр впускаются в масках и по немного человек - перед Эпицентром стоит очередь , а на рынках установить правила не могут - в этом вся проблема
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Не знаю правда или нет, но читал что Гереги порешали за пару лямов в неделю... И теперь спокойной работают, а другим конкурентам запретили.
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1. Открываем рынки.
2. Ждем, когда занесут продуктовые сети.
3. PROFIT...
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розбазарили всю спадщину, вона була хоч і не велика, але була..
самі не здатні ніц для Вкраїни заробити.
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это вы про шмарклю, или мудрый нарид..?
Или про обоих вместе...?
Если про нарид, то мне больше всего бездарно подаренное ЯО жалко и его носители...
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От маладец, нет шоб порушників тикнути, він усіх під ножа поклав, вумно...!!
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Да, в наш меркантильный век каждый индивидум стремится к анабиозу, посколько его флегматические тенденции заложены ещё в эмбриональных сферах.
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Ну, тада и апчественный транспорт с маршрутками надобно по новой запретить... а потом и доставку... доить так доить... запустить всех по кругу...
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Рынки работали, но бабки не заболели. Рынки надо закрывать.
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неболеющие бабки-это безобразие и возмутительная халатность!
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Хочу - открываю. Хочу - закрываю. А хто должен наводить порядок на рынках? Не зетипиллы часом? Или может вам Порошенко будет порядок наводить?
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Спасибо, не надо.
Порошенко уже навел "порядок".
В медицине, когда на пару с Супрун уничтожил санэпидемслужбу Украины. Что сейчас ох, как аукается.
Когда на пару с Гонтаревой девальвировал национальную валюту с 8 до 30 грн за долл., а инфляцию суммарно за два года довел до 70%.
Такая "помощь" даром не нужна.
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Запретите Ляшко. Идиот во власти куда хуже короновируса.
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А церкви УПЦ МП ничего не нарушают? Все ок?
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Меня болше интересует куда Осел дел деньги из казначейского счета который оставил Порошенко. И почему ВВП упал, и почему кризис в стране. Але, зетипиллы! Только вы можете все это обьяснить. Начинайте!
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Они в математике не сильны 😀😀😀
Помните как они считали сколько надо денег на зарплату 4000 уе учителям?

КАКИХ ВЫБРАЛИ - такой и ВВП
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Деньги как мёд. Вот они были и нету. Зелёная плесень видимо поела.
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Правильно. В супермаркетах хоть как-то можно контролировать входящих. На рынках массовое скопление людей , к тому же работают кафе, которые якобы на вынос. Это не доставка, которая разрешена к тем, кто дома. Тогда почему не разрешить работать всем кафе и магазинам , соблюдая масочный режим и дистанцию?
В Одессе все рынки работают, по-моему, и седьмой км работает, так как жаловались в соц сетях, что снизили аренду только на 20%. Что тоже , кстати, скотство. Хозяева то есть умышленно заставляют работать вопреки распоряжению государства.
Или карантин - или нет. А с таким декоративным карантином, когда открыты церкви и базары ничего не получится.
Сидите дома! Чтобы работать потом было кому!
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Ты давай не звезди. У Авакова 300 000 бойцов. Могут контролировать каждого входящего.
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Цікаво, як їсти, дотримуючись масочного режиму?
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Вот да, большинство же даже в квартирах сидят в масках, опасаясь циркуляции вируса через домовую вентиляцию.
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Серйозно? Тоді і в памперсах треба ходити, в деяких будинках же загальна каналізація.
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Щоб дотримуватись під час їжі масочного режиму, кожне блюдо треба з"їдати разом з маскою, але в разі, якщо маска не була з"їдена з попереднім блюдом, її обов"язково треба замінювати на нову,аби таки уникнути зараження коронавірусом!

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Відкиті чи закриті ринки, чітко видно по коливанням ціни в супермаркетах, а тут ще Великдень, наступного вівторка знову відуриють, а Ляшко вже міліонер.
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Главное верить телевизору,остальное придет ОСЕНЬЮ........
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В некоторых городах рынки были самыми большими работодателями.
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И придет время расплаты за грехи людские....,1917 год уже наказал то поколение идиотов...,ничему не научились,бегаем вокруг Озера...,марафонцы блин...
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О, мама, опять ты со своим нафталином, да никто уже толком и не понимает, что это за 17й год. зомбирование молодежи идет уже совсем другими идиомами.
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Вначале предприниматели выкинули все испорченные продукты когда их закрыли
потом разрешили, она снова накупили продуктов, завезли на продажу
и тут снова их закрывают
как говорится Зеленский зробив их ще раз...
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Был такой фильм в сссре дохлом, Республика ШКИД,советую просмотреть еще раз,что нас ждет совсем СКОРО Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4483
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У мене така підозра,що раніше тих персонажів хто у нас при владі,випускали тільки на гастролі. Їм так сподобався сюжет "слуги народу" що одного разу вони подались кандидатами у владу. І нарот вибрав.
Щоб санітари не виловили їх вони вирішили закривати дурки,а заодно тубдиспансери - бо звучить якось дуже подібно до психдиспансерів ! Продуктовим ринкам знову заборонено працювати під час карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5249
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В Венесуэле хлеб дефицит и его нет,очереди бешенные,Венесуэла владеет самыми богатыми запасами нефти в Мире,сообщает Евроньюс.У нас нефти своей,кот наплакал,всё давно сожрал ссср.
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Закрыли гады...А где же я пасочку куплю, яичек домашних, сала....что в церквушку на Пасху нести святить, а? Бяда....ох бяда-то....
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