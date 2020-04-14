 Продуктовым рынкам снова запрещено работать во время карантина, - главный санврач Ляшко

Об этом Ляшко заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"С завтрашнего дня (14 апреля. - Ред.) мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу", - заявил он.

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По словам санитарного врача, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Однако было выявлено ряд нарушений и злоупотреблений, которые заставили Ляшко отменить постановление.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", – утверждает санитарный врач.

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Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.