 Медсистема способна одновременно выдержать не более 3,5 тысяч тяжелобольных коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.
По его словам, Минздрав имеет как оптимистичные, так и пессимистичные сценарии распространения коронавируса.
"Если мы не будем вводить противоэпидемические мероприятия, карантин и спокойно смотреть на динамику роста - эти цифры пугают. Я не хочу их сейчас озвучивать, чтобы кто-то не почувствовал надежду и спокойно вышел из самоизоляции, или прекратил карантин", - подчеркнул он.
Ляшко напомнил о динамике заражения в медучреждениях и церквях, где от одного человека заразились 80% контактных лиц, поэтому отметил необходимость соблюдения карантина во время Пасхи.
Главный санврач также рассказал о запасе прочности медицинской системы в противостоянии с коронавирусом: "Предел, на который мы рассчитывали и которого придерживались, — это не более 3,5 тыс. больных, одновременно пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам и коронавирус пройти, и спасать людей от других тяжелых болезней. Мы выбрали для себя оптимистический сценарий и отслеживаем динамику, чтобы или усиливать карантин, или начинать процесс подготовки для выхода из этого состояния".
Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. Для предотвращения распространения коронавируса с 6 апреля правительство усилило ограничения.
Как сообщалось, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели.
Без этого сейчас медицину не поднять и зарплат медикам не увеличить
Частные практики решать проблему и маленьких городках и сёлах
Но Вы решили поумничать на Цензоре
Семейных врачей ( бесплатных) никто не отменяет
Раньше батюшек кгб заставляло стучать, а сейчас что они делают
Собор от слова собираться, сейчас никакие сборы не нужны. В Южной корее 1000 человек заразилось от таких сборов. У нас пик будет к концу месяца, тогда закроют церкви.
КГБ МП также контролирует церкви. В Москве сборы запретили, почему у нас можно.
микропример
красил я там бочки, под полив готовил
закончился растворитель. с єтим карантином оч не хочется лишний раз со двора віходить
взял бензин из канистрі для мотоблока, бензокосі и бензопилі
нормаль, растворитель в магазине 30-40 грн за 0,5л. а бензин 11 грн пол-литра, єффект одинаков, смердит и то и то одинаково противно
я думаю, многие люди внесут коррективі в свое хозяйство с єтим карантином