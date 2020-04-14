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 Общество, Здоровье
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 Медсистема способна одновременно выдержать не более 3,5 тысяч тяжелобольных коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Медсистема способна справиться с 3,5 тыс. тяжелобольных коронавирусом в реанимационных отделениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, Минздрав имеет как оптимистичные, так и пессимистичные сценарии распространения коронавируса.

"Если мы не будем вводить противоэпидемические мероприятия, карантин и спокойно смотреть на динамику роста - эти цифры пугают. Я не хочу их сейчас озвучивать, чтобы кто-то не почувствовал надежду и спокойно вышел из самоизоляции, или прекратил карантин", - подчеркнул он.

Ляшко напомнил о динамике заражения в медучреждениях и церквях, где от одного человека заразились 80% контактных лиц, поэтому отметил необходимость соблюдения карантина во время Пасхи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко

Главный санврач также рассказал о запасе прочности медицинской системы в противостоянии с коронавирусом: "Предел, на который мы рассчитывали и которого придерживались, — это не более 3,5 тыс. больных, одновременно пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам и коронавирус пройти, и спасать людей от других тяжелых болезней. Мы выбрали для себя оптимистический сценарий и отслеживаем динамику, чтобы или усиливать карантин, или начинать процесс подготовки для выхода из этого состояния".

Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. Для предотвращения распространения коронавируса с 6 апреля правительство усилило ограничения.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3188832
 
 
 Топ комментарии
 
Раньше говорили чтот Земле были цивилизации и куда-то исчезли - может они тоже добрались до опытов с вирусологией, генной инженерией?
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В 40-ка миллионной Испании , в больницах имеется 200 тыс койко-мест . И медицина в пике пандемии впала в ступор . В Украине же имеется 12 тыс койко-мест . Это то что надо знать о реформе Супрун-Порошенко и теперишних Зе-лёных продолжателей этой реформы .
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И именно поэтому нужно угробить страну? Сан. врач в роли регента - высшая форма зелёного маразма! Медсистема способна одновременно выдержать не более 3,5 тысяч тяжелобольных коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2285
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усім відвідувачам Києво-Печерської Лаври, з моменту візиту яких не пройшло два тижні, необхідно самоізолюватися від інших городян, бо вони є потенційним джерелом зарази для оточуючих.
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Чим менше тестів-тим менше хворих.. Кажи вже правду,Ляшко.
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К сожалению рынки стали градообразующими предприятиями
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Очень опасно то что почти у половины заболевших не никаких симптомов но при этом они являются переносчиками. Многие даже не знают что уже переболели.
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Переносчик болезни без всяких симптомов намного опасней того что лежит с температурой и кашляет.
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конечно, с точки зрения того, кто слетел с катушек на тему коронавируса. они приняли философию того врача, который радовался, что покойничек потел
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кто из врачей и ученых в этой заразе разберется-должен получить все существующие в науке премии и звание-почетный гражданин планеты Земля.
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Какой страаашный, ооочень опасный вирус! Многие даже не знают, что переболели. Вы хоть изредка самих-себя себя слышите?
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только дурак исчисляет опасность вируса исключительно тяжестью симптомов.
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Интресно увидеть математику- 29 лет платили все отчисления на медицину В ОБЩИЙ КОТЁЛ - результатом оказалось в жутком состоянии медицина . ЭТО БЕЗХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ И РАЗВОРОВЫВАНИЕ СРЕДСТВ?
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Лично я сторонник ВЕРНУТЬ ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИКИ - разрешить врачам дополнительно работать в своих домашних условиях ( при наличии 50 кВ м свободной площади)
Без этого сейчас медицину не поднять и зарплат медикам не увеличить
Частные практики решать проблему и маленьких городках и сёлах
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ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРАКТИКИ не запрещены
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В своих квартирах и домах не разрешается. Начинают сразу требовать кучу бумажек и взяток
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нет никакой кому принадлежит жилпдощадь, главное ее зарегистрировать как медкабинет. Полно таких зубников и прочих....
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Что бы окончательно сделать медицину платной и потому ещё более не доступной для большинства украинцев ?
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в мире нет ничего бесплатного, за все нужно платить, особенно за свое здоровье.
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Почему? Вот Вы из штатов пишете- ТАМ ЖЕ ВРАЧИ ИМЕЮТ КАБИНЕТЫ В СВОИХ ДОМАХ, впрочем как и ветеринары
Но Вы решили поумничать на Цензоре
Семейных врачей ( бесплатных) никто не отменяет
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Здравая мысль. Будет хоть какая-то конкуренция между добросовестной частной медицинской практикой и сомнительной деятельностью взяточников в коммунальных учреждениях, прикрытой страховыми полисами. Благодаря специфике своего образования, знаком и с теми, и с другими. Между собой они не дружат Медсистема здатна одночасно витримати не більш ніж 3,5 тисячі важкохворих на коронавірус, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5815.
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В Украине делается около 3 тыс. тестов в сутки, в других странах сотни тысяч.
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Потому что есть разные стратегии борьбы с эпидемией. Одни страны позволяют себе делать ВСЕМ тесты без исключения, другие делают только по подозрению.
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Раньше говорили чтот Земле были цивилизации и куда-то исчезли - может они тоже добрались до опытов с вирусологией, генной инженерией?
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Старческий маразм, подкрепленный бесграничными материальными возможностями, способен на многое. Даже на уничтожение цивилизации. И это реально не смешно.
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Не было никаких цивилизаций. Иначе бы следы остались. Всяких Майя и Ацтеков отнесём к современному человечеству.
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закройте церкви, пусть освящают за забором
Раньше батюшек кгб заставляло стучать, а сейчас что они делают
Собор от слова собираться, сейчас никакие сборы не нужны. В Южной корее 1000 человек заразилось от таких сборов. У нас пик будет к концу месяца, тогда закроют церкви.
КГБ МП также контролирует церкви. В Москве сборы запретили, почему у нас можно.
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Кто у нас будет запрещать? Стайка малолетних, вскормленных баблом олигархов, плохо образованных, попавших во власть посредством мошеннических схем недоумков? Да у них одни рейтинги и схемы в головах. У всех.
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растворитель
микропример
красил я там бочки, под полив готовил
закончился растворитель. с єтим карантином оч не хочется лишний раз со двора віходить
взял бензин из канистрі для мотоблока, бензокосі и бензопилі
нормаль, растворитель в магазине 30-40 грн за 0,5л. а бензин 11 грн пол-литра, єффект одинаков, смердит и то и то одинаково противно
я думаю, многие люди внесут коррективі в свое хозяйство с єтим карантином
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Бросьте каплю чернил в банку с водой и не трогайте ее определенное время. Чернила постепенно уйдут в осадок и вода будет чистая. Если же воду в банке размешивать, вся водя будет синяя. Это я для тех, кто все время спрашивает, зачем карантин.
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В 40-ка миллионной Испании , в больницах имеется 200 тыс койко-мест . И медицина в пике пандемии впала в ступор . В Украине же имеется 12 тыс койко-мест . Это то что надо знать о реформе Супрун-Порошенко и теперишних Зе-лёных продолжателей этой реформы .
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это все что нужно знать о совке, который довел Украину до нищеты.
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Видимо, вы ничего не знаете о медицине времен "совка". Сокращение коечного фонда и повсеместная деградация, связанная с тотальным воровством и взяточничеством, начались именно после обретения Украиной независимости. А вот "совок" стал примером для некоторых успешно развивающихся и ныне государств Европы. Украина же выбрала путь феодализации и деградации, в чем ей немало помогли известные и общепризнанные международные финансовые спекулянты и мошенники. Напомнить, кто стал отцом-основателем клана олигархов в нашей стране и по какому именно пути была направленна ими так называемая первичная приватизация? Та же схема теперь внедряется в "рынок" земли, что наталкивает на мысль, кто же есть на самом деле зеленая шпана. Но, скорее всего, детям из 90-х этого не понять. Ментальность таки сломали.
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Видимо вы ничего не знаете о совке. Он был опупеозом человеческой деградации, в результате чего САМ рухнул,
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Вот я и говорю, ментальность таки сломали. Я родился в шестидесятых и о совке знаю все. И плохое, которого не мало, и хорошее, которого тоже достаточно. А то, что он сам рухнул, это вам олигархи и соросятина напели? Ну, те еще и не такое споют. Они вон и Россию уже хоронят без малого тридцать лет, да все никак. На дурака не нужен нож... Иногда мозгами просто необходимо пользоваться по их прямому предназначению.
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Я родился в пятидесятых, поэтому лучше знаю. Хорошего в совке не было вообще, только одна большая очередь в ожидании смерти. На счет олигархов, советую вам погулить и понять, что у нас уже нет. Последний был Порошенко.
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Ольгинский бот, мимо кассы твои перекручивания.
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И что? Какова смертность и инвалидизация? А сколько зараженных ортомиксовирусами? А вирусами гепатитов? А что с туберкулезом и тем же ВИЧ?
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все эти вирусы не распространяются в геометрической прогрессии потому что против них есть вакцина.
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для медиков купите обыкновенные акваланги и кислородные баллоны с костюмами и причиндалами для подводного плавания.............. а для больных вирусом изготовьте самостоятельно с кислородным баллоном и кульком на голову для вдоха и выдоха
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Місяць назад Ляшко заявляв що Україна готова до короновіруса. Зараз почав якісь цифри висувати обмежувальні. Коли він казав правду?
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Чем ближе к пику заболеваемости , тем больше правды . Когда наступит пик болезни , тогда и правда будет видна полностью , особенно для Ляшко . А сечас много не известных величин . И потому по мере того , как открываются всё новые неизвестные , Ляшко и говорит исходя из этого .
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Україна вже давно не готова лікувати і звичайні хвороби . Мабуть тому , що бонзи лікуються за кордоном . Для чого їм тоді вкладатися в лікування лохтората ?!
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Тех кто ходил вербу святить и на Пасху отправлять лечится прямо к попу в ту же церковь !
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Просто не надо звонить в скорую при каждом чихе и кашле, старайтесь переболеть дома никого не заражая и не обременяя (тест на наличие вируса не делает из вас "героя" или "несчастную жертву" - не рассчитывайте на дальнейшие льготы или пособия), обращайтесь за медпомощью, если чувствуете, что сами не справитесь (задыхаетесь, нет улучшений более 7-10суток), но не особо надейтесь, что вам действительно смогут помочь!
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Очевидно что мест в больниц всем не хватит, если ходить в церковь целовать иконы. Даже очень развитые страны себе не могут этого позволить.
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У вас есть 3.5 тьісячи аппаратов ИВЛ? И 3,5 тысячи бригад врачей способных использовать это оборудование?
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Хорошая динамика. Вчера выявленных было 307 человека, сегодня 243.
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