 Медсистема способна одновременно выдержать не более 3,5 тысяч тяжелобольных коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

По его словам, Минздрав имеет как оптимистичные, так и пессимистичные сценарии распространения коронавируса.

"Если мы не будем вводить противоэпидемические мероприятия, карантин и спокойно смотреть на динамику роста - эти цифры пугают. Я не хочу их сейчас озвучивать, чтобы кто-то не почувствовал надежду и спокойно вышел из самоизоляции, или прекратил карантин", - подчеркнул он.

Ляшко напомнил о динамике заражения в медучреждениях и церквях, где от одного человека заразились 80% контактных лиц, поэтому отметил необходимость соблюдения карантина во время Пасхи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко

Главный санврач также рассказал о запасе прочности медицинской системы в противостоянии с коронавирусом: "Предел, на который мы рассчитывали и которого придерживались, — это не более 3,5 тыс. больных, одновременно пребывающих в отделениях интенсивной терапии. Это позволит нам и коронавирус пройти, и спасать людей от других тяжелых болезней. Мы выбрали для себя оптимистический сценарий и отслеживаем динамику, чтобы или усиливать карантин, или начинать процесс подготовки для выхода из этого состояния".

Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. Для предотвращения распространения коронавируса с 6 апреля правительство усилило ограничения.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 3102, умерли 93 человека, 97 - выздоровели.