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 Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Бойцы ВСУ сдержали оборону и дали достойный отпор агрессору, - штаб

13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз нарушая взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня, семь раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в течение суток противник открывал огонь из 82-мм минометов, которые согласно минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения вражеских обстрелов украинские защитники успешно применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил.

"По защитникам Широкино враг с направления населенного пункта Саханка выпустил шесть мин калибра 82 мм.

Позиции Объединенных сил у Песков противник с направления населенного пункта Веселое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Против наших защитников рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

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В районе Опытного украинские военнослужащие зафиксировали обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов 13 апреля не было. 

За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств", - сообщили в пресс-центре ОС.

По предварительным данным разведки, 13 апреля украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух российских наемников.

Также сообщается, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня: "Противник из станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции возле Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра - рядом с Красногоровкой. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего вражеские провокации прекратились".

"Потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе.

Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Бойцы ВСУ сдержали оборону и дали достойный отпор агрессору, - штаб 01
Враг за сутки 7 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет. Бойцы ВСУ сдержали оборону и дали достойный отпор агрессору, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188828
 
 
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Дуже добре, що за поточну добу нема втрат. Але треба припинити говорити про домовленості, бо після початку обстрілів вони повинні бути скасованими.
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Щось у лісі здохло: останнім часом повідомляють, що наші стріляють у відповідь.

А це прямо суперечить генеральній лінії політики зе-партєйки (тобто, збіговиська) про =пєрєстать стрєлять=.
Або просто брешуть (письмо стерпить), щоб народ не обурювався, або щось пішло не так щодо уклоніста-головнокомандувача.
Мо, плюнули вже хлопці на нього і не звертають уваги ?
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Я перевіряю по сєпарським сайтам. Так цікава річ- раніше вони все все тужили за своїми дохлими сєпарами, а зараз бодрячком так, пишуть про перемоги.
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а потом бубочка снова на обмен отдаст террористов, которые взрывали детей и разведчиков в Киеве и Харькове, чтобы получить взамен ватных персонажей, которые пытали наших ребят в плену. равноценный обмен, что сказать. так еще немного, и при слове зеленский у всех будут появляться позывы на рвоту
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Одужання порвненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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