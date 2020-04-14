 У переболевших COVID-19 может не возникать иммунитет, - ВОЗ

Об этом заявили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и ведущий специалист ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на американский телеканал CNBC.

"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", — сказал Майкл Райан.

В свою очередь, ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов антитела не отвечали в то время, как у других уровень их ответа был высок.

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Она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.