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 У переболевших COVID-19 может не возникать иммунитет, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о возможном рецидиве коронавирусной болезни COVID-19 у ранее заболевших. Она не исключает, что в их организме может не быть антител для новой борьбы с инфекцией.

Об этом заявили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан и ведущий специалист ВОЗ по Covid-19 Мария ван Керкхове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на американский телеканал CNBC.

"Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно", — сказал Майкл Райан.

В свою очередь, ван Керкхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов антитела не отвечали в то время, как у других уровень их ответа был высок.

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Она отметила, что это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

По ее словам, необходимо обследовать больше выздоровевших от COVID-19, чтобы понять, создается ли у переболевших иммунитет, и как долго он может защищать человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3188827
 
 
 Топ комментарии
 
Для чого ВОЗ оприлюднює те, що досконало не вивчили?
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Готує до найгіршого-бо зганьбився ВОЗ разом з ООН-довірившись китайському брехливому дракону.
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Где бы нашей стране иммунитет от зебилов получить..
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Где бы нашей стране иммунитет от зебилов получить..
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В вашей - это в Болгарии? Украинского прокси не нашлось?
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Карту себе купи, баран. Если тебя в гугле забанили.
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"Украинского прокси..."
Ви такий "умний"! А чому саме "проксі" а не VPN? А може то ані перше, а ні друге, то що тоді?І, до речі, не всі ж в світі люди мають вести осілий спосіб життя, як то робите ви.
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а что за страна такая у тебя, думал Белорусь, но не то
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Латвия, в Риге сейчас. И не собираюсь возвращаться, пока зебилы у власти!
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"...думал Белорусь, но не то"
"на сталє стаіт стакан,
а в стаканє таракан.
Маша думала - маліна,
аткусіла палавіну".
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Пёс ты сам. А при Порохе в стране порядок был, и это глупо отрицать!
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Для чого ВОЗ оприлюднює те, що досконало не вивчили?
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Напевне тому що його запитували?) І вони сказали що хз ми ще збираємо статистику. А далі згвалтований журналіст.
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Тоді у відповіді не треба надавати данні про те, що до кінця не дослідили! У тих людей можливо є частковий, або інший імунітет, але вони сказали, що його взагалі нема. Тобто ВОЗ розповсюджує паніку.
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Для запугивание. Надо ж ушатать всех людей в четырех стенах)
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Виходить, що ВОЗ має з цього інтерес!
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Готує до найгіршого-бо зганьбився ВОЗ разом з ООН-довірившись китайському брехливому дракону.
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Вакцины от короновируса в ближайшее время не будет. А может и вообще никогда не будет
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"А может и вообще никогда не будет" - всі помруть швидше?
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Умрем с голода в карантине) зато не от короны) предлагаю карантин то конца года) только пусть закрывают ещё стройки и войну потому что там люди гибнут не меньше чем от короны
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ВОЗ наганяє паніку.Постійно якісь протилежні заяви.
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Это их стихия. Вспомните панику со свинным гриппом. Потом кто то нажился на вакцынах) Тамифлю ещё был) а и маски тоже)
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Какие еще антитела? Оно им надо? Им становится что-то известно только тогда, когда есть личная выгода.
Пример, до конца февраля ВОЗ было известно то, что было выгодно правительству Китая.
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Коронавірус вражає різні органи - тому виділення тих чи інших антитіл може бути не на сам коронавірус, а на враження певних органів.
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Еще один капитан Очевидность. Стойкого иммунитета нет ни к одному виду вирусного гриппа. Болеть ими можно часто и нудно.
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Ничего хорошего в этом нет, плохо только.
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В Італії нема випадків повторного зараження.Але тут говорять,що вивести болячку на нуль не вийде.До неї треба буде пристосуватися,так само як до ВІЛ.Вона буде,поки не знайдуть вакцину,або медицину,яка її буде лікувати.Не весело,одним словом.
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такое аналитический вывод рождается, что это сущность тупо искусственная и сложенно со всего опасного, если так говорят, то переболевшие еще получат иммунодефицит со временем и все ровно могила
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А наївні чекають на вакцину від COVID19, яку їм от от обійцяють винайти. 35 років минуло з того часу, коли людина отримала HIV від приматів, але ніякої вакцини від того навіть за обрієм не проглядається.
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шо значит может не возникать, он и не возникает, а повторные заражения протекают намного сложней.
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