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 Политика Украины
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Все про:ВР (24808) большинство (72) Разумков Дмитрий (474) Слуга народа (806)

 Голосование за изменения в бюджет подтвердило, что в Раде есть большинство, - Разумков

Председатель ВР Дмитрий Разумков считает, что результаты голосования за изменения в Госбюджет на 2020 год засвидетельствовали существование большинства, вопреки прогнозам раскола во фракции "Слуга народа". Закон поддержали 226 депутатов.

Об этом он заявил в эфире телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если говорить о том, что что-то сломалось, сегодня голосование за бюджет было прямым подтверждением: 226 голосов. И давайте не забывать, что два представителя политической партии "Слуга народа" являются внефракционными и находятся в президиуме Верховной Рады... И я думаю, что мне сегодня точно можно говорить о том, что большинство есть, и я могу это большинство показать даже по количеству депутатов, входящих во фракцию "Слуга народа", - отметил Разумков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады

Ранее депутат "Слуга народа" Егор Чернев раскритиковал своих коллег, не желающих поддерживать законопроект о запрете возврата национализированных банков бывшим владельцам.

В ответ глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что раскола в политсиле нет, а все ее члены живут в Украине.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко также заявлял об отсутствии раскола во фракции.

Также на Цензор.НЕТ: Большинство "слуг народа" не хотят дефолта, голоса для принятия законопроекта о банках есть, - Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3188826
 
 
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Большинством идиотов в Раде в Украине никого не удивишь. А что нормальное есть?
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ось, виявляється,чим переймався разумков.. такий сидів і думав: та пофиг на вирус! лишь бы зелёное большинство не протухло.
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Большинство никчемных тупых зебилов. Даже элементарный карантин организовать не в состоянии!
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Моникобольшинство есть, ломбарды работают - жизнь удалась.
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Це не та більшість, бо голосування стало необхідним для тих, хто знищив надходження для бюджету. Разумкова у даному випадку маніпулює свідомістю громадян!
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Ось цю більшість скоро судитимуть за порушення Конституції.
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Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.
Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.


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