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Все про:Италия (1113) пропаганда (2445) Россия (75329) гуманитарная помощь (894)

 За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica

Живущие в Италии россияне предлагают своим знакомым итальянцам рассказать в соцсетях, как они благодарны России и Путину за гуманитарную помощь. За видео платят 200 евро, за текст — меньше.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, россияне рассылают предложение знакомым через WhatsApp. В тексте указано, что всего нужно около 15 итальянцев, которые поблагодарили бы Россию и Путина за помощь в борьбе с коронавирусом. А заказчиком выступает некое российское СМИ.

Благодарности итальянцам предлагают размещать в Twitter, Facebook или Instagram. За видео якобы готовы заплатить 200 евро, за фотоотчет или просто текст — меньше.

Читайте на Цензор.НЕТ: 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с COVID-19, а все присланные эксперты являются военными, - La Stampa

К предложению, которое рассылают в WhatsApp, прикреплено короткое видео из соцсети TikTok — образец того, что нужно сделать. La Repubblica смогла связаться с итальянской девушкой, которая в нем снялась. И та призналась, что действительно сделала это за деньги. Только заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20 евро.

Посольство РФ в Италии заявляет, что это провокация. По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев.

Также на Цензор.НЕТ: Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России

Источник: https://censor.net.ua/n3188825
 
   
 Топ комментарии
 
* Я сама итальянка, дочь офицера. Поверьте..* )))
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спасибо хуйлу, что я не москаль. где мои 200е? За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 3684
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спасибо *****, что я не москаль. где мои 200е? За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 3684
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Так вони обіцяли 200, а заплатили 20, то що в тебе лишиться з 50? 5 євро? Та нехай вони самі ***** відео знімають, дурки кацапські
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якщо мій месседж дійде до "мишебратів" - я навіть згоден доплатити
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Убогенький ЛаптьоРейх продовжує дивувати...
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так уже)
"заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20"
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Людоед скупает европигмеев за от них же полученные деньги...
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* Я сама итальянка, дочь офицера. Поверьте..* )))
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По словам российских дипломатов, им не нужны проплаченные благодарности, ведь они и так каждый день получают сотни звонков, писем и искренним "спасибо" от простых итальянцев.

Тада. Посольства Роиси последние 10 лет - это места выражения искренней "благодарности".
В Турции однажды даже лично послу РФ за Сирию спасибо сказали. Абсолютно бесплатно, кстати.
За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 310
Источник: https://censor.net.ua/n3188825
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вот с*ки а крымчанам\донабасятам\лугандонцам что-то дадут? или там уже исключительно кнутом работают?
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"заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20"

Так и надо идиотам.
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* Заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20... И не за видео, а за час...* А в остальном всё правильно...)
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а може челендж забабахаємо? дякую, путіну за...."?

за канікулЫ )))
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И та призналась, что действительно сделала это за деньги. Только заплатили не ей, а ее бойфренду, и не 200, а всего 20 евро
ха-ха, молодец бойфренд За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 689
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Самий головний скреп це КАМАЗ в кольорі хакі
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Позорище. За "спасибо Путину" платят 200 евро: итальянцам предлагают заработать на видео с благодарностями России, - La Repubblica - Цензор.НЕТ 1283 И тут не смогли не обгадиться.
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