 Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты на карантин

Эта норма содержится в законопроект №3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Этот законопроект Верховная Рада приняла в понедельник, 13 апреля.

В законе сказано: "Создавать на въездах, выездах на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка".

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Кроме того, этим законопроектом Рада определила понятия "самоизоляция" и "обсервация", а также разрешила проводить обработку персональных данных без согласия лица.

Предусмотренные нормы будут действовать на протяжении карантина и 30 дней после его отмены.

Закон отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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