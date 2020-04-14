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 Политика Украины
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 Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты на карантин

На въездах и выездах из находящихся на территории карантина административно-территориальных единиц можно устанавливать КПП, а к их охране привлекать военнослужащих.

Эта норма содержится в законопроект №3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Этот законопроект Верховная Рада приняла в понедельник, 13 апреля.

В законе сказано: "Создавать на въездах, выездах на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка".

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Кроме того, этим законопроектом Рада определила понятия "самоизоляция" и "обсервация", а также разрешила проводить обработку персональных данных без согласия лица.

Предусмотренные нормы будут действовать на протяжении карантина и 30 дней после его отмены.

Закон отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188824
 
 
 Топ комментарии
 
Якось так починався Голодомор.
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Страну пора закрывать от вас пейсатых падл.. вы уродцы эту эпидемию уже не остановите... время потеряно..и вы за это рано или поздно ответите..... хочу ошибаться , но я реалист..
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закройте рпц на вечный карантин а гебешников в рясах в радную говень вышлите и будет счастье.
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если имее лопату и 12 соток - выживешь.
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Під час Голодомору лопати були,не було їжі.
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сходи затарься в супермаркет, пока можешь выйти, я давно уже так сделал, на 2 апокалипсиса хватит...
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Когда уже будут рейтинги как Зелю любят и поддерживает нарот, я уже соскучилась. Какой о не порядок вообще((
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ну были пару дней назад... 55% идиотов якобы одобрямс кличка, 40% - зелю
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До тех "12 соток" многим уже не добраться: автобусы/маршрутки запрещены.
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высасывают деньги у среднего класса, что бы не бунтовали когда Украину будут к ДНР присоединять
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закройте рпц на вечный карантин а гебешников в рясах в радную говень вышлите и будет счастье.
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де ти бачив людні вулиці, дебіле? Твої айдарівці зеленої соплі бояться, куди їм взагалі ходити. Хай займаються чим завжди - бухлом.
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Страну пора закрывать от вас пейсатых падл.. вы уродцы эту эпидемию уже не остановите... время потеряно..и вы за это рано или поздно ответите..... хочу ошибаться , но я реалист..
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Як зручно тепер їм організовувати карантин під час політичних переслідувань опонентів!
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Уже и солдаты начинают заражаться, даже один военнослужащий умер от вороновируса.
Полиция так же массово заражается, медики, даже работники лабораторий, где делают анализ ПЦР тесов, итд.
Так, что никаких КПП не будет ибо все силовики там и заболеют через несколько дней нахождения на этих КПП
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Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин
...
Шановні Равшане та Джамшуте, велике прохання виправити заголовок.
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ВОЗ признал карантин и самоизоляцию в бедных странах неэффективной мерой (бесполезной)! А Украина богатая страна?!
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RustIck Саме такий карантин як в нас,зробить тільки гірше.Тому що економіка розвалиться повністю.
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ограничительные и противоэпидемические меры должны быть продуманы,разумны, адекватны угрозам и соразмерены тому, какой реально результат могут дать на практике, вне зависимости от "хотелок", фантазий или страхов!
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Хочуть закрити міста,але не хочуть закрити церкви.
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Антиконституционный переворот.
Впрочем, уже не первый.
Очень похоже на начало Голодомора.

Зелебобы, а помните как вы $рались: "аби не Порох, гipше не буде" ?
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Но только вы умудрились выбрать героинового педика и шлимазла
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" а к их охране привлекать военнослужащих." - любопытно, а с какой конкретно целью их привлекать ? Отражать нападение на КПП !?

Каковы их полномочия ВНУТРИ страны !?
Они, что специалисты "карантинных мер" ?!

Что они умеют и могут при сугубо медицинской проблеме !?
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не пущать есть НГ пусть их и ставят идиоты мля зелёные
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Рада в черговий раз розтоптала Конституцію. Сподіваюся, що скоро всі хто голосував за антиконституційні закони чи постанови будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
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Вот тебе и тоталитаризм)) а они рассказывают что-то за диктатора Лукашенко.
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они там совсем поехали - армия не для этого во мля идиоты зелёные Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин - Цензор.НЕТ 2654
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Нацгвардия создана как раз для этого.
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Больше штрафов и разрешить шманать багажники и карманы. От этого коронавирус погибает. Правда нашим мусорам это так понравится, что их с блокпостов потом не выгонишь.
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Правильный карантин выглядит так и должен начинаться с Банковой:
Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин - Цензор.НЕТ 6718
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