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 Политика Украины
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 Рада разрешила закрывать отдельные населенные пункты карантин

На въездах и выездах из находящихся на территории карантина административно-территориальных единиц можно устанавливать КПП, а к их охране привлекать военнослужащих.

Эта норма содержится в законопроект №3320 "О внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Этот законопроект Верховная Рада приняла в понедельник, 13 апреля.

В законе сказано: "Создавать на въездах, выездах на территории карантина и отдельных административно-территориальных единиц, находящихся на территории карантина, контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах обороны и военного строительства, охраны общественного порядка".

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Кроме того, этим законопроектом Рада определила понятия "самоизоляция" и "обсервация", а также разрешила проводить обработку персональных данных без согласия лица.

Предусмотренные нормы будут действовать на протяжении карантина и 30 дней после его отмены.

Закон отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188824
 
 
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если имее лопату и 12 соток - выживешь.
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Під час Голодомору лопати були,не було їжі.
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сходи затарься в супермаркет, пока можешь выйти, я давно уже так сделал, на 2 апокалипсиса хватит...
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закройте рпц на вечный карантин а гебешников в рясах в радную говень вышлите и будет счастье.
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***, куча ребят есть, попросите наших Айдаровцев в Харькове, мы поможем, быстро очистим улицы! Не то что Пасха, выйти за хлебом сратся будут!
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де ти бачив людні вулиці, дебіле? Твої айдарівці зеленої соплі бояться, куди їм взагалі ходити. Хай займаються чим завжди - бухлом.
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Страну пора закрывать от вас пейсатых падл.. вы уродцы эту эпидемию уже не остановите... время потеряно..и вы за это рано или поздно ответите..... хочу ошибаться , но я реалист..
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Як зручно тепер їм організовувати карантин під час політичних переслідувань опонентів!
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Уже и солдаты начинают заражаться, даже один военнослужащий умер от вороновируса.
Полиция так же массово заражается, медики, даже работники лабораторий, где делают анализ ПЦР тесов, итд.
Так, что никаких КПП не будет ибо все силовики там и заболеют через несколько дней нахождения на этих КПП
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