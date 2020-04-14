 Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире канала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", — сказал Ляшко.

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Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего", — сказал он.

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Ляшко подчеркнул, что решение о выходе из карантина будет приниматься по ситуации, которая сложится на 24 апреля.

"Маркерная точка — это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию, это как раз 5–7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" — сказал он.

Ляшко отметил что в настоящее время Украина уже может проводить около 30 тыс. тестов в неделю, при необходимости это количество может быть увеличено.

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При этом мощности системы здравоохранения могут позволить не более 3,5 тыс. одновременного пребывания пациентов с разными заболеваниями в отделения интенсивной терапии.