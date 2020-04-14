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 Общество
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 Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко

Сил полиции и эпидемиологов не хватит, чтобы "закрыть все храмы и закрыть всех людей". Рассчитывать приходится только на сознательность людей. От того, как украинцы проведут Пасху, будет зависеть снятие карантина.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал в эфире канала ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы общались с Советом церквей, мы говорили со всеми главами церквей о том, нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. Это приводит к тому, что были тесные контакты. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости COVID-19", — сказал Ляшко.

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Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

"Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего", — сказал он.

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Ляшко подчеркнул, что решение о выходе из карантина будет приниматься по ситуации, которая сложится на 24 апреля.

"Маркерная точка — это 24 апреля, дата , которая нам покажет ситуацию, это как раз 5–7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника" — сказал он.

Ляшко отметил что в настоящее время Украина уже может проводить около 30 тыс. тестов в неделю, при необходимости это количество может быть увеличено.

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При этом мощности системы здравоохранения могут позволить не более 3,5 тыс. одновременного пребывания пациентов с разными заболеваниями в отделения интенсивной терапии.

Источник: https://censor.net.ua/n3188823
 
 
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Можна з Гідропарка відтягнути сили! Час вже нашим правоохоронцям зайнятися бабками з яйками та пасками. Не все ж ловити чоловіків в плавках.
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А где ЧВК Азов, пусть разгоняют, или они только по геям?))
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Ну вы же ссыте закрыть российских попов. Вот и боритесь с эпидемией.
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Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6655

Ну-ну, я хочу це побачити й почути: як зе-кагал буде =переконувати= і вмовляти свій зе-лохторат !!!
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Хіба що налякати їх сильно-пресильно.
І то - не впевнена. Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6653

Бо я ото журюся про те, як їх позбавити виборчого права (мені =демократичні= форумчани закидають, що це - не законно і не конституційно), а тут, по ходу, вірус може навести порядок.

Тільки ж їх багато до холери...

Прийдеться все одно закон мінять.
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Их Паша мерседес с Усиком пригласили, а зелёные - шмаркли жуют, московских попов обидеть бояться.
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Паша-мерседес уже в больничке отдыхает.
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Мабуть не так багато бажаючих в церкву йти на Пасху, як то уявляє Ляшко.
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на Вербну неділю було видно, що бажаючих досить багатенько.
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Ничего не будет. Пусть люди ходят где хотят. Этот вирус не чума. Хватит травить басни. Заканчивайте карантины бесполезные. Угробите экономику
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собрать бы вас всех и в Италию... А копам не жевать сопли, а ******* нарушителей, при чем очень жестко!
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в Нью-Йорк песдуй, там экономика процветает сейчас
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А зачем Нью Йорк? Есть Швеция без таких запретов. И да там экономика неплохо себя чувствует
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еще не вечер, Швецию тоже ждёт эпидемия. Хотя и не в таких масштабах, потому что там не такая плотность населения как в Нью-Йорке и они не целуются при встрече как в Италии.
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Во-первых - в Швеции заболевших уже в десятки раз больше, чем у нас и это при том, что шведов в 3,5 раза меньше, чем нас.
Во-вторых - шведы традиционно держат между собой дистанцию гораздо большую, чем мы, традиционно не целуются и не обнимаются при встречах и даже руки не обязательно пожимают.
В-третьих - шведы гораздо дициплинированнее и ответственнее нас - там таких безголовых раздолбаев как ты почти нет.
Ну и в четвертых - у правительства Швеции просто нет законного права на объявление карантинных мер. Но они добиваются предоставления им такого права сейчас.
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Ах да - еще не забывайте про разницу между шведской медициной и украинской.
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А ещё открою тебе секрет в Америке и до короны в сутки умирало 8000 человек. Вот покажи мне статистику что сейчас умирает намного больше Тогда можно о чем то говорить. А так это слепое зомбирование таких тупых как ты)
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ты, видимо, из тех, кто кричит, что СПИДа нет?
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Я из тех что чуть углубляется в суть проблемы а не в то что кричат тебе по ТВ) а ты из тех зомбаков которые не своей головой думают, а то что ему скажут по Фейсбуку или по новостям?) Олень короче тупой. Наведи мне факты реальные что смертность от Ковид повысила общую смертность в сравнении с прошлым годами? Если не можешь навести то завали свое тупое лицо)
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Каждый кретин, считает, что он особенный и умеет думать, в отличии от абстрактных "всех".
Но почему-то умным тебя считает только твоя мамка.
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И сколько же вас, дебилов, в стране...если бы не такие как ты - карантин можно было бы к маю снимать, но из-за безответственных придурков, игнорирующий карантин - хз, сколько он еще протянется и будет ли вообще эффективным.
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карантин будет надолго, власти понравилось безнаказанно делать, что хочешь и никакого сопротивления
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Точно. Ковид-19 выдумала наша власть, чтобы "безнаказанно делать, что хочешь и никакого сопротивления".
Говорят, сейчас психиатры принимают по скайпу - попробуйте - может быть вам еще можно помочь.
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РПЦ - террористическая организация страны агрессора.
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блдь.. ляшко, вот скажи нам тупым - для чего нужен карантин !? отвечу сам - только для того чтобы вы уроды подготовились к всплеску эпидемии и она не была "внезапной" - аншлаг в больницах и хаос в стране.. что делали вы все это время мы уже знаем - делили землю, бабло и т.д. и тешили народ надеждой что это "карантин" отменит эпидемию короны - нет, карантин просто отсрочил и дал вам время собраться и принять меры - а вы это время тупо ******** сцуки !!!
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Карантин для того, чтобы растянуть эпидемию, а не только отсрочить. К врывному всплеску заболевания "свободолюбивых (и безголовых) почитателей традиций" Украине не подготовиться нормально и за год.
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Лавру ведь закрыли .. если захотеть то можно закрыть.. И повторю - карантин нужен только для того чтобы подготовить больницы и службы к всплеску эпидемии.. КРАПКА
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Так ничего не подготовили и не подготовят. У нас не та власть, чтобы мыслить стратегически. Они просто надеятся, что как-то пронесёт. А если не пронесёт, можно свалить на папередникив.
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Повторяю - не только подготовиться к всплеску, а растянуть всплеск, "размазать" его по времени, как сказала Меркель. Ибо подготовить нашу медицину к взрывному всплеску пандемии невозможно - на это нужны годы.
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Расскажите это попам Московского патриархату.
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Конечно пойдут, каждый думает, что его это не каснётся.
Так что в начале мая ожидаем эпидемию.
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эпидемия уже идёт полным ходом... Завезли вирус с сотнями тысяч заробитчан вернувшихся из за границы за последний месяц, никто их не заключал в изоляцию
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благодаря карантину те, что приехали хотя бы не контактируют со всеми подряд
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Та ладно ! Старшой,Аваков ,дозволив. ФОПи переб'ються,а от хто кацапським попам збитки відшкодує ?
С намі бох і крьостная сіла ! Go обніматца-прічащатца !
Если люди массово пойдут на Пасху в церковь, это сведет на нет все достижения карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4032
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пришло время уже на вратах ведущих в церкви отливать в граните "оставь надежду всяк сегодня сюда входящий". хотя всёравно этих зомби это не остановит.
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Пусть идут, у каждого своя голова на плечах и персональная ответственность. Если власть признает всех людей рабами, то в праве запрещать и "не пущать", а если свободными, то только предупреждать и рекомендовать!
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Ляшко краще розказав би,що в багатьох церквах є онлайн богослужіння,там можна і записки онлайн подавати,замовляти службу(безкоштовно,пожертви на добровільній основі-хочеш давай,хочеш ні).І йти нікуди не треба.Правда це ПЦУ,прихожанам гундяєвців таке не підходить.
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