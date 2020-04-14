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 Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко

Каждые сутки в Александровскую больницу Киева поступают пациенты в среднем и тяжелом состоянии. Пик заболеваемости может прийтись на период после Пасхи.

Об этом написала в Фейсбуке главврач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко, информирует Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сейчас в инфекционном отделении больницы находятся 74 пациента. У 49 из них подтвердили коронавирус, у 19 — подозрения, 61 поставлен диагноз "пневмония". Три человека находятся в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Мы потеряли двух пациентов — это мужчины в возрасте 48 и 74 года. Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", — написала Антоненко.

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По словам главврача, в последнюю неделю ситуация ухудшается.

"Наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести", — написала Антоненко.

"Не исключаем, что в ближайшее время у нас может быть пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", — добавила она.

Главврач призвала украинцев сохранять спокойствие, беречь себя и сидеть дома.

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Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко 01
Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188822
 
 
 Топ комментарии
 
Угроза растёт, московский сатанат посодействует.
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ужас.
Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
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а что, это разве неожиданно? Куча стран уже этот этап прошла.
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Угроза растёт, московский сатанат посодействует.
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ужас.
Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
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Попы МП пусть лечаться в московии,кому молятся пусть тот и лечит,но не за наш счет.
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Вообще то,попы РПЦ болжны лечиться в сизо,за умышленое заражение вирусом есть за это уголовная статья.
Но у нас как всегда,все через одно место.
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А сколько медиков ? Вроде как около 500. А сколько депутатов ?
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а что, это разве неожиданно? Куча стран уже этот этап прошла.
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После Пасхи заболеют не те, кто пришел святить пасху, а те, кто инфицировался 2 недели назад.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
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COVID-19: Як поширюватиметься коронавірус у Києві

В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
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значит шоб забрать в больницу, нужно довести больного до среднего и тяжёлого состояния и только уже потом бороться там за его жизнь. лихо.
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Не совсем так. Большинство людей переносят эту гадость легко, как обычную простуду или грипп в легкой форме.
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а раньше было ну никак не возможно определить, шо ну хотя бы эти двое не принадлежат к большинству и не переносят всё это в лёгкой форме? ведь из поступаемой время от времени инфы (о том как жена вызывала медиков к ранее умершему там же ,30 летнему), можно с большой уверенностью утверждать, что медики или тоже уже раньше вызывались к ним и не взяли их тогда на госпитализацию и даже не оттестили, или же родственники, або сами больные, потеряли уйму драгоценного времени после начала болезни, пока та не перешла в тяжёлую форму и убедили медиков наконец-то не приехать. правды не узнать. но признанно в тексте, что поступили эти оба поздно.
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Легкий стан це коли люди майже не мають симптомів, і їх менше всіх виявляють. Але навіть якщо підтвердять, домашне лікування під наглядом лікарів самий кращий варіант.
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если они булы пид домашним наглядом ликарив, то тогда те лекари и виноваты, шо нагляд був таким харошим, шо те и не заметили, как лёгкая стадия перешла в тяжёлую. тогда наглядачи должны и отвечать за свою халатность повлёкшую эти смерти.
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А той 30-літній чоловік де помер ?
Хіба не в цій лікарні ?
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Його дружина писала в Інстаграмі ще коли він був живий,що госпіталізували в 4 лікарню на Солом'янці,в інфекційне відділення
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(Volodymyr Boiko)
Оскільки народний депутат України Микола Тищенко категорично заперечує той факт, що Олександрівську клінічну лікарню Києва «замінував» його помічник, інформую народного обранця, що телефон, з якого в службу «102» 8 квітня 2020 року надійшло повідомлення про замінування кардіологічного корпусу лікарні, був вилучений під час обшуку в Гончарова Руслана Володимировича. Обшук проведений як невідкладний, але впродовж 24 годин слідчий суддя Печерський райсуду його погодив. Що ж стосується пана Гончарова, то він є помічником-консультантом народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Миколайовича Тищенка (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») разом з ще одним персонажем, який може бути причетним до цієї історії - Дмитром Івановичем Богданом.

Тому рекомендую Миколі Миколайовичу (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») не гаяти час і скоріше домовлятись з керівником Київської місцевої прокуратури №6 Дмитром Вікторовичем Прокудіним про повернення речового доказу й закриття кримінального провадження.
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Я уже написала один комментарий, пишу еще один на эту же тему.
Надо бы брать пример с Греции, где приказом главного санитарного врача закрыты все церкви, а если священники пытаются что-то проводить на улице, их арестовывает полиция.
Там сейчас самый главный человек в стране санитарный врач и все остальные ветви власти и полиция выполняют его указания.
По заболеваемости Ковидом Греция самая спокойная страна в Европе.
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И коль коронавирус к лету не пройдёт - то видимо объявят ЗеБуины нерабочим год...

Меня уже настолько ******* до икоты Все происходящее вокруг, что я за горизонт событий, решил уехать накуй навсегда !!!! ©
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да не паникуйте, рано, ща РПЦ вам рабатенки падкинет, ибо нех.
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