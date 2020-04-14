 Угроза растет, мы потеряли двух пациентов, в сутки поступают по 17 человек, - главврач Александровской больницы Антоненко

Об этом написала в Фейсбуке главврач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко, информирует Цензор.НЕТ.
Она отметила, что сейчас в инфекционном отделении больницы находятся 74 пациента. У 49 из них подтвердили коронавирус, у 19 — подозрения, 61 поставлен диагноз "пневмония". Три человека находятся в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Мы потеряли двух пациентов — это мужчины в возрасте 48 и 74 года. Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни более двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", — написала Антоненко.
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По словам главврача, в последнюю неделю ситуация ухудшается.
"Наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести", — написала Антоненко.
"Не исключаем, что в ближайшее время у нас может быть пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", — добавила она.
Главврач призвала украинцев сохранять спокойствие, беречь себя и сидеть дома.
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Если 90 только попов зараженных...Заполнятся быстро все инфекционки.
Куда будут класть дальше??
Но у нас как всегда,все через одно место.
Более того, уже в условиях "чрезвычайной ситуации" объявленной в стране, в условиях закрытой границы правительство продолжает принимать "потенциально зараженных" граждан из стран с намного более высоким уровне эпидемии, чем у нас Вместе с "гуманитарной помощью" Объединенные Арабские Эмираты (зараженных 3 360), выслали в Украину 111 украинцев, Турция (зараженных 52157) - 40 человек, усугубляя и без того серьезную эпидемическую ситуацию. При том никаких мер карантинной изоляции лиц прибывающих из очагов эпидемии предусмотренных законом Украины так никто и не применяет..
Видео -
https://www.youtube.com/watch?v=xPgj1RXD1BM
В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
Хіба не в цій лікарні ?
Оскільки народний депутат України Микола Тищенко категорично заперечує той факт, що Олександрівську клінічну лікарню Києва «замінував» його помічник, інформую народного обранця, що телефон, з якого в службу «102» 8 квітня 2020 року надійшло повідомлення про замінування кардіологічного корпусу лікарні, був вилучений під час обшуку в Гончарова Руслана Володимировича. Обшук проведений як невідкладний, але впродовж 24 годин слідчий суддя Печерський райсуду його погодив. Що ж стосується пана Гончарова, то він є помічником-консультантом народного депутата від партії «Слуга народу» Миколи Миколайовича Тищенка (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») разом з ще одним персонажем, який може бути причетним до цієї історії - Дмитром Івановичем Богданом.
Тому рекомендую Миколі Миколайовичу (він же ж «Коля Оболонський» і «Коля котлєта») не гаяти час і скоріше домовлятись з керівником Київської місцевої прокуратури №6 Дмитром Вікторовичем Прокудіним про повернення речового доказу й закриття кримінального провадження.
Надо бы брать пример с Греции, где приказом главного санитарного врача закрыты все церкви, а если священники пытаются что-то проводить на улице, их арестовывает полиция.
Там сейчас самый главный человек в стране санитарный врач и все остальные ветви власти и полиция выполняют его указания.
По заболеваемости Ковидом Греция самая спокойная страна в Европе.
Меня уже настолько ******* до икоты Все происходящее вокруг, что я за горизонт событий, решил уехать накуй навсегда !!!! ©