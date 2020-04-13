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 Политика Украины
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Все про:ВР (24808) Геращенко Ирина (1493) депутат (2879) ПР (11298) Чорновол Татьяна (546) евромайдан (6874) ГБР (1117) Бабиков (32)

 51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко. ДОКУМЕНТ

Депутаты поставили подписи под заявлением с требованием прекратить дискредитацию Революции достоинства и отправить в бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова в отставку с должности замглавы ГБР.

Об этом народный депутат Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Только 51 депутат решился поставить подпись под заявлением о репрессиях против Татьяны Черновол с требованием отставки адвоката Януковича Бабикова. Мы благодарим каждого, кто подписался, осознавая нашу общую ответственность остановить реванш", — написала она.

В тексте заявления сказано, что "уголовное дело против Татьяны Черновол — это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость, это — вымогательство устроить русское судилище над всеми участниками Майдана, это — красноречивая признак реванша, это — очередное покушение на геополитический курс и исторический выбор Украины, на наше стремление отстоять независимость от Москвы, вступить в Европейский Союз и НАТО".

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Авторы заявления требуют, среди прочего, прекратить политические преследования участников Майдана, уволить Александра Бабикова с должности первого замдиректора ГБР и уволить сотрудников Госбюро и Генпрокуратуры, причастных к фабрикации дела против Татьяны Чорновол.

Среди подписавшихся под заявлением, помимо депутатов "ЕС", член депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец, внефракционный депутат Оксана Савчук, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, 2 нардепа от "Слуги народа" — Святослав Юраш и Ирина Верещук и другие.

Также на Цензор.НЕТ: Акция в поддержку Чорновол пройдет 14 апреля под Печерским райсудом Киева

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 01
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 02
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 03
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 04
51 народный депутат подписал заявление в поддержку Чорновол с требованием уволить Бабикова, - Ирина Геращенко 05

Источник: https://censor.net.ua/n3188821
 
   
 Топ комментарии
 
поддерживаю Черновол!. Бибикова на костер!
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Вы очень жестоки, просто его ломами забить нафиг и все.
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А Слуги Урода не подписали, потому что не умеют, их в Трускавце забыли научить.
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А Слуги Урода не подписали, потому что не умеют, их в Трускавце забыли научить.
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Ці 2 депутата від слуги народу лише виключення, яке підтверджує те, що СН є регіоналами.
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как по мне, прийти с автоматом домой к этому адвокату, убедительней...
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Отставка для него может быть только с совмещением отбывания тюремного срока.
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"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." - Аль Капоне
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Бабикова не просто уволить, а посадить за граты!
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Вы очень жестоки, просто его ломами забить нафиг и все.
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зеленую плесень лучше всего выводить азотной кислотой..
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СН чекають насилля, щоб організувати масові політичні переслідування опонентів.
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поддерживаю Черновол!. Бибикова на костер!
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возможно, уже завтра "ермак мне друг. и бибиков тоже".
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Чорновіл не нова якась персона, стажу в неї років 6. 6 років - великий термін, щоб показати себе й отримати коло прихильників. Чи ні?
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"51 народный депутат"....я думаю, мы ее теряем.
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Это вопрос не в том, что поддерживаешь ли ты Черновол, а в том, что сдаешь ли ты Украину Уйлу! Это проверка. Это наезд на Майдан. На те ценности, что мы тогда защищали под струями брандспойтов беркутни под морозом.
Я там завтра буду. Мне не все равно. Я тогда пошел ради детей и пойду завтра. Т.к. хочу, чтобы они жили в свободной, не коррумпированной Украине!
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Ну, блин, не может быть подожжение зданий и людей ценностью революции, ну вроде проходили это уже. хоть тресни, греховное это дело.
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Это было не здание и не люди, а кубло антиукраинизма. Как раз именно то действо - было богоугодное дело.
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Зря Вы портите себе карму. но это Ваш выбор, дело Ваше.
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Алег, никакой кармы нет, не волнуйся!
Жизнь это всего лишь активное существование белковых тел на фоне второго закона термодинамики.
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Когда-то классические законы электродинамики тоже казались незыблимыми. кто знает, какая новая квантовая физика придет на смену нынешним представлениям о Вселенной. Мой личный опыт подсказывает мне мои представления о некоторых вещах. Ваши представления - Ваше личное дело.
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По твоему фальсификация уголовных дел ,избиение студентов,протестующих и журналистов(посмотри фото этой Черновол 2014 года времен майдана)их последующие похищения,зверские убийства и расстрелы это правое дело .Может быть давай выпущенную беркутню расстреливавшую майдан орденами наградим
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Нет никакого противоречия, одно не исключает другого, судить надо всех преступивших закон.
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Для справедливого суду треба мати сам суд. Ми же маємо політично заангажованих суддів, тому нема кому судити.
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Проверка показала..... ЕС + 5 депутатов не из их фракции.
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Сергей, а где Вы будете? Майдан в Киеве, а Рейстаг в Берлине.
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Только физическое уничтожение всех эти[ портновых,,бибиковых бондаренок даст еще хоть какой-то результат у остальной падали появится страх.Никакие другие акции,флешмобы и сборы подписей ничего не дадут
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Кремлевских бобиков надо не увольнять, а *******, вешать и стрелять
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...чапаев и пустота.!)...ох как же страдает украина от этого спама.....верните юлу! луценко он админ протокол выпишет в прямом эфире на прямом) и все ок!
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Очередной урок народу---что он пока не нация. Дело тут не в Черновол и даже не в этом Бибикове. Есть предавно истины, которые чуть надоели, чуть спорны---но в том то и дело что безоговорочно и давно работают. Неписаные законы сильнее писаных. Переписать можно. Что наработано веками----не отменить. *Победителей не судят*! Ну так было всегда. Если судят--то победы не было! Ну вот разбирались во Франции через 6 лет---а стоило ламать Бастилию или нет? Ведь там оказалось 6 уголовников на момент сноса народом тюрьмы этой! Ну представте себе что бы большевики в 1922 г собрались и стали обсуждать стоило ли по Зимнему стрелять и сколько погибло рабочих там?! А мы вздумали! Вытираем ноги в гамне об себя! Как же веселятся некоторые---у них то победа!
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Это точно *Победителей не судят*. только совок дал слабину и екнулся - хаить его стало нормой. судят по результатам, а не по намерениям.
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Да у совка результаты почище, чем у нацистов будут. Там есть за что судить.
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Вибір 73% призвів до реваншу регіоналів (СН) та до політичного переслідування опонентів. Це переслідування потім повернеться до них!
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Это хорошо. Пружина должна сжиматься.

А потом будет первая кровь... Сначала может быть даже случайная - так девчушку какую-нить коцнут во время протестов иди мента палками забьют.
Но кровь уже будет не остановить пока народ ею не напьется досыта.
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а шо от Голоса только один депутат подписал,а остальные?
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А никто не думает, что родственники убитого в оффисе подали иск в ЕСПЧ на Украину?
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