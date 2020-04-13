EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  1758  48
Все про:Зеленский (5155) Чернобыль (372) ГСЧС (2596) Чечеткин (97)

 "Общество должно знать правду и быть в безопасности", - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля

Президент Владимир Зеленский заслушает во вторник, 14 апреля доклад председателя Государственной службы по чрезвычайной ситуации Николая Чечеткина о пожарах в чернобыльской зоне.

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", — написал Зеленский.

Президент заверил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и поблагодарил пожарных за мужество.

Общество должно знать правду и быть в безопасности, - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля 01

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Также на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Зоне отчуждения ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар рано, - ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.

Источник: https://censor.net.ua/n3188820
 
 
 Топ комментарии
 
"Общество должно знать правду и быть в безопасности"

Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.

Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !

Гидота лицемірна.
 показать весь комментарий
 
Шо там с ермачком,зеля? Народ не должен знать правду??
 показать весь комментарий
 
Что там с визитом в Оман?
Общество жаждет правды.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вопрос не в этом. что он делал до вторника? ему ведь тоже с ленкой-спецом по школьному питанию и путешествиям в Оман за госсчет тоже бежать особо не куда....если она конечно еще в Украине...
 показать весь комментарий
 
 
Очнулся...

Город Киев - уникальный. Леса и трава окружают все населённые пункты Украины, а трава, сухостой и леса "возгораются" почему-то только вокруг Киева и только с подветреной к Киеву стороны, чтобы дым и гарь причиняли неудобства киевлянвм и жителям его околиц (читай небедным киевлянам).

Такой "фокус" неоднократно москвичам показывают российские МЧСники, периодически поджигающие окружающие Москву торфяники, и вот, наконец-то состоялся долгожданный обмен опытом.

Смысл в поджигании простой: ДЕНЬГИ. Пожарное шоу с вертолётами началось тогда, когда аваковцы ощутили реальную опасность секвестирования разделов Госбюджета на содержание ГСЧС. И закончится с опубликованием сегодня принятого Закона об изменении Госбюджета.

Наш Верховный Главнокомандующий порадовал меня, порадовал. А я думал, что вообще шансов никаких.
 показать весь комментарий
 
 
Смысл поджигания напомнить мировому сообществу,що если в Украине громыхнёт Чернобыль,то спасать от радиации як в 1986 году,вже будет не СССР навалившись всей своей совковой мощью тогда на проблему,а Западный мир,по причине самоудаления Рашки.Готов ли Запад лезть на крышу реактора,сбрасывать осколки графита?А Рашка всегда готова,прийти на помощь типо братскому народу.Если такое произойдёт,расклад меняется вообще кардинально.Рашка из агрессора,становится братушкой подставившим плечо для помощи в ликвидации,к тому же,ще и заехав на белорусском тракторе.Як вариант
 показать весь комментарий
 
В Чернобыле уже поля засаживать надо. Поэтому и горит.
 показать весь комментарий
 
 
"Общество должно знать правду и быть в безопасности"

Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.

Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !

Гидота лицемірна.
 показать весь комментарий
 
 
Не сваріть Пісюаніста! Він же грає-чим уміє..
 показать весь комментарий
 
 


Громадянин Малорос@nehovaysyatopol





Скажите кто-то позязя Зелибобе, что у него там скоро Чернобыль загорится *****.
Бедоносец *****. Осталось сверху нахлобучить астероид, наслать саранчу и воскресить ти-рекса. Ну чего вам блть не хватало в перспективном 19 году ****...
 показать весь комментарий
 
 
Не полінувалася, пішла пошукала, щоб відповісти (бо пам*ятала, що воно щось ляпало язи
ком на цю тему):
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2737496-zelenskij-********-ukaz-pro-zelenij-koridor-dla-turistiv-u-zoni-caes.html

Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на перетворення Чорнобильської зони відчуження "на одну з точок зростання України", створення "зеленого коридору" для туристів та усунення передумов для корупції.

https://zaxid.net/zelenskiy_********_ukaz_pro_rozvitok_turizmu_v_chornobilskiy_zoni_n1485088

Передбачається створити нові туристичні маршрути, зокрема водні, побудувати нові КПП і відремонтувати нинішні, скасувати зайві заборони та обмеження, серед іншого на відеозйомку, поліпшити мобільний зв'язок у Зоні, популяризувати Чорнобиль на міжнародних заходах.

«Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль - це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми повинні показати це місце світові: науковцям, екологам, історикам, туристам», - сказав Зеленський.
На його думку, указ сприятиме перетворенню Зони на «науковий і туристичний магніт» без корупції та зайвих заборон.
Це не смішно зовсім. Його прозивають =бідоносцем= ... Є такі люди.
Тлі не те, що їздити кудись, нарику рот роззявляти не можна.

Я для себе пояснюю знову ж таки знаками (розказували нам про них в університеті - їх тільки треба вміти розпізнавати і читати), що істота полізла не на своє місце і взяла на себе не свою роль та місію.
Нормальним було зрозуміло наперед. Але до вдарених ще не дійшло.
 показать весь комментарий
 
 
Шо там с ермачком,зеля? Народ не должен знать правду??
 показать весь комментарий
 
 
Хочется заслушать доклад о шабаше сталинской церкви на территории Украины, адепты которой сознательно распространяют заразу.
 показать весь комментарий
 
 
голобородько все равно ничего решает, оно артист разговорного жанра..
 показать весь комментарий
 
 
Вова, не стидайся, зізнайся, що у нас при владі коаліція імбецилів та продажних проросійських циніків. Суспільство має знати правду і бути у безпеці.
 показать весь комментарий
 
 
Он уже и пожары тушит. В сериале такого эпизода не было!
 показать весь комментарий
 
 
Осталось добавить потоп и землетрясение..
 показать весь комментарий
 
 
Пожара не было - он там с помощью МЧС кацапов шахтеров доставал кажется из-под завала.
 показать весь комментарий
 
 
Будь проклят тот день,когда Украина усадила за баранку этого зеленого пылесоса! (скажем так)
 показать весь комментарий
 
 
призывать знать правду - не мешки ворочать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это понятно, если главы государства нет - то какая тут справедливость или безопасность. Скажи, Вовка, что ты не готов разгребать этот гной, потому что он тебе нравится, и готов сложить свои полномочия.
 показать весь комментарий
 
 
Что там с визитом в Оман?
Общество жаждет правды.
 показать весь комментарий
 
 
во вторник заслушает главу....Это пархатое чмо вообще берега попутало? Ты кто такое есть? Клоун! Спроси у человека по телефону, за 10 секунд объяснит, и не отвлекай от работы, если самому делать НЕХ!
 показать весь комментарий
 
 
Там дощ пішов))) Зе відрапортує, що це його заслуга))
 показать весь комментарий
 
 
оно опять видосик заплил горит уже 2ю неделю "Общество должно знать правду и быть в безопасности", - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля - Цензор.НЕТ 8187
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня уже поздно... "Общество должно знать правду и быть в безопасности", - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля - Цензор.НЕТ 3353
пора Бубочки в люлю...

"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров.Источник: https://censor.net.ua/n3188820
 показать весь комментарий
 
 
Какая там может быть "правда"!? Ну, горит лес (дыма без огня не бывает), даже не важна причина (жгли траву или палили костры), а что касается радиационного фона, то не уж то на весь Киев ни у кого нет дозиметров (на алиэкспрессе такие порядка 60$ можно купить)!?
 показать весь комментарий
 
Общество должно... Хотя вроде как наоборот- обществу должны... Сказать, объяснить, показать, сделать и прочее и прочее. Так по идее. Но когда "общество должно" э... Слуга загоняет хозяина в стойло, так? В долги высаживает стало быть... Хороший слуга, услужливый. Вот должны и все тут- зебилы- вы ему должны. Прикол, правда? Вроде вам все должны были и тут вдруг несподиванка...
 показать весь комментарий
 
 
Пророссийский реванш Зеленского не волнует, видимо, он им полностью удовлетворён.
 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
14 ч. ·

- С самого начала зелёной опупеи у меня был чёткий критерий для ответа на вопрос - кто они: просто кретины или промосковская шваль?..
Этот критерий: отношение к программе нашего украинского ракетного вооружения: от малого (ПТРК) до тяжелого («Ольха», «Нептун» и пр).
На прошлой неделе ответ пришёл - среди кретинов победила московская агентура.
Зеленые уродцы в правительстве в очередной раз НЕ выделили средства на финансирование ключевого производителя топлива для украинского ракетного оружия - Павлоградского химического завода.
Таким образом, ВСУ теряют перспективу дальнейшего насыщения чуть ли не единственного нашего серьёзного козыря в борьбе с российской армией.
Павлоградский химический завод - одно из ключевых предприятий украинского ракетно-космической промышленности.
Единственное в Украине предприятие, которое производит твердое ракетное топливо.
Более того, на складах ПХЗ хранится более 1.5 килотонн просроченного, нестабильного гептила, - топлива для ядерных ракет, которое утилизируется здесь еще с конца 90-х.
Это крайне токсичная история, угрожающая химическим Чернобылем, радиусом эдак километров сто.
В связи с прекращением финансирования, ПХЗ был вынужден уволить почти 700 работников.
Тяжёлое управляемое ракетное вооружение Украины - это наш эквивалент ядерного оружия, самый надежный элемент и самый весомый аргумент в щите сдерживания российской агрессии.
И вот, стараниями зелёных кретинов, мы пошли в пикирование в этом вопросе, с перспективой лишиться данного класса водружений, как возможности.
Это - преступление государственного масштаба: создание благоприятных условий для усиления российской военной агрессии, лишение Украины наиболее эффективного элемента системы национальной обороны.
З.Ы. Сама проблема сложнее.
У Павлоградского завода (ПХВ) нет сырья - для выполнения своего назначения, производства порохов.
Основа порохов - высококачественный компонент, производимый из хлопка.
Поэтому в СССР столько внимания уделялось его выращиванию.
Украине пока не удаётся закупить хлопок в необходимых объемах (хотелось бы уточнить у этих же державных мужей - почему? и что они делают для решения этой проблемы?).
ПХЗ переделывал бывшее ракетное топливо советских баллистических ракет в топливо для перезарядки ракет украинского ПВО, и новых ракет, типа «Ольха».
Была попытка обойти проблему в лабораториях ПХВ, выделялся бюджет.
ПХВ их потратил, проблему решил частично.
Так вот, гениальные менеджеры зелёных, полностью лишили ПХВ финансирования: мол, тратят, но результатов дают несоразмерно.
Но у меня к ним ряд вопросов:
- приостановка финансирования завода, который криво-косо, но даёт даёт хотя бы переделанные пороха - как квалифицировать?
- приостановка единственного (!) профильного завода с угрозой утраты кадров и разрушения технологической базы - как квалифицировать?
- лишение финансирования завода, утилизирующего высокотоксичное топливо с угрозой экологических проблем - как квалифицировать?
- менеджерские решения, которые не учли вышеуказанные угрозы с точки зрения нацбезопасности, в особый период - как квалифицировать?
Я написал - как:
- зелёный кретинизм с признаками работы в интересах России - государства-агрессора.
А уж по недомыслию или по злому умыслу - дело прокуратуры разобраться.
Для меня зелёные отныне - опасные идиоты, последовательно принимающие решения против национальной безопасности Украины.
Промосковская сволочь и агентура при власти.
Все. Точка.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра дождь сам потушит и можно будет роздавать ордена
 показать весь комментарий
 
 
Миха Чаплыга
2 ч. ·

А ГДЕ аватарочки от экзальтированных ботов, страдавших за Австралию... Чи в Чернобыле просто нет коал и кенгу? Чи у вас сейчас оплата идет за "сиди дома - люби Зе"? Ну тогда ж вы ярко размывали фокус внимания к распродаже Земли и Родины...
 показать весь комментарий
 
"надо просто перестать стрелять"
"надо просто перестать болеть"
"надо просто заслушать доклад и узнать правду"
Как у некоторых недалеких людей все просто в жизни....
А оно - вона как!
 показать весь комментарий
 
 
если оно за что-то взялось, то добра не жди. Будет как всегда куча пиара, вранья и балабольства вместо реальной борьбы с проблемой.
 показать весь комментарий
 
 
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
3 ч. ·

Началась война - мы скинулись бойцам на амуницию, снайперские прицелы, тепловизоры и отправили через волонтёров. Началась эпидемия - собираем врачам на защитные очки и респираторы, а более крупные бизнесы закупают ИВЛки. Лесные пожары в Чернобыльской зоне - снова волонтёры, сбор средств на экипировку пожарным, на фонарики, дозиметры и т.д.
Оказалось, что в Чернобыльской зоне лесистую местность не делили на секторы в противопожарных целях. Точнее по документам эти мероприятия производились, а на практике... угадайте, что? С одной попытки. Правильно: деньги, выделенные на эти работы, просто разворовывались. Наши новые пожарные машины и новые пожарные вертолеты - на офшорных счетах чиновников, наши системы ПВО вывезли в виде налички за пределы страны, наши новые больницы - в лондонских квартирах власть имущих на протяжении 30 лет независимости. И всё в таком духе.
Теперь ситуация прямо сейчас: огонь вплотную подошёл прямо к тем местам зоны отчуждения, где осели те радиоактивные элементы, период полураспада которых исчисляется тысячами лет. Стремно. Жителям Киева, Чернигова, Житомира и т.д. приходится молиться, чтобы туча пришла, чтобы ветер подул куда надо и доставил осадки в нужное место. Плюс-минус пару часов «опоздания» дождевой тучи и наши населённые пункты может накрыть радиоактивный дым. Такой расклад, ребят.
 показать весь комментарий
 
 
Шутка вечера - Пане президент як нам закінчити війну з обленерго, газзбутом, водоканалом? - Треба просто перестати платити.
 показать весь комментарий
 
 
Правда в тому що Чечоткін і Зеленський не відповідають посадам які займають.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Зеля, гони этого порохобота Чечеткина в три шеи! Десять дней тушить пожар может только вредитель или немощь!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх