EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  9810  93
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (5155) пожар (4030) Чернобыль (380) ГСЧС (2596) Чечеткин (97)

 На 10-й день пожаров в Чернобыле Зеленский решил разобраться в ситуации

Президент Владимир Зеленский заслушает во вторник, 14 апреля доклад председателя Государственной службы по чрезвычайной ситуации Николая Чечеткина о пожарах в чернобыльской зоне.

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", — написал Зеленский.

Президент заверил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и поблагодарил пожарных за мужество.

На 10-й день пожаров в Чернобыле Зеленский решил разобраться в ситуации 01

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Также на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Зоне отчуждения ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар рано, - ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.

Источник: https://censor.net.ua/n3188820
 
   
 Топ комментарии
 
"Общество должно знать правду и быть в безопасности"

Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.

Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !

Гидота лицемірна.
 показать весь комментарий
 
Шо там с ермачком,зеля? Народ не должен знать правду??
 показать весь комментарий
 
Алексей Арестович
14 ч. ·

- С самого начала зелёной опупеи у меня был чёткий критерий для ответа на вопрос - кто они: просто кретины или промосковская шваль?..
Этот критерий: отношение к программе нашего украинского ракетного вооружения: от малого (ПТРК) до тяжелого («Ольха», «Нептун» и пр).
На прошлой неделе ответ пришёл - среди кретинов победила московская агентура.
Зеленые уродцы в правительстве в очередной раз НЕ выделили средства на финансирование ключевого производителя топлива для украинского ракетного оружия - Павлоградского химического завода.
Таким образом, ВСУ теряют перспективу дальнейшего насыщения чуть ли не единственного нашего серьёзного козыря в борьбе с российской армией.
Павлоградский химический завод - одно из ключевых предприятий украинского ракетно-космической промышленности.
Единственное в Украине предприятие, которое производит твердое ракетное топливо.
Более того, на складах ПХЗ хранится более 1.5 килотонн просроченного, нестабильного гептила, - топлива для ядерных ракет, которое утилизируется здесь еще с конца 90-х.
Это крайне токсичная история, угрожающая химическим Чернобылем, радиусом эдак километров сто.
В связи с прекращением финансирования, ПХЗ был вынужден уволить почти 700 работников.
Тяжёлое управляемое ракетное вооружение Украины - это наш эквивалент ядерного оружия, самый надежный элемент и самый весомый аргумент в щите сдерживания российской агрессии.
И вот, стараниями зелёных кретинов, мы пошли в пикирование в этом вопросе, с перспективой лишиться данного класса водружений, как возможности.
Это - преступление государственного масштаба: создание благоприятных условий для усиления российской военной агрессии, лишение Украины наиболее эффективного элемента системы национальной обороны.
З.Ы. Сама проблема сложнее.
У Павлоградского завода (ПХВ) нет сырья - для выполнения своего назначения, производства порохов.
Основа порохов - высококачественный компонент, производимый из хлопка.
Поэтому в СССР столько внимания уделялось его выращиванию.
Украине пока не удаётся закупить хлопок в необходимых объемах (хотелось бы уточнить у этих же державных мужей - почему? и что они делают для решения этой проблемы?).
ПХЗ переделывал бывшее ракетное топливо советских баллистических ракет в топливо для перезарядки ракет украинского ПВО, и новых ракет, типа «Ольха».
Была попытка обойти проблему в лабораториях ПХВ, выделялся бюджет.
ПХВ их потратил, проблему решил частично.
Так вот, гениальные менеджеры зелёных, полностью лишили ПХВ финансирования: мол, тратят, но результатов дают несоразмерно.
Но у меня к ним ряд вопросов:
- приостановка финансирования завода, который криво-косо, но даёт даёт хотя бы переделанные пороха - как квалифицировать?
- приостановка единственного (!) профильного завода с угрозой утраты кадров и разрушения технологической базы - как квалифицировать?
- лишение финансирования завода, утилизирующего высокотоксичное топливо с угрозой экологических проблем - как квалифицировать?
- менеджерские решения, которые не учли вышеуказанные угрозы с точки зрения нацбезопасности, в особый период - как квалифицировать?
Я написал - как:
- зелёный кретинизм с признаками работы в интересах России - государства-агрессора.
А уж по недомыслию или по злому умыслу - дело прокуратуры разобраться.
Для меня зелёные отныне - опасные идиоты, последовательно принимающие решения против национальной безопасности Украины.
Промосковская сволочь и агентура при власти.
Все. Точка.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вопрос не в этом. что он делал до вторника? ему ведь тоже с ленкой-спецом по школьному питанию и путешествиям в Оман за госсчет тоже бежать особо не куда....если она конечно еще в Украине...
 показать весь комментарий
 
 
Очнулся...

Город Киев - уникальный. Леса и трава окружают все населённые пункты Украины, а трава, сухостой и леса "возгораются" почему-то только вокруг Киева и только с подветреной к Киеву стороны, чтобы дым и гарь причиняли неудобства киевлянвм и жителям его околиц (читай небедным киевлянам).

Такой "фокус" неоднократно москвичам показывают российские МЧСники, периодически поджигающие окружающие Москву торфяники, и вот, наконец-то состоялся долгожданный обмен опытом.

Смысл в поджигании простой: ДЕНЬГИ. Пожарное шоу с вертолётами началось тогда, когда аваковцы ощутили реальную опасность секвестирования разделов Госбюджета на содержание ГСЧС. И закончится с опубликованием сегодня принятого Закона об изменении Госбюджета.

Наш Верховный Главнокомандующий порадовал меня, порадовал. А я думал, что вообще шансов никаких.
 показать весь комментарий
 
 
Смысл поджигания напомнить мировому сообществу,що если в Украине громыхнёт Чернобыль,то спасать от радиации як в 1986 году,вже будет не СССР навалившись всей своей совковой мощью тогда на проблему,а Западный мир,по причине самоудаления Рашки.Готов ли Запад лезть на крышу реактора,сбрасывать осколки графита?А Рашка всегда готова,прийти на помощь типо братскому народу.Если такое произойдёт,расклад меняется вообще кардинально.Рашка из агрессора,становится братушкой подставившим плечо для помощи в ликвидации,к тому же,ще и заехав на белорусском тракторе.Як вариант
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а дЕрьмак уже продал за границу все дозиметры и таблетки с йодом?
Традиции "зеленого правления" нуна поддерживать...
 показать весь комментарий
 
 
В Чернобыле уже поля засаживать надо. Поэтому и горит.
 показать весь комментарий
 
 
"Общество должно знать правду и быть в безопасности"

Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.

Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !

Гидота лицемірна.
 показать весь комментарий
 
 
Не сваріть Пісюаніста! Він же грає-чим уміє..
 показать весь комментарий
 
 


Громадянин Малорос@nehovaysyatopol





Скажите кто-то позязя Зелибобе, что у него там скоро Чернобыль загорится *****.
Бедоносец *****. Осталось сверху нахлобучить астероид, наслать саранчу и воскресить ти-рекса. Ну чего вам блть не хватало в перспективном 19 году ****...
 показать весь комментарий
 
 
Не полінувалася, пішла пошукала, щоб відповісти (бо пам*ятала, що воно щось ляпало язи
ком на цю тему):
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2737496-zelenskij-********-ukaz-pro-zelenij-koridor-dla-turistiv-u-zoni-caes.html

Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на перетворення Чорнобильської зони відчуження "на одну з точок зростання України", створення "зеленого коридору" для туристів та усунення передумов для корупції.

https://zaxid.net/zelenskiy_********_ukaz_pro_rozvitok_turizmu_v_chornobilskiy_zoni_n1485088

Передбачається створити нові туристичні маршрути, зокрема водні, побудувати нові КПП і відремонтувати нинішні, скасувати зайві заборони та обмеження, серед іншого на відеозйомку, поліпшити мобільний зв'язок у Зоні, популяризувати Чорнобиль на міжнародних заходах.

«Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль - це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми повинні показати це місце світові: науковцям, екологам, історикам, туристам», - сказав Зеленський.
На його думку, указ сприятиме перетворенню Зони на «науковий і туристичний магніт» без корупції та зайвих заборон.
Це не смішно зовсім. Його прозивають =бідоносцем= ... Є такі люди.
Тлі не те, що їздити кудись, нарику рот роззявляти не можна.

Я для себе пояснюю знову ж таки знаками (розказували нам про них в університеті - їх тільки треба вміти розпізнавати і читати), що істота полізла не на своє місце і взяла на себе не свою роль та місію.
Нормальним було зрозуміло наперед. Але до вдарених ще не дійшло.
 показать весь комментарий
 
 
Юрий Бутусов
3 год ·

Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?

"Суспільство має знати правду і бути в безпеці", - Зеленський у вівторок заслухає очільника ДСНС з питання про пожежі навколо Чорнобиля - Цензор.НЕТ 4846
 показать весь комментарий
 
 
Шо там с ермачком,зеля? Народ не должен знать правду??
 показать весь комментарий
 
 
Хочется заслушать доклад о шабаше сталинской церкви на территории Украины, адепты которой сознательно распространяют заразу.
 показать весь комментарий
 
 
голобородько все равно ничего решает, оно артист разговорного жанра..
 показать весь комментарий
 
 
Вова, не стидайся, зізнайся, що у нас при владі коаліція імбецилів та продажних проросійських циніків. Суспільство має знати правду і бути у безпеці.
 показать весь комментарий
 
 
Он уже и пожары тушит. В сериале такого эпизода не было!
 показать весь комментарий
 
 
Осталось добавить потоп и землетрясение..
 показать весь комментарий
 
 
Пожара не было - он там с помощью МЧС кацапов шахтеров доставал кажется из-под завала.
 показать весь комментарий
 
 
Будь проклят тот день,когда Украина усадила за баранку этого зеленого пылесоса! (скажем так)
 показать весь комментарий
 
 
призывать знать правду - не мешки ворочать.
 показать весь комментарий
 
 
Ну это понятно, если главы государства нет - то какая тут справедливость или безопасность. Скажи, Вовка, что ты не готов разгребать этот гной, потому что он тебе нравится, и готов сложить свои полномочия.
 показать весь комментарий
 
 
Эрнестик,сгорело пол Австралии.Кого ты там требовал убрать от власти и на какой день пожара?Таких придурков и тут и в Австралии пруд пруди.Президенту что,как Ющенко,брать лопату и засыпать пламя?Это же наши люди подожгли и сейчас здесь комментируют.
 показать весь комментарий
 
 
Что там с визитом в Оман?
Общество жаждет правды.
 показать весь комментарий
 
 
Вам же порохоботам уже все объяснили про визит в Оман. Билет туда купила Ленка. Обратный билет купил султан в качестве инвестиции. Что еще непонятно?
 показать весь комментарий
 
 
Там туман яром, туман долиною, як дим чорнобильських пожеж. Ніяк не придумають сценарій.
 показать весь комментарий
 
во вторник заслушает главу....Это пархатое чмо вообще берега попутало? Ты кто такое есть? Клоун! Спроси у человека по телефону, за 10 секунд объяснит, и не отвлекай от работы, если самому делать НЕХ!
 показать весь комментарий
 
 
Там дощ пішов))) Зе відрапортує, що це його заслуга))
 показать весь комментарий
 
 
оно опять видосик заплил горит уже 2ю неделю "Общество должно знать правду и быть в безопасности", - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля - Цензор.НЕТ 8187
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня уже поздно... "Общество должно знать правду и быть в безопасности", - Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС по вопросу о пожарах вокруг Чернобыля - Цензор.НЕТ 3353
пора Бубочки в люлю...

"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров.Источник: https://censor.net.ua/n3188820
 показать весь комментарий
 
 
Какая там может быть "правда"!? Ну, горит лес (дыма без огня не бывает), даже не важна причина (жгли траву или палили костры), а что касается радиационного фона, то не уж то на весь Киев ни у кого нет дозиметров (на алиэкспрессе такие порядка 60$ можно купить)!?
 показать весь комментарий
 
Общество должно... Хотя вроде как наоборот- обществу должны... Сказать, объяснить, показать, сделать и прочее и прочее. Так по идее. Но когда "общество должно" э... Слуга загоняет хозяина в стойло, так? В долги высаживает стало быть... Хороший слуга, услужливый. Вот должны и все тут- зебилы- вы ему должны. Прикол, правда? Вроде вам все должны были и тут вдруг несподиванка...
 показать весь комментарий
 
 
Пророссийский реванш Зеленского не волнует, видимо, он им полностью удовлетворён.
 показать весь комментарий
 
 
Алексей Арестович
14 ч. ·

- С самого начала зелёной опупеи у меня был чёткий критерий для ответа на вопрос - кто они: просто кретины или промосковская шваль?..
Этот критерий: отношение к программе нашего украинского ракетного вооружения: от малого (ПТРК) до тяжелого («Ольха», «Нептун» и пр).
На прошлой неделе ответ пришёл - среди кретинов победила московская агентура.
Зеленые уродцы в правительстве в очередной раз НЕ выделили средства на финансирование ключевого производителя топлива для украинского ракетного оружия - Павлоградского химического завода.
Таким образом, ВСУ теряют перспективу дальнейшего насыщения чуть ли не единственного нашего серьёзного козыря в борьбе с российской армией.
Павлоградский химический завод - одно из ключевых предприятий украинского ракетно-космической промышленности.
Единственное в Украине предприятие, которое производит твердое ракетное топливо.
Более того, на складах ПХЗ хранится более 1.5 килотонн просроченного, нестабильного гептила, - топлива для ядерных ракет, которое утилизируется здесь еще с конца 90-х.
Это крайне токсичная история, угрожающая химическим Чернобылем, радиусом эдак километров сто.
В связи с прекращением финансирования, ПХЗ был вынужден уволить почти 700 работников.
Тяжёлое управляемое ракетное вооружение Украины - это наш эквивалент ядерного оружия, самый надежный элемент и самый весомый аргумент в щите сдерживания российской агрессии.
И вот, стараниями зелёных кретинов, мы пошли в пикирование в этом вопросе, с перспективой лишиться данного класса водружений, как возможности.
Это - преступление государственного масштаба: создание благоприятных условий для усиления российской военной агрессии, лишение Украины наиболее эффективного элемента системы национальной обороны.
З.Ы. Сама проблема сложнее.
У Павлоградского завода (ПХВ) нет сырья - для выполнения своего назначения, производства порохов.
Основа порохов - высококачественный компонент, производимый из хлопка.
Поэтому в СССР столько внимания уделялось его выращиванию.
Украине пока не удаётся закупить хлопок в необходимых объемах (хотелось бы уточнить у этих же державных мужей - почему? и что они делают для решения этой проблемы?).
ПХЗ переделывал бывшее ракетное топливо советских баллистических ракет в топливо для перезарядки ракет украинского ПВО, и новых ракет, типа «Ольха».
Была попытка обойти проблему в лабораториях ПХВ, выделялся бюджет.
ПХВ их потратил, проблему решил частично.
Так вот, гениальные менеджеры зелёных, полностью лишили ПХВ финансирования: мол, тратят, но результатов дают несоразмерно.
Но у меня к ним ряд вопросов:
- приостановка финансирования завода, который криво-косо, но даёт даёт хотя бы переделанные пороха - как квалифицировать?
- приостановка единственного (!) профильного завода с угрозой утраты кадров и разрушения технологической базы - как квалифицировать?
- лишение финансирования завода, утилизирующего высокотоксичное топливо с угрозой экологических проблем - как квалифицировать?
- менеджерские решения, которые не учли вышеуказанные угрозы с точки зрения нацбезопасности, в особый период - как квалифицировать?
Я написал - как:
- зелёный кретинизм с признаками работы в интересах России - государства-агрессора.
А уж по недомыслию или по злому умыслу - дело прокуратуры разобраться.
Для меня зелёные отныне - опасные идиоты, последовательно принимающие решения против национальной безопасности Украины.
Промосковская сволочь и агентура при власти.
Все. Точка.
 показать весь комментарий
 
 
Ти мені скажи краще, нах*я той завод, якщо "не було команди стріляти"?
 показать весь комментарий
 
Власов он и в Украине Власов.Что за ересь ты несешь?Ракетное топливуо,его состав и получение,это сверхсекретные данные.Откуда у этих Штирлицев,хоть какая то информация,да еще и названия заводов?% арсеналов со снарядами ушло в воздух,а здесь ракетное топливо.Головой думаешь,или жопой?
 показать весь комментарий
 
Завтра дождь сам потушит и можно будет роздавать ордена
 показать весь комментарий
 
 
Миха Чаплыга
2 ч. ·

А ГДЕ аватарочки от экзальтированных ботов, страдавших за Австралию... Чи в Чернобыле просто нет коал и кенгу? Чи у вас сейчас оплата идет за "сиди дома - люби Зе"? Ну тогда ж вы ярко размывали фокус внимания к распродаже Земли и Родины...
 показать весь комментарий
 
 
"надо просто перестать стрелять"
"надо просто перестать болеть"
"надо просто заслушать доклад и узнать правду"
Как у некоторых недалеких людей все просто в жизни....
А оно - вона как!
 показать весь комментарий
 
 
если оно за что-то взялось, то добра не жди. Будет как всегда куча пиара, вранья и балабольства вместо реальной борьбы с проблемой.
 показать весь комментарий
 
 
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
3 ч. ·

Началась война - мы скинулись бойцам на амуницию, снайперские прицелы, тепловизоры и отправили через волонтёров. Началась эпидемия - собираем врачам на защитные очки и респираторы, а более крупные бизнесы закупают ИВЛки. Лесные пожары в Чернобыльской зоне - снова волонтёры, сбор средств на экипировку пожарным, на фонарики, дозиметры и т.д.
Оказалось, что в Чернобыльской зоне лесистую местность не делили на секторы в противопожарных целях. Точнее по документам эти мероприятия производились, а на практике... угадайте, что? С одной попытки. Правильно: деньги, выделенные на эти работы, просто разворовывались. Наши новые пожарные машины и новые пожарные вертолеты - на офшорных счетах чиновников, наши системы ПВО вывезли в виде налички за пределы страны, наши новые больницы - в лондонских квартирах власть имущих на протяжении 30 лет независимости. И всё в таком духе.
Теперь ситуация прямо сейчас: огонь вплотную подошёл прямо к тем местам зоны отчуждения, где осели те радиоактивные элементы, период полураспада которых исчисляется тысячами лет. Стремно. Жителям Киева, Чернигова, Житомира и т.д. приходится молиться, чтобы туча пришла, чтобы ветер подул куда надо и доставил осадки в нужное место. Плюс-минус пару часов «опоздания» дождевой тучи и наши населённые пункты может накрыть радиоактивный дым. Такой расклад, ребят.
 показать весь комментарий
 
 
Шутка вечера - Пане президент як нам закінчити війну з обленерго, газзбутом, водоканалом? - Треба просто перестати платити.
 показать весь комментарий
 
 
Правда в тому що Чечоткін і Зеленський не відповідають посадам які займають.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно Зеля, гони этого порохобота Чечеткина в три шеи! Десять дней тушить пожар может только вредитель или немощь!
 показать весь комментарий
 
Возьми землю и поедь потуши, там люди падают от усталости . В Австралии больше месяца тушили тоже наверное вредители и немощи.
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы вас, кретинов, в том лесу к деревьям привязать... Ну а шо? Добрые и так убьют всех злых и тупых)
 показать весь комментарий
 
Автор Роман Доник:
« Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. ******** это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) в подчинении у Авакова. Это не за маски на 17К бабушек и хипстеров штрафовать. И не по делу Шеремета невинных паковать. Это работать надо.»
https://t.me/romandonik
 показать весь комментарий
 
 
Правда в тому,що замість президента в нас якийсь Зєлєнскій.
"Суспільство має знати правду і бути в безпеці", - Зеленський у вівторок заслухає очільника ДСНС з питання про пожежі навколо Чорнобиля - Цензор.НЕТ 401

"Суспільство має знати правду і бути в безпеці", - Зеленський у вівторок заслухає очільника ДСНС з питання про пожежі навколо Чорнобиля - Цензор.НЕТ 5959
 показать весь комментарий
 
 
А он точно не жираф? Бо доходит до него с опупенной задержкой! И так во всём, за что возьмутся эти руки. То, что они ничего не крали (это точно?), как то не успокаивает. Если у него всё происходит с задержкой, хреновато нам всем придётся. Скоро годовщина трагедии прихода этого недоразумения. Улита едет, что-то будет!
 показать весь комментарий
 
 
НУ, це Ви його дуже возвеличили до жирафа. Осел залишиться ослом.. (Ода Державіну).
 показать весь комментарий
 
Професор Бакді, лікар-фахівець у глаузі мікробіології і епідеміології інфекційних хвороб, який все своє життя займається вивченням питань, пов'язаних з виникненням, діагностикою та терапією інфекційних захворювань стверджує:
Тяжкі наслідки коронавірусу в Ломбардії, Італія, пов'язані зі значним забрудненням повітря! Хтось "заради прикола підпалює ліс в Чорнобилі", хтось на 10-й день пожежі, так кумедно скривив обличчя і щось вякнув. З майданівців і добровольців висікати *********** паличками електроенергію так прикольно, але вже трохи приїлось. Навіть з Тетяни Чорновол вже не так весело. А от потравити киян підпалами і сказати, та це ж не я, ото хохма! Та навіть 73% тугодумів вже не сміється. Слава Україні! Героям слава!
 показать весь комментарий
 
 
Почти 100 погибших от коронавируса, масок в аптеках нет через три недели карантина, но Гончарук и К0 еще не в СИЗО, в отличие от определенных по походке "подозреваемых" в деле Шеремета. Свиноермачуки на свободе. О какой правде, кацапский агент, ты ведешь речь, о кацапской???
 показать весь комментарий
 
 
Їтіть колотіть! Ніби давно забута Волочкова.
 показать весь комментарий
 
А при чём здесь МЧС. Это ведь орган для расхлёбывания каши, а слушать надо леших этого края на вопрос: Почему рыжий лес стоял, а не лежал срезаным и почему там нет пожарозащитных просек, которые и должны были сдержать пожар.
 показать весь комментарий
 
 
Там беда - верховой пожар. Просеки не помогут. Почему авиация не работает 24 часа в сутки, вот вопрос?
 показать весь комментарий
 
Тому що в нас Голова ради безпеки - блазень, який досі не знає своїх функцій і не знає що саме він за це відповідає.
 показать весь комментарий
 
"Общество должно знать правду"?
Что , может о тёрках в Омане готов рассказать? Брехло мурчащее
 показать весь комментарий
 
 
Общество хочет знать, почему ты еще не создал в Припяти офис президента и другие развлекательные центры, которыми ты хотел привлекать внимание туристов? Ты же там собирался обжиться. Даже указ издал(07/2019).
"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами".
И еще:
"Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть", - добавил Зеленский
 показать весь комментарий
 
 
Все напасти у нас из за этого зеленого кретина...
 показать весь комментарий
 
 
По -перше.МНС підпорядковується МВС. По-друге Це повинно розглядатись на засіданні КМУ. Ну а якщо в нас не президент,який має певні функція,згідно конституції а нач ЖЕКа,то чому проснувся через десять днів.коли вже пожари полихають по всій Україні і загиблих кожний місяць більше сотні? Значить гнать такого нач. ЖЕКа. Такого бидлама Україна не бачила за всі 30р. Але нехай це буде наука прихильникам 95 квартала,та тим "какая разніца"
 показать весь комментарий
 
 
А тим, кому "нє какая разніца" куди діватися від цього помутніння розуму народу?
 показать весь комментарий
 
Не жувати соплі. Бо або з ними у прірву, або без них - в життя.
 показать весь комментарий
 
В Україну пришла кара Господня,бо вибрали іновірця Скрізь не тільки беззаконня,а і розвал економіки,та зростання смертей і поранен на фронті, в ДТП, на воді і від пожара.
 показать весь комментарий
 
 
Яатеїст, але волєнс-нолєнс повіриш. Нещасний український нарід,бідний розумом
 показать весь комментарий
 
А хіба за гасіння пожеж в Україні не МНС відловідає? Чи Зеленський особисто повинен гасити пожежу і тоді вже ви будете кричати,що президент займається не своєю справою?
 показать весь комментарий
 
Там якогось алкаша 37-річного підставили - спалили 10 кв.м трави біля його халупи і знімали на камеру. НациАНАЛЬНА паліция (с)
 показать весь комментарий
 
Алкаш говоришь?А надо думать,что это сделал спецназ какой то страны или военного блока?Как на артскладах?Диверсия?Вот в Житомире,бабка подожгла траву,клялась,что не она,а потом все таки сказала "Я не думала,что так получиться"..Тут даже и не алкаш...
 показать весь комментарий
 
Все что могли мы сказать о афере под названием "стабилизационный фонд" мы сказали. Интересующиеся могут найти в Хронике. Все, что могут предугадать люди умеющие читать, считать и анализировать мы огласили еще в декабре 2019 прямо под елочку.
Сейчас страна находится в ситуации нарастающего коллапса управляемости и кризиса во всех сферах - он оборонной до энергетической и санитарной. Два месяца назад мы сказали, что никакие перестановки и смена лиц в системе власти Зеленского ничего не изменит и не решит. Страна входит в этап гуманитарного, управленческого и экономического кризиса спровоцированного кучкой коррумпированных дилетантов пришедших к власти. Единственным способом преодоления этого кризиса является отстранение их от власти. Случится ли это путем осознания необходимости и в порядке демократических процедур, или путем событий по типу Майдана, но более кровавого и жестокого - этот выбор стоит перед всеми. Выбирайте !.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
 показать весь комментарий
 
 
гы!!аплодирую стоя!!столь ,,молниеносной"реакции ЗЭбила!!(ведь только десять дней прошло!!)а ,,ОНО" уже раздуплилось!!(а ведь мог и отмолчаться вообще)и как только он отвлёкся от посадок(активистов)и сдачи интересов страны!!?? На 10-й день пожежі в Чорнобилі Зеленський вирішив розібратися в ситуації - Цензор.НЕТ 437 На 10-й день пожежі в Чорнобилі Зеленський вирішив розібратися в ситуації - Цензор.НЕТ 4000
 показать весь комментарий
 
 
ну чего ві в самом деле? реакция-то практически моментальная
 показать весь комментарий
 
І в результаті пішов дощ. Спасибі, бубочці
 показать весь комментарий
 
Дайте ему еще 10 дней, нужно качественный видосик склепать
 показать весь комментарий
 
 
73% -му тупейшему населению не хватает выступления Квартала 95 на событие о пожаре и обязательно с участием их дружбана- президента. А то получается язык в жопу засунули. Развеселите дыбилов,а то скулёж и только пердёшь,ведь срать им нечем,порвёт всем ушные перепонки. Развеселите их,пусть пожрут над президентом и собой ради прикола. А вы покажете сверх талантливое и непревзойдённое искусство доморощенных шутов.
 показать весь комментарий
 
 
Тільки дякуючи Владіміру Ссаничу, після того як він звернув увагу на пожежі в Чорнобилі, пішов дощ.
 показать весь комментарий
 
мудило криворізьке, де у продажу медичні маски в аптеках?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх