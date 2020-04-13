 На 10-й день пожаров в Чернобыле Зеленский решил разобраться в ситуации

Об этом глава государства написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", — написал Зеленский.
Президент заверил, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и поблагодарил пожарных за мужество.
Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Также на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.
13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Зоне отчуждения ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар рано, - ГСЧС
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
Вечером 13 апреля в ГСЧС сообщили, что в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС пошел дождь, но прогнозировать, когда погасят пожар, пока рано.
Город Киев - уникальный. Леса и трава окружают все населённые пункты Украины, а трава, сухостой и леса "возгораются" почему-то только вокруг Киева и только с подветреной к Киеву стороны, чтобы дым и гарь причиняли неудобства киевлянвм и жителям его околиц (читай небедным киевлянам).
Такой "фокус" неоднократно москвичам показывают российские МЧСники, периодически поджигающие окружающие Москву торфяники, и вот, наконец-то состоялся долгожданный обмен опытом.
Смысл в поджигании простой: ДЕНЬГИ. Пожарное шоу с вертолётами началось тогда, когда аваковцы ощутили реальную опасность секвестирования разделов Госбюджета на содержание ГСЧС. И закончится с опубликованием сегодня принятого Закона об изменении Госбюджета.
Наш Верховный Главнокомандующий порадовал меня, порадовал. А я думал, что вообще шансов никаких.
Традиции "зеленого правления" нуна поддерживать...
Сказало гундосе зе-брехло в кубі !!!
Забрехалося так, що вже нема куди печатки ставити.
Продало маски і решту необхідних речей повивозило, а тепер сміє заявляти про те, що суспільство повинне бути в безпеці !
Гидота лицемірна.
Громадянин Малорос@nehovaysyatopol
Скажите кто-то позязя Зелибобе, что у него там скоро Чернобыль загорится *****.
Бедоносец *****. Осталось сверху нахлобучить астероид, наслать саранчу и воскресить ти-рекса. Ну чего вам блть не хватало в перспективном 19 году ****...
ком на цю тему):
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2737496-zelenskij-********-ukaz-pro-zelenij-koridor-dla-turistiv-u-zoni-caes.html
Президент Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на перетворення Чорнобильської зони відчуження "на одну з точок зростання України", створення "зеленого коридору" для туристів та усунення передумов для корупції.
https://zaxid.net/zelenskiy_********_ukaz_pro_rozvitok_turizmu_v_chornobilskiy_zoni_n1485088
Передбачається створити нові туристичні маршрути, зокрема водні, побудувати нові КПП і відремонтувати нинішні, скасувати зайві заборони та обмеження, серед іншого на відеозйомку, поліпшити мобільний зв'язок у Зоні, популяризувати Чорнобиль на міжнародних заходах.
«Досі Чорнобиль був негативною частиною бренду України. Настав час це змінити. Чорнобиль - це унікальне місце на планеті, де природа відроджується після світової техногенної катастрофи, де є справжнє «місто-привид». Ми повинні показати це місце світові: науковцям, екологам, історикам, туристам», - сказав Зеленський.
На його думку, указ сприятиме перетворенню Зони на «науковий і туристичний магніт» без корупції та зайвих заборон.
Це не смішно зовсім. Його прозивають =бідоносцем= ... Є такі люди.
Тлі не те, що їздити кудись, нарику рот роззявляти не можна.
Я для себе пояснюю знову ж таки знаками (розказували нам про них в університеті - їх тільки треба вміти розпізнавати і читати), що істота полізла не на своє місце і взяла на себе не свою роль та місію.
Нормальним було зрозуміло наперед. Але до вдарених ще не дійшло.
3 год ·
Спустя 10 дней после начала пожаров в зоне Чернобыля президент решил разобраться в происходящем и прямо гарантировал: "висновки не забаряться". И прямо в этот же день "слуги" проголосовали за сокращение расходов на управление той самой, терпящей бедствие Чернобыльской зоной на 256 миллионов. Также почти полностью сокращены все расходы на природоохранные мероприятия во всей Украине, где пожары охватили обширные пространства - на 433 миллиона гривен. Расходы сократили так, будто все уже сгорело. Интересно, какие выводы сделает из этого президент и в чем тут логика? И есть ли она вообще?
Общество жаждет правды.
пора Бубочки в люлю...
"Завтра заслушаю информацию от председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина по поводу пожаров.Источник: https://censor.net.ua/n3188820
14 ч. ·
- С самого начала зелёной опупеи у меня был чёткий критерий для ответа на вопрос - кто они: просто кретины или промосковская шваль?..
Этот критерий: отношение к программе нашего украинского ракетного вооружения: от малого (ПТРК) до тяжелого («Ольха», «Нептун» и пр).
На прошлой неделе ответ пришёл - среди кретинов победила московская агентура.
Зеленые уродцы в правительстве в очередной раз НЕ выделили средства на финансирование ключевого производителя топлива для украинского ракетного оружия - Павлоградского химического завода.
Таким образом, ВСУ теряют перспективу дальнейшего насыщения чуть ли не единственного нашего серьёзного козыря в борьбе с российской армией.
Павлоградский химический завод - одно из ключевых предприятий украинского ракетно-космической промышленности.
Единственное в Украине предприятие, которое производит твердое ракетное топливо.
Более того, на складах ПХЗ хранится более 1.5 килотонн просроченного, нестабильного гептила, - топлива для ядерных ракет, которое утилизируется здесь еще с конца 90-х.
Это крайне токсичная история, угрожающая химическим Чернобылем, радиусом эдак километров сто.
В связи с прекращением финансирования, ПХЗ был вынужден уволить почти 700 работников.
Тяжёлое управляемое ракетное вооружение Украины - это наш эквивалент ядерного оружия, самый надежный элемент и самый весомый аргумент в щите сдерживания российской агрессии.
И вот, стараниями зелёных кретинов, мы пошли в пикирование в этом вопросе, с перспективой лишиться данного класса водружений, как возможности.
Это - преступление государственного масштаба: создание благоприятных условий для усиления российской военной агрессии, лишение Украины наиболее эффективного элемента системы национальной обороны.
З.Ы. Сама проблема сложнее.
У Павлоградского завода (ПХВ) нет сырья - для выполнения своего назначения, производства порохов.
Основа порохов - высококачественный компонент, производимый из хлопка.
Поэтому в СССР столько внимания уделялось его выращиванию.
Украине пока не удаётся закупить хлопок в необходимых объемах (хотелось бы уточнить у этих же державных мужей - почему? и что они делают для решения этой проблемы?).
ПХЗ переделывал бывшее ракетное топливо советских баллистических ракет в топливо для перезарядки ракет украинского ПВО, и новых ракет, типа «Ольха».
Была попытка обойти проблему в лабораториях ПХВ, выделялся бюджет.
ПХВ их потратил, проблему решил частично.
Так вот, гениальные менеджеры зелёных, полностью лишили ПХВ финансирования: мол, тратят, но результатов дают несоразмерно.
Но у меня к ним ряд вопросов:
- приостановка финансирования завода, который криво-косо, но даёт даёт хотя бы переделанные пороха - как квалифицировать?
- приостановка единственного (!) профильного завода с угрозой утраты кадров и разрушения технологической базы - как квалифицировать?
- лишение финансирования завода, утилизирующего высокотоксичное топливо с угрозой экологических проблем - как квалифицировать?
- менеджерские решения, которые не учли вышеуказанные угрозы с точки зрения нацбезопасности, в особый период - как квалифицировать?
Я написал - как:
- зелёный кретинизм с признаками работы в интересах России - государства-агрессора.
А уж по недомыслию или по злому умыслу - дело прокуратуры разобраться.
Для меня зелёные отныне - опасные идиоты, последовательно принимающие решения против национальной безопасности Украины.
Промосковская сволочь и агентура при власти.
Все. Точка.
2 ч. ·
А ГДЕ аватарочки от экзальтированных ботов, страдавших за Австралию... Чи в Чернобыле просто нет коал и кенгу? Чи у вас сейчас оплата идет за "сиди дома - люби Зе"? Ну тогда ж вы ярко размывали фокус внимания к распродаже Земли и Родины...
"надо просто перестать болеть"
"надо просто заслушать доклад и узнать правду"
Как у некоторых недалеких людей все просто в жизни....
А оно - вона как!
3 ч. ·
Началась война - мы скинулись бойцам на амуницию, снайперские прицелы, тепловизоры и отправили через волонтёров. Началась эпидемия - собираем врачам на защитные очки и респираторы, а более крупные бизнесы закупают ИВЛки. Лесные пожары в Чернобыльской зоне - снова волонтёры, сбор средств на экипировку пожарным, на фонарики, дозиметры и т.д.
Оказалось, что в Чернобыльской зоне лесистую местность не делили на секторы в противопожарных целях. Точнее по документам эти мероприятия производились, а на практике... угадайте, что? С одной попытки. Правильно: деньги, выделенные на эти работы, просто разворовывались. Наши новые пожарные машины и новые пожарные вертолеты - на офшорных счетах чиновников, наши системы ПВО вывезли в виде налички за пределы страны, наши новые больницы - в лондонских квартирах власть имущих на протяжении 30 лет независимости. И всё в таком духе.
Теперь ситуация прямо сейчас: огонь вплотную подошёл прямо к тем местам зоны отчуждения, где осели те радиоактивные элементы, период полураспада которых исчисляется тысячами лет. Стремно. Жителям Киева, Чернигова, Житомира и т.д. приходится молиться, чтобы туча пришла, чтобы ветер подул куда надо и доставил осадки в нужное место. Плюс-минус пару часов «опоздания» дождевой тучи и наши населённые пункты может накрыть радиоактивный дым. Такой расклад, ребят.
« Если кто совсем не хочет понимать, то я поясню. Пожары по всей Украине, это не случайности и не совпадения. Это банальные диверсии. Самые простые, доступные и дешевые в реализации. ******** это все два человека. Баканов в СБУ и Аваков в МВД. Кстати, ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) в подчинении у Авакова. Это не за маски на 17К бабушек и хипстеров штрафовать. И не по делу Шеремета невинных паковать. Это работать надо.»
https://t.me/romandonik
Тяжкі наслідки коронавірусу в Ломбардії, Італія, пов'язані зі значним забрудненням повітря! Хтось "заради прикола підпалює ліс в Чорнобилі", хтось на 10-й день пожежі, так кумедно скривив обличчя і щось вякнув. З майданівців і добровольців висікати *********** паличками електроенергію так прикольно, але вже трохи приїлось. Навіть з Тетяни Чорновол вже не так весело. А от потравити киян підпалами і сказати, та це ж не я, ото хохма! Та навіть 73% тугодумів вже не сміється. Слава Україні! Героям слава!
Очередная зеленая соска.
Спасибо, 73%!
Что , может о тёрках в Омане готов рассказать? Брехло мурчащее
"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей и превратим Зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами".
И еще:
"Честно говоря, я думаю, что у нас есть возможность сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории, и там все это открыть", - добавил Зеленский
Сейчас страна находится в ситуации нарастающего коллапса управляемости и кризиса во всех сферах - он оборонной до энергетической и санитарной. Два месяца назад мы сказали, что никакие перестановки и смена лиц в системе власти Зеленского ничего не изменит и не решит. Страна входит в этап гуманитарного, управленческого и экономического кризиса спровоцированного кучкой коррумпированных дилетантов пришедших к власти. Единственным способом преодоления этого кризиса является отстранение их от власти. Случится ли это путем осознания необходимости и в порядке демократических процедур, или путем событий по типу Майдана, но более кровавого и жестокого - этот выбор стоит перед всеми. Выбирайте !.https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html