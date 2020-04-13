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 Макрон продлил карантин во Франции до 11 мая

Во Франции режим карантина, введенный в связи с эпидемией коронавируса, продлен после 15 апреля по 11 мая.

Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в своем четвертом за период эпидемии коронавируса обращении к нации, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Я обращаюсь к вам всем и с полной открытостью хочу сообщить, чего мы ожидаем в течение последующих недель и месяцев. Так, надежда есть. Но в этой битве еще ничего не выиграно. Больницы перегружены... И эпидемия все еще не контролируется. Мы должны продолжать прилагать усилия для прекращения распространения этого вируса и спасения жизней. Поэтому мы должны соблюдать режим карантина до 11 мая", - заявил Макрон.

Он поблагодарил граждан за соблюдение ограничений в условиях эпидемии.

Макрон признал, что последующие недели в противодействии эпидемии будут очень тяжелыми, в том числе в экономической сфере. Он добавил, что в течение этого периода страна будет готовиться к жизни в период после эпидемии.

При этом президент Франции отметил, границы со странами, не являющимися членами ЕС, останутся закрытыми до специального распоряжения.

В то же время после 11 мая в стране постепенно будут открываться детские сады и общеобразовательные учебные заведения.

По состоянию на вечер 13 апреля во Франции зафиксировано 98 076 случаев инфицирования коронавирусом (2673 за сутки) 14997 человек умерли (574 в течение суток); 6821 человек находится в реанимации; 27718 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции за сутки от коронавируса умерли 833 человека

Источник: https://censor.net.ua/n3188818
 
 
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Хорошо им сидеть на карантине с подушкой в 100000 евро.
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ЭТО ЧТОБЫ ФРАНЦУЗСКИЕ ПОЛИТИКИ НА ПАРАД НЕ ПОЕХАЛИ 😀😀😀
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Навевает на размышление, почему Германия вырвалась в лидеры по числу тех, кто вылечился. То ли германское пиво всему причина, то ли немцы чем-то лечат нормальным.
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