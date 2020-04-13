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 Политика Украины
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 Информация о юридическом противостоянии Украины с РФ будет публиковаться на специальном сайте, - Малюська

Министерство юстиции цифровизировало информацию о юридическом противостоянии с Россией.

Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"На чем сфокусироваться министерству в условиях карантина? Правильно, на цифровизации и работе онлайн. Поэтому ловите первую ласточку: добро пожаловать на https://lawfare.gov.ua - сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Российской Федерацией", - написал он.

По словам Малюськи, на ресурсе будут выкладывать основную информацию о юридической части гибридной войны с РФ.

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Также министр призвал специалистов по международному гуманитарному праву помогать и "делиться сообщениями и аналитикой".

Информация о юридическом противостоянии Украины с РФ будет публиковаться на специальном сайте, - Малюська 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3188815
 
 
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Давайте уже тотализатор. Чтобы можно было ставки делать.
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Это уже будет страна в смартфоне...или опять еще нет???
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