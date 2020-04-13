 Информация о юридическом противостоянии Украины с РФ будет публиковаться на специальном сайте, - Малюська

Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.
"На чем сфокусироваться министерству в условиях карантина? Правильно, на цифровизации и работе онлайн. Поэтому ловите первую ласточку: добро пожаловать на https://lawfare.gov.ua - сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Российской Федерацией", - написал он.
По словам Малюськи, на ресурсе будут выкладывать основную информацию о юридической части гибридной войны с РФ.
Также министр призвал специалистов по международному гуманитарному праву помогать и "делиться сообщениями и аналитикой".