 Информация о юридическом противостоянии Украины с РФ будет публиковаться на специальном сайте, - Малюська

Об этом заявил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ.

"На чем сфокусироваться министерству в условиях карантина? Правильно, на цифровизации и работе онлайн. Поэтому ловите первую ласточку: добро пожаловать на https://lawfare.gov.ua - сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Российской Федерацией", - написал он.

По словам Малюськи, на ресурсе будут выкладывать основную информацию о юридической части гибридной войны с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП активизирует сотрудничество с Минюстом по делам ЕСПЧ о нарушениях Россией международного гуманитарного права во время войны на Донбассе

Также министр призвал специалистов по международному гуманитарному праву помогать и "делиться сообщениями и аналитикой".

Также читайте: Группа поддержки России в ООН состоит из 22-26 государств, - Кислица