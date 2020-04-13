 Кабмин развенчал 12 мифов об изменениях в госбюджет из-за коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Соответствующая инфографика была опубликована на странице Кабинета министров в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Управление фондом будет осуществляться Кабмином по согласованию с Комитетом ВРУ по вопросам бюджета. Расходы фонда будут прозрачными и будут направляться на исключительный перечень мероприятий: зарплаты медикам, помощь безработным и пенсионерам, закупку средств защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленный Госбюджет позволит оперативно сделать дополнительные закупки для больниц.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко

Расходы госбюджета-2020 увеличены на 82,4 млрд грн (до 1,266 трлн грн). В нем предусмотрели создание фонда борьбы с COVID-19 с финансированием 64,7 млрд грн.

Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, принятые изменения рассчитаны на 2–3 месяца — период противодействия эпидемии коронавируса, — и после ее окончания бюджет нужно будет вновь пересматривать.

Также на Цензор.НЕТ: Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Министр финансов Сергей Марченко указал, что обновленный госбюджет рассчитан на прямую поддержку МВФ.