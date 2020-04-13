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 Экономика
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Все про:госбюджет (775) Кабмин (11998)

 Кабмин развенчал 12 мифов об изменениях в госбюджет из-за коронавируса. ИНФОГРАФИКА

Рассмотрение бюджета нельзя было отсрочить, фонд борьбы с COVID-19 не сокращали, а управлять им будут не в ручном режиме, а по согласованию с комитетом ВР. Эти и другие мифы развеял Кабинет министров.

Соответствующая инфографика была опубликована на странице Кабинета министров в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Управление фондом будет осуществляться Кабмином по согласованию с Комитетом ВРУ по вопросам бюджета. Расходы фонда будут прозрачными и будут направляться на исключительный перечень мероприятий: зарплаты медикам, помощь безработным и пенсионерам, закупку средств защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленный Госбюджет позволит оперативно сделать дополнительные закупки для больниц.

Кабмин развенчал 12 мифов об изменениях в госбюджет из-за коронавируса 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко

Расходы госбюджета-2020 увеличены на 82,4 млрд грн (до 1,266 трлн грн). В нем предусмотрели создание фонда борьбы с COVID-19 с финансированием 64,7 млрд грн.

Напомним, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, принятые изменения рассчитаны на 2–3 месяца — период противодействия эпидемии коронавируса, — и после ее окончания бюджет нужно будет вновь пересматривать.

Также на Цензор.НЕТ: Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Министр финансов Сергей Марченко указал, что обновленный госбюджет рассчитан на прямую поддержку МВФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3188812
 
 
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Ну вот. На этом вопросе вся правительственная мифология заканчивается. Как и деньги.
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И кто в верит в это? А что делали 3 месяца ,когда весь мир готовился? Почему маска одноразовая стоит 14-20 грн., если до этого стоила 1.5-2 грн.
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Развенчан главный миф: наличие денег в бюджете!
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Современная украинская мифология может посоревноваться с древнегреческой. Там не было Геруса, но был Гермес. Это похоже, хотя и не совсем то. Можно и другие сходства найти. Но уже лень, поздновато. Будет день, будет новый миф.
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На фига нам ваши мифы, которые вы сами сочинили и сами опровергли? Опубликуйте сравнительную таблицу и прекратите держать людей за идиотов.
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А что там с пожертвованиями олигархов? Или Бубочка зря их собирал и щедрой рукой осыпал благодатью?
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