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 Экономика
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Все про:экономика (3580) Шмыгаль Денис (231)

 Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что экономический рост в Украине благодаря совместным усилиям власти возобновится во второй половине года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал в Фейсбуке.

"Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это даст возможность вернуться к полноценному финансированию всех отраслей", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что в принятой версии изменений в госбюджет создан фонд борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.

Руководитель Кабмина также отметил, что расходы Минздрава в изменениях к госбюджету увеличены на 16,4 млрд грн.

"Вместе с другими расходами, финансирование медицины возрастет фактически в 1,5 раза", - добавил он.

Глава правительства обратил внимание и на то, что изменения в госбюджет предусматривают заботу о пенсионерах и уязвимых слоях населения - для этого расходы Пенсионного фонда увеличились на 29,7 млрд грн.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрены выплаты по безработице и программе поддержки малого бизнеса, и расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Малый и средний бизнес на время карантина может не платить проценты и тело кредита", - Шмыгаль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3188809
 
 
 Топ комментарии
 
Шмыгло...экономический рост начнется сразу после того как вас зеленых казлов на каштанах развесят..
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Забыл сказать экономический рост который был при Порошенко..при вас ЗЕбилах никакого роста вообще не было, а значит и возобновлять просто не чего.
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Шмыгло...экономический рост начнется сразу после того как вас зеленых казлов на каштанах развесят..
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Зато Беня гешефт не успевает подсчитывать

Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 5862
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кресло у него на вырост?))калькулятор 16-ти разрядеый как в 90-е - зачет!)
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Та не спеши брателло, ими не только в Киеве "довольны", а нам что в очереди стоять?
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Кто бы объяснил, за какие грехи нам эти придурки во власти достались..........
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Забыл сказать экономический рост который был при Порошенко..при вас ЗЕбилах никакого роста вообще не было, а значит и возобновлять просто не чего.
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Ишшо один лучший кабмин всех времен Украина не перенесет..
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страшнише разводящий оставленный законтаченными урками.
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Только не смеши мои тапочки, при Порошенко такой рост экономики был, что не знал куда его девать.
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Теперь нашел ту дырку в своем организме,куда рост при зеленском себе запихивать?
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Нашел дорогой, нашел. Петин рост в задницу запихиваю и представь себе ВЛАЗИТ, а ЗЕ - продукт Пети, голосовали не за него, а против роста экономики при ПЕТРУНЕ.
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мы тоже надеемся, что что-то выростет без шмыгаля...
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Если каждый из 73% продаст хотя бы одну почку, то Украине не нужны будут никакие кредиты МВФ!! Пожалуйста, распространите эту информацию среди своих друзей и знакомых!!!
Об этом должны узнать как можно больше людей!!!
Спасем Украину от дефолта и Барыги!!!
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да там не было 73% от населения... 73 % от 30% пришедших на выборы... причем половина пришла не осознанно а по приколу. теперь эти приколисты вопят, что их фрилансерство щемят...
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Чувак недавно выджал что скоро Рождество Христово,вместо Пасхи,а столица Канады Торонто.Шмыгаль почти Гений... Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 3606С рождеством Украина...
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73% настолько тупы, что никогда не заметят связи между сегодняшним образованием от мамахохотала и завтрашними ******************
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Шмыгаль: всё что умею - надеяться и ждать
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Напомните мне про экономический рост при зелёных?
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Ну почему...... был стабильный рост........ Рост проседания бюджета.
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Шаланды полные кефали в Одессу Шмыгаль привозил. И все советские вставали когда в пивную он входилШмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 5063.
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ЗЕбилы я ошибаюсь или ваши клоуны намекают что конец эпохи бедности несколько откладываеца, и нужно ещё немножко потерпеть???
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Один на самокате уже надеялся на 40% рост...
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Идиот, тебе сейчас не о втором полугодии думать надо, а как пожар потушить у ЧАЭС.
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ГДР и ФРГ воссоединились в октябре 1990 года,прошло почти 30 лет,а восточные немцы бывшего ГДР никак не могут сбросить с себя совковое кремлевское дерьмо... Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии - Цензор.НЕТ 7923
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"Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить............ так вот они какие три кита роста экономики .... это же надо ойоптать
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Просто Шмыгаль понимает, что до конца года ему не удержаться, поэтому можно обещать что угодно!
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какой этот шмыгаль поцыалист прям глоба какойто всё по звёздам гадает и предсказывает , а конец зелёный нагадал?
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роста не будет, так как ящур никуда не денется ни в этом году ни в следующем.
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Когда умный придуривается, это еще полбеды. Беда, когда дурак умничает.
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Точно возобновится. Шмыгаль письмо деду морозу напмсал. Кстати,с новым Годом,зебилы!
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Эпоха бедности пришла
Затягивай потуже пояса
Это вам не шутка
Квартального Шута
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даю бесплатные подсказки: прорывной бум, стремительный рост, торнадо инвестиций, умопомрачительные возможности, няни с большими предложениями, прорывной год, золотой век экономики
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Пожар в районе ЧАЭС не случайный....,Путлер любит устраивать шоу к какой нибудь советской дате...скоро 26 апреля день аварии на ЧАЭС,...22 апреля отменилась дата Обнуления фюрера на день рождения чЛенина на неопределенное время....вот и злится Хмырь кремлевский...
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А я надеюсь что найду на улице кошелек с пачкой долларов.
Только вот я не премьер, а премьера нанимают не для того чтобы его надежды слушать, а чтобы он конкретно и по полочкам изложил план который он разработал.
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а премьер надеется что ты найдешь пачку евро! вероятность примерно та же что это сбудется
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Смешно. В письме деду морозу написал. Годится план?
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оглядываясь назад - какая же тупая лапша, конец эпохи бедности, мол сразу после выборов все станут жить бохато. это ж каким тупарем надо быть чтоб в это поверить
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Вырастут расходы на медицину, на поддержку незащищенных слоев населения, на поддержку малого и среднего бизнеса...это хорошо, только за счет чего? доходы за счет чего вырастут? Я тоже могу рассказать, что могу потратить больше денег на питание и отдых, вопрос, где взять, чтобы тратить? За счет чего у вас будет прирост экономики??? Это как в анекдоте:
-Как похудеть?
-Могу рассказать.
-Рассказать и я могу. А как похудеть?)))
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В Ютьюбе уже открыто говорят путлерские Крысы, что добро пожаловать в Путлерский ГУЛАГ,украинцы,вы вас накормим и вместе победим КоронвиРУС...
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