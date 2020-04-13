 Шмыгаль надеется, что экономический рост возобновится во втором полугодии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал в Фейсбуке.
"Мы верим, что совместными усилиями Президента, Кабмина и Верховной Рады уже во второй половине года рост экономики удастся восстановить, и это даст возможность вернуться к полноценному финансированию всех отраслей", - отметил Шмыгаль.
Он добавил, что в принятой версии изменений в госбюджет создан фонд борьбы с Covid-19, средства которого будут направлены на закупку медицинских товаров, дополнительные выплаты медикам, предоставление денежной помощи малозащищенным категориям населения.
Руководитель Кабмина также отметил, что расходы Минздрава в изменениях к госбюджету увеличены на 16,4 млрд грн.
"Вместе с другими расходами, финансирование медицины возрастет фактически в 1,5 раза", - добавил он.
Глава правительства обратил внимание и на то, что изменения в госбюджет предусматривают заботу о пенсионерах и уязвимых слоях населения - для этого расходы Пенсионного фонда увеличились на 29,7 млрд грн.
Кроме того, Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрены выплаты по безработице и программе поддержки малого бизнеса, и расходы Министерства социальной политики выросли на 19,5 млрд грн.
Об этом должны узнать как можно больше людей!!!
Спасем Украину от дефолта и Барыги!!!
Затягивай потуже пояса
Это вам не шутка
Квартального Шута
ура, таваріщі!
Только вот я не премьер, а премьера нанимают не для того чтобы его надежды слушать, а чтобы он конкретно и по полочкам изложил план который он разработал.
-Как похудеть?
-Могу рассказать.
-Рассказать и я могу. А как похудеть?)))