 Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине

Об этом в интервью Hromadske International рассказала руководитель Офиса ООН Женщины в Украине Доминика Стояноска, пишет Цензор.НЕТ.

"Сейчас с пандемией всем трудно. Особенно трудно женщинам, у них более нестабильная работа. И если они теряют работу, у них меньше сбережений. Поэтому им до сих пор нужно продолжать выполнять эту неоплаченную работу по уходу, и мы наблюдаем рост уровня домашнего насилия. Он увеличивается в странах, которые сильно пострадали от COVID-19, но, также у нас есть исходные данные, которые поступают из Украины", - рассказала Стояноска.

По ее словам, рост уровня домашнего насилия также фиксируют в Испании, Италии и Франции.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия. По его словам, некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.