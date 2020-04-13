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 Общество
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Все про:женщины (584) насилие (235) ООН (2958)

 Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине

С начала карантина в Украине количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия выросло на 30%.

Об этом в интервью Hromadske International рассказала руководитель Офиса ООН Женщины в Украине Доминика Стояноска, пишет Цензор.НЕТ.

"Сейчас с пандемией всем трудно. Особенно трудно женщинам, у них более нестабильная работа. И если они теряют работу, у них меньше сбережений. Поэтому им до сих пор нужно продолжать выполнять эту неоплаченную работу по уходу, и мы наблюдаем рост уровня домашнего насилия. Он увеличивается в странах, которые сильно пострадали от COVID-19, но, также у нас есть исходные данные, которые поступают из Украины", - рассказала Стояноска.

По ее словам, рост уровня домашнего насилия также фиксируют в Испании, Италии и Франции.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия. По его словам, некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.

Источник: https://censor.net.ua/n3188808
 
 
 Топ комментарии
 
хорошую и ласковую жену никакой муж обижать не будет....
ну если только совсем уж какой нибудь конченный наркоман... Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине - Цензор.НЕТ 3773

От стервозных жен мужья бежали на работу...., а тут этот чертов вирус...
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Єкая херня. Зараз баби більше чоловіків ображают, ті не звертаються нікуди, бо стидно...
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Ага в твои 70 тебя отправят в дом пристарелых к друзьям. Так что не рассчитывай особо на чай.
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А ленка и мама рима...звонили уже?? Или у них роуминг в Швейцарии отключен??
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хорошую и ласковую жену никакой муж обижать не будет....
ну если только совсем уж какой нибудь конченный наркоман... Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине - Цензор.НЕТ 3773

От стервозных жен мужья бежали на работу...., а тут этот чертов вирус...
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а навіщо взагалі стервозні дружини? те ж стосується і чоловіків.. життя одне і прожити його треба так-щоб діти тебе любили-а (жінки -чоловіки) згадували про тебе як про найкращу подію.
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вибач але дурнЮ говориш. стервозну жінку ніхто терпіти не буде. тільки садо мазо
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знаю тех кто терпит...
дети, привычка, не куда идти, возраст не тот что бы менять что то, лень, секс.... и тд и тп..
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Надо карантин продлить на год,или 2,а самоизоляцию навечно и будет всем счастье
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С начала карантина в Украине количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия выросло на 30%.Источник: https://censor.net.ua/n3188808 - лише 3 тижні люди сидять вдома і вже таке ... а що ж буде коли карантин триватиме ще кілька місяців ?!
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Организация Озабоченных Наций снова выразила озабоченность.
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Эта тема актуальная очень, на нее денежку выделяют
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Зато Новосад
оочень гордилась тем, что первое что она сделала на посту министра образования - запретила в школах курс « Семейное воспитание». Там же все о стереотипах рассказывают: каким нужно быть мужем и женой, как в семье жить и решать возникающие проблемы. То ли дело без семьи. Красота. Зато mainstream и пропаганда антинаучного гендера. Именно за это она гранты получает.
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тепер уже фсьо ...
- раптом стали не актуальними "проблєми гендера" , веганство і решта примх ********* суспільства споживачів ...
Епідемія винесла на перший план традиційні , консервативні цінності - родина , рід , дружба , сила , вміння виживати , об'єднаність ...
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Ще сало, цибулю та борщ з горілкою! Вєгани для мене то ті ж самі сексуальні меншини в кулінарії)) Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 3092
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а розпишіть будь ласка по номерах що мають робити ж і ч.
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Так оно и понятно....непрекращающийся прессинг на мужской мозг заканчивается женским травматизмом.
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женщины, сковородкой такому по башке, и всё, инструкция по сылочке :

https://www.youtube.com/watch?v=owZjhnZTdV4
а тем кому нет ума, помни, в твоии 70 тебе кружку чая принесёт жена, а не друг, по этои причине никогда друзей не ставь выше жены.
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Ага в твои 70 тебя отправят в дом пристарелых к друзьям. Так что не рассчитывай особо на чай.
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странные у вас отношение с прожитыми годами, я так разщитываю на здравый смысл ума минимум до 97, а потом уже не известно. А , мы с своими друзьями семьи, которым уже на сегодня чуть за 70, идём в походы в горы или по фиске тур, да и велосипедами путешествуем, стыдно признаться, иногда они выглядит менее уставшими, но это списываю на то, что горы это не моё с детства.
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У меня отношение к прожитым годам очень простое, они - моё богатство. И самое важное что я вынес на сегодня, так это то что надеяться ни на кого не приходится. И что бы не разочаровываться в старости, нужно не очаровываться до этого. По возможности максимально долго вести активный образ жизни и надеяться только на себя. Самые больше разочарования поджидают человека именно в общении с близкими людьми. Увы.
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Может людям просто нужно детей воспитывать в любви и заботе, самим относиться к своим супругам и родителям с теплотой и вниманием?. Дети в подавляющем большинстве вырастают такими, каковы их родители.
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Єкая херня. Зараз баби більше чоловіків ображают, ті не звертаються нікуди, бо стидно...
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Ну конечно! Куда же без гендерных стенаний в это тяжёлое время! Мужики просто не жалуются. Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 7205
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Нехрен ***ть мужику мозги. Кстати за ето тоже нужно баб наказывать за психическое нанесение травмы, наравне с побоями.
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У Великобританії проводили дослідження, що більше всього серед жертв домашнього насилля це дружини поліцейських та військовослужбовців. Треба і нам вести якусь статистику, щоб дівчата знали за кого не треба виходити заміж.
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Эпидемия коронавируса в Украине вспыхнет с новой силой в конце апреля - экспертАпрель 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 2Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 2092Новая волна эпидемии вируса скоро может накрыть Украину…Директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик считает, что в Украине на Пасху 2020 возле храмов можно ожидать огромные толпы, из-за активности людей на праздник эпидемия смертоносного коронавируса в стране вспыхнет с новой силой.Ситуацию на Пасху в нашей стране можно будет описать тремя словами «отвага», «слабоумие» и «мракобесие», сообщил эксперт сегодня «Главреду».Собеседник предупредил, что в конце апреля стоит ожидать новую волну эпидемии и увеличение заболеваемости коронавирусом в несколько раз.«Мы можем ожидать огромные толпы людей возле храмов (на Пасху)…Можем не сомневаться, что все это приведет к вспышке эпидемии в Украине с новой силой.Врачи это тоже признают… После Пасхи, в конце апреля, стоит ожидать новой волны эпидемии и скачок заболеваемости в несколько раз», - заявил он.
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"Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет всех заразит."
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Ну жінки більш комунікабельні,телефони різних там ООН знають .А якби наші чоловіки почали по ООНах надзвонювати,то точно б в перших рядах "потєрпєвших" були.Жінкам зараз можна скільки душа забажає,чоловікові мізки виносити Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 7534,і тікати йому нікуди,бо карантин Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 7946
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Офіс ООН Женсчіни в Українє?
А хто підкаже адресу Офіса ООН Мущіни в Українє? )))
Під час карантину українки стали частіше звертатися на гарячу лінію через домашнє насильство, - Офіс ООН Жінки в Україні - Цензор.НЕТ 9370
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Срочно создать министерство по борьбе с дамашним насилием. Закупить дроны и верталёты для контроля дамашнева насилия. Ввести штрафы по 100500 за каждае дамашнеи насилия...
Ато быдла распаясалаь сваим дамашним насилием.
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