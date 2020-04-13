 Во время карантина украинки стали чаще обращаться на горячую линию из-за домашнего насилия, - Офис ООН Женщины в Украине

Об этом в интервью Hromadske International рассказала руководитель Офиса ООН Женщины в Украине Доминика Стояноска, пишет Цензор.НЕТ.
"Сейчас с пандемией всем трудно. Особенно трудно женщинам, у них более нестабильная работа. И если они теряют работу, у них меньше сбережений. Поэтому им до сих пор нужно продолжать выполнять эту неоплаченную работу по уходу, и мы наблюдаем рост уровня домашнего насилия. Он увеличивается в странах, которые сильно пострадали от COVID-19, но, также у нас есть исходные данные, которые поступают из Украины", - рассказала Стояноска.
По ее словам, рост уровня домашнего насилия также фиксируют в Испании, Италии и Франции.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что на фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия. По его словам, некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось.
Бабы есть?
ну если только совсем уж какой нибудь конченный наркоман...
От стервозных жен мужья бежали на работу...., а тут этот чертов вирус...
дети, привычка, не куда идти, возраст не тот что бы менять что то, лень, секс.... и тд и тп..
оочень гордилась тем, что первое что она сделала на посту министра образования - запретила в школах курс « Семейное воспитание». Там же все о стереотипах рассказывают: каким нужно быть мужем и женой, как в семье жить и решать возникающие проблемы. То ли дело без семьи. Красота. Зато mainstream и пропаганда антинаучного гендера. Именно за это она гранты получает.
- раптом стали не актуальними "проблєми гендера" , веганство і решта примх ********* суспільства споживачів ...
Епідемія винесла на перший план традиційні , консервативні цінності - родина , рід , дружба , сила , вміння виживати , об'єднаність ...
https://www.youtube.com/watch?v=owZjhnZTdV4
а тем кому нет ума, помни, в твоии 70 тебе кружку чая принесёт жена, а не друг, по этои причине никогда друзей не ставь выше жены.
лоб расшибетвсех заразит."
А хто підкаже адресу Офіса ООН Мущіни в Українє? )))
Срочно создать министерство по борьбе с дамашним насилием. Закупить дроны и верталёты для контроля дамашнева насилия. Ввести штрафы по 100500 за каждае дамашнеи насилия...
Ато быдла распаясалаь сваим дамашним насилием.
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