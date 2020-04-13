 "Наблюдаются верховые пожары", - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В 18.45 поступила информация, что в с.Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из с.Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе с.Кривая гора, что на левом берегу Припяти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели погасили пожар, который возник между прудом-охладителем и рекой Припять, а также огонь, который дошел до открытого распределительного устройства.

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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

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13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

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