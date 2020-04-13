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Все про:пожар (4010) Чернобыль (372)

 "Наблюдаются верховые пожары", - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары в с. Рассоха и с. Кривая гора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В 18.45 поступила информация, что в с.Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из с.Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе с.Кривая гора, что на левом берегу Припяти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели погасили пожар, который возник между прудом-охладителем и рекой Припять, а также огонь, который дошел до открытого распределительного устройства.

Наблюдаются верховые пожары, - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Также на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Геращенко о возможном пожаре в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

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Наблюдаются верховые пожары, - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188807
 
 
 Топ комментарии
 
Дибіле, рудий ліс котрий там дійсно був і ввібрав в себе велику частку радіоактивних речовин, зарили під землю і зацементували ще при совку. Рудий лік котрий горить зараз, це ліс що виріс на місці старого лісу, він теж трохи радіоактивний але не такий і страшний.
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Огнений штром? Огнений смерч? Камни с неба? Зелебобик смотри меньше кино.
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Лише замісліться скільки радіонуклідів впитала та деревина та рослинність і все це зараз летить у повітря, це майже те саме, що було під час Чорнобильської катастрофи.
І хай не брешуть, що все добре поїдьте подихайте тією отрутою, побачите скільки проживете потім, а так все на голову впаде з тим дощем що буде йти.
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Дибіле, рудий ліс котрий там дійсно був і ввібрав в себе велику частку радіоактивних речовин, зарили під землю і зацементували ще при совку. Рудий лік котрий горить зараз, це ліс що виріс на місці старого лісу, він теж трохи радіоактивний але не такий і страшний.
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"Наблюдаются верховые пожары", - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле - Цензор.НЕТ 2861
Чорнобильська зона взагалі не така страшна, поки не здохнеш від променевої хвороби.
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верховой пожар это очень серьезно. следующий этап - огневой шторм. Упаси Бог от этого
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Огнений штром? Огнений смерч? Камни с неба? Зелебобик смотри меньше кино.
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Шо я вам скажу, самолеты дал, вертолеты дал, генералы есть, люди есть, воды полно, а пожар не тушиться. Подозрительно....
"Наблюдаются верховые пожары", - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле - Цензор.НЕТ 5806
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