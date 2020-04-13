 "Наблюдаются верховые пожары", - госагентство по управлению зоной отчуждения о ситуации в Чернобыле

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"В 18.45 поступила информация, что в с.Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из с.Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе с.Кривая гора, что на левом берегу Припяти", - сказано в сообщении.
Отмечается, что спасатели погасили пожар, который возник между прудом-охладителем и рекой Припять, а также огонь, который дошел до открытого распределительного устройства.
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Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.
6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.
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13 апреля глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.
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І хай не брешуть, що все добре поїдьте подихайте тією отрутою, побачите скільки проживете потім, а так все на голову впаде з тим дощем що буде йти.
Чорнобильська зона взагалі не така страшна, поки не здохнеш від променевої хвороби.
05.06 https://censor.net.ua/photo_news/3069884/okolo_10_ga_lesa_i_suhoyi_travy_gorit_v_zone_otchujdeniya_gschs_foto
06.06 https://censor.net.ua/photo_news/3069985/tushenie_otdelnyh_ochagov_pojara_na_ploschadi_3_ga_prodoljaetsya_v_chernobylskoyi_zone_otkrytogo_ognya
07.06 https://censor.net.ua/news/3070358/lesnoyi_pojar_v_zone_otchujdeniya_likvidirovan_gschs
Внимательно посмотрите как тушили. С первых часов задействовали авиацию. Сейчас что происходит?