Как передает Цензор.НЕТ, о таком решении сообщается на сайте Сумского горсовета 13 апреля.
"Праздничные богослужения по случаю празднования Пасхи с 14-го по 21 апреля, поминальные богослужения и мероприятия 26–29 апреля проводятся религиозными организациями на территории культовых сооружений и прилегающей территории без участия граждан", – говорится в сообщении.
Также запрещено посещать кладбища горожанам и священникам 19-го и 26–28 апреля.
В период отсутствия богослужений в храме могут присутствовать не более двух человек одновременно.
Религиозным организациям рекомендовано обеспечить трансляцию праздничных богослужений с помощью интернет-ресурсов или телевидения.
Сумы – первый город, который ввел такие ограничения.
Исполком горсовета Сум запретил горожанам присутствовать на Пасхальных богослужениях в храмах и на кладбищах в поминальные дни
Исполнительный комитет горсовета Сум принял решение, что горожане не должны присутствовать на пасхальных и поминальных богослужениях в храмах, а также ходить на кладбища в поминальные дни.
Как передает Цензор.НЕТ, о таком решении сообщается на сайте Сумского горсовета 13 апреля.
є закон і лише Закону треба дотримуватись ... бо інакше чим ми краще РФії ..?
а такі речі вводяться лише у випадку оголошення НС або ВС ... і вже точно не виконкомами міськради - це все в Конституції прописано ...
А якщо поглянути з іншої сторони? Міська рада обрана місцянами для вирішення проблем громади... Тож тут або місцяни довіряють своїм обранцям і виконують їх наказ, або не довіряють і роблять те, що вважають за потрібне. В обох випадках вони не порушують законодавство України. Наслідки їх дій - тіко на них... В обох випадках...
у меня еще такой вопрос: всю жизнь попы втирали людям, что они грешники и Бог им посылает болезни за грехи для вразумления. И все на них молились.
Теперь Бог централизовано поразил попов. Какое у них будет объяснение??