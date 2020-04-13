EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Пожары в зоне ЧАЭС Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос
 Происшествия
  23391  54
Материалы по теме:
Все про:пожар (4030) Нацполиция (11229) Зона отчуждения (149)

 Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 апреля, около 14 часов, произошел очередной пожар на территории зоны отчуждения ЧАЭС. Это уже третий очаг огня в зоне отчуждения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Киевской области.

В сообщении отмечается: "При проведении ряда розыскных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к пожару, работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель.

Также читайте: Пожар в зоне ЧАЭС дошел до станции "Янов", горит подстилка на дамбе охладительного резервуара Припяти, - ГАЗО. ФОТО

Как выяснилось, мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там произошло возгорание сухостоя.

Когда мужчина вернулся на то место, то видел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше.

Ветром огонь перебросило на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары в Зоне отчуждения: ликвидированы возгорания на территории Котовского лесничества, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели пока продолжают борьбу с огнем на теории Чернобыльской АЭС.

По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что работники полиции установили второе лицо, причастное к возникновению пожара в зоне ЧАЭС. Первый злоумышленник, житель Иванкивщины, легкомысленно поджег траву, в результате чего сгорело 5 га леса".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чернобль в огне: почему масштабный пожар охватил Зону отчуждения. ВИДЕО

 

Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС 01
Полицейские установили второго поджигателя лесов в зоне отчуждения ЧАЭС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3188804
 
 
 Топ комментарии
 
... затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву.

Тілу 37 років ...

Олії в голові нема з народження. І вже не буде.
Дивлюся на фотку: отаке бідове, нещасне. Жаль.
Але саме від таких найбільше клопоту і горя.
Хоч бери та з подвір*я таке не випускай, щоб біди не наробило.
 показать весь комментарий
 
Походу мужика сделали козлом отпущения,на фото конкретно видно пару метров диаметр выгоревшей травы.Мусор сам версию толкает ,а мужик запуганный только дакает.
 показать весь комментарий
 
Нашли доблесные мусора козла отпущения. А то что всегда это делают лесники с лесовой мафией чтобы прошел низовой пожар,и лес тогда по закону под пилу чтобы жук не съел ,но чтото вышло из под контроля. А серьезных людей обвинять нельзя.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дань собирают религиозные люди, а не верующие.Тут все це розтлумачується, кому цікаво ось ссилка.
https://www.youtube.com/watch?v=OcoQqaHmBpM
 показать весь комментарий
 
Біда в тому, що в тюрмі йому буде навіть краще ніж в себе в дома.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы этих свиней, приковал бы к какому нибудь бульдозеру, расчищавшему завалы перед 4-м энергоблоком.
Всего на пару тройку дней.
 показать весь комментарий
 
 
Нашли доблесные мусора козла отпущения. А то что всегда это делают лесники с лесовой мафией чтобы прошел низовой пожар,и лес тогда по закону под пилу чтобы жук не съел ,но чтото вышло из под контроля. А серьезных людей обвинять нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
Да они может сами и остальное подожгли, ведь ни кто не проверит сколько они тушили, сколько солярки спалили и сколько нарядов выписано... Там миллионы можно списать только по МЧС.
 показать весь комментарий
 
 
Похоже на то: мусор рассказывает, а "козёл" поддакивет.
 показать весь комментарий
 
 
... затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву.

Тілу 37 років ...

Олії в голові нема з народження. І вже не буде.
Дивлюся на фотку: отаке бідове, нещасне. Жаль.
Але саме від таких найбільше клопоту і горя.
Хоч бери та з подвір*я таке не випускай, щоб біди не наробило.
 показать весь комментарий
 
 
З вірогідністю 50/50 цей мужик може бути вальцманутим прихожанином секти Однотурового. Може у нього патрет Свинобарити на дверях вуличного туалету висить. З відфотошопленою пластмасовою мордою найбагатшого екс-президента найбіднішої країни Європи
 показать весь комментарий
 
А на хуа он это делал ? Может недостаток йода виноват? И оно , скорее всего за бубочку голосовало. По скудоумию. И костер затеяло. По скудоумию. Не просчитав возможные последствия.
 показать весь комментарий
 
 
Походу мужика сделали козлом отпущения,на фото конкретно видно пару метров диаметр выгоревшей травы.Мусор сам версию толкает ,а мужик запуганный только дакает.
 показать весь комментарий
 
 
Мусор уже раскрытие себе записал, завтра генеральские лампасы будет подшивать
 показать весь комментарий
 
 
Подивіться уважніше на фото. Зліва від дерева під кущами, вся трава вигоріла.
 показать весь комментарий
 
Перевозить тлеющий костер... Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 8104 Премию Дарвина дайте ему
 показать весь комментарий
 
 
блин ну если столько проблем с поджогами - дык скупайте сухую траву. на металл вон гвозди ржавые вытягивают, а сколько с Чернобыля понатаскали ... а там или бумагу делать или на корм, или на топливо... хотя конечно проще распилить кучу бабла в никуда, зато все при деле, одни бегают другие тушат, третьи ловят, кому-то даже медаль дадут ...
 показать весь комментарий
 
 
Перегнившая трава может использоваться на полезный компост. Почему то люди об етом не знают и считают что лучше всего удобрять коровьим вонючим дерьмом, а некоторые индивидумы и свои параши на огород вывозят
 показать весь комментарий
 
 
Ты попробуй тот компост сделай, когда другой работы в хозяйстве выше крыши! Испокон векон стерню и траву жгли. Правда поля перед сжиганием опахивали тракторами и пожарные дежурили. А сейчас, в связи с запретом проще найти алика, который за бутылку твое поле подожжет в то время, когда ты будешь на экологическом митинге выступать, для алиби.
Дебилам у власти на заметку - запретить легче всего! Обеспечить неотвратимость соблюдения запрета посложнее, если вообще возможно.
 показать весь комментарий
 
Блин.
Как только й власти оказался ишак по кличке зеля - началось: Припять, Чернобыл, дефолт, короновирус,остановка промышленности, секвестр бюджета и т.п. и т.д.
ТАКОГО РЕАЛЬНО НИКОГДА НЕ БЫЛО.
Случайность? - но вспомним пожар в Нотр-Даме, смерть султана Омана и множество другого...

"Клоун Апокалипсиса", ***
 показать весь комментарий
 
 
У меня по соседству живет такое же безмозглое тело, Чуть ли не каждый день на огороде коптит вулкан из бурьяна. Сгребает с огорода все до волосинки и листика и поджигает, что нельзя форточку открыть даже ночью. Сколько говорил етому дебилу чтобы выкопал в конце огорода ямку и сгребал туда сгниет и будет бесплатное удобрение. Все равно не доходит. Хоть молотком по башке у*бать ему. Зато где то возьмет дерьма и разбрасывает каждый год по огороду и травя всю округу ароматами свинофермы. Считает себя примерным хозяином потому что на огороде ни травинки не растет. Хотя и урожаев особых ненаблюдается.
 показать весь комментарий
 
 
В компостной яме заводится медведка она же капустянка, хрен ее потом вытравишь.
 показать весь комментарий
 
 
мне как то предлагал насос купить и с выгребной ямы туда откачивать гавно ,по огороду разливать, а шо говорит - удобрение.. я сказал ему шо он дебил , так он обиделся
 показать весь комментарий
 
Там же на фотографиях видно круг вокруг дерева. Какого-то запойного ханыгу левого за литру самогона полицаи на статью подписали за поджог.
 показать весь комментарий
 
 
Там же на фотографиях видно круг вокруг дерева. Какого-то запойного ханыгу левого за литру самогона полицаи на статью подписали за поджог.
 показать весь комментарий
 
 
Так поджигатель должен рассказывать, как совершал преступление, а по ходу, мент рассказывает вместо него, так может мент поджигатель, он больше знает, знает как все было.
 показать весь комментарий
 
 
Это война чуваки.Эта диверсия, из разряда взрывов складов с арсеналом.Атака идёт вообще на весь ядерный комплекс Украины.Цель сменив руководство атомщиков на лояльных Мордору,устроить рукотворный ядерный кризис в Украине с помощью которого выступить в качестве спасителей Запада от надвигающейся катастрофы в Украине.Мол без мордовських ядерщиков,Украина обречена......К тому же,интересное совпадение,а может знак.Роман американского писателя Генри Саттона "Гром среди ясного неба"рассказывающий об вирусной пандемии,вырвавшийся из лаборатории,имеет второе название в американском сегменте,и называется"Вектор".Тем же названием,какой называлась лаборатория москалей где произошёл взрыв.Совпадение?Не думаю! Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 2091
 показать весь комментарий
 
 
Поддерживаю.В Новосибирске в октябре 2019 года росгвардия проводила учения со спецназом из Китая,а уже в ноябре,по открытым источникам,произошла вспышка короновируса в Китае.
 показать весь комментарий
 
 
Ну конечно, все поцы одновременно просто мусор жгли...
 показать весь комментарий
 
Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 3035

вот из этого места через 5 км на север (рукой показывает) возник пожар...
но фиг с ним с нещасным назначенным козлом отпущения вместо тех, кто поджёг для протягивания законов и дерибана денег и Украины, быдло в комментах аж всирается изобличением ВРАГА НАРОДА НА ФОТО.
Поліцейські встановили особу другого підпалювача лісів у зоні відчуження ЧАЕС - Цензор.НЕТ 9577
 показать весь комментарий
 
 
Идеальный выборець зеленского-мозгов от рождения нет
 показать весь комментарий
 
 
это ты про себя или про мента, который шьёт дело несчастному?
 показать весь комментарий
 
 
Пока тупые не поймут связи между своей жизнью и своим выбором,будет страна там,где сейчас находится. Остальное-последствия. И мент,который шьет дело тоже.
 показать весь комментарий
 
 
А братки сейчас не крышуют - это 100% парафия милиции. Братки только помогают долги выбить, хулигана дворового повоспитывать. В то время как их самих на свободе охраняет милиция - это потом, на зоне, их уже будет "зеленый" мусор охранять, за другие деньги уже...
 показать весь комментарий
 
Мусорок гарно співає, мабуть хенєралом хоче стати...локшина на вуха
 показать весь комментарий
 
 
Нечего сказать. Идеальный козел отпущения для нашей доблестной милиции. Запугали , дали в бубен, а потом наобещали условку На такого не то что поджог а ряд краж и даже убийство можно списать. И он все на себя возьмет. Ну не верю я в правдивость видео.
 показать весь комментарий
 
 
А заливать костер водой зебуина не учили?
 показать весь комментарий
 
 
Та ты шо ... Были случаи когда на месте преступления находили паспорт вора ...
 показать весь комментарий
 
 
Воно конешно полное зебильйо, але "підпалювач лсів" - то вже занадто.
 показать весь комментарий
 
 
Так, звичайно! - "А, потім, маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу!". Сказки бабушки Ариши, він ще не таке розповість. Моя думка - це робиться спеціально, за гроші.
 показать весь комментарий
 
 
там вырубка леса идет, незаконно само собой, а потом участки поджигают
 показать весь комментарий
 
 
Таке враження, що вони фейки роблять для перевірки проценту ідіотів, які в це повірять.
 показать весь комментарий
 
 
Типовий виборець Зеленського - убоге, дебільне, тому й зробили крайнім.
 показать весь комментарий
 
нужно эту территорию признать заповедником и выселить оттуда всех оставшихся людей.
 показать весь комментарий
 
Зі зони Чорнобиля виселили купу сіл !
Останки яких і погоріли у цих пожежах - є фото ...
Але навколо Чорнобильської зони - заповідника , також люди живуть
 показать весь комментарий
 
Любопытно, как проходил отбор "злодея"? Или назначили свыше?
 показать весь комментарий
 
 
Вот и найден враг народа!!! казним презрением урода!!!
 показать весь комментарий
 
Лажа. Очаги возгорания на карте МНС - в 15-20 км вглубь Зоны. Не мог пожар от этого мужика, даже если он возле границы Зоны жег, "перелететь" на 15 км, оставив нетронутой зону леса в 15 км.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх