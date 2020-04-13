 ГБР и прокуратура будут просить суд о домашнем аресте для Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Ґрати" сообщила и.о. пресс-секретаря областной прокуратуры Вита Блаженко.
По словам Блаженко, суд еще не назначил точной даты и времени судебного заседания.
10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.
А Пастор --- еще й обос..ыт...(((((
"Вьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами,
Хватать с лопат басплатньіе блиньі,
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаньі..."
Зеботи, ви саме цього хотіли?
як воно працювало в
очистцішоу криворож'я?
20:58 13 апр.
Все перчатки должны быть черными.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, сообщают «Українськi Новини».
Государственное бюро расследований во время карантина объявило тендер по закупке 50 пар тактических перчаток за 83 тыс. гривен.
Тендер объявлен 7 апреля.
Перчатки должны быть тонкими, удобными и ветрозащитными с усиленными участками сцепления, полностью ветронепроницаемыми, но максимально воздухопроницаемыми изнутри (дышащими).
Материал должен сохранять тепло и комфорт даже в самые суровые ветры и во время сложных операций, одновременно обеспечивая максимальную мобильность.
Материал должен быть компактный и гибкий.
Все перчатки должны быть черными.Ожидаемая стоимость одной пары перчаток - 1 660 гривен
Читаю, думаю... впереди вообще-то лето...РЖУ
Хотя после ЭТОГО хочется взять что- то тяжелое в руки.. что-то о-о-очень тяжелое, учитывая цену всего вышеуказанного(((
Это говорит о том, что уголовный процесс против Тани Черновол - медийный.. для ТВшумихи.. значит, Зеленая Шмаркля готовится к ближайшим выборам..
и издевательствами вечером
А также с утра до ночи будут заставлять смотреть сериалЬ "Слуга Народа""
Когда поддерживаешь коллаборантов и оккупантов , а к власти приходят открытые предатели твоей страны и ты идешь под арест...
Такой вот смешной парадокс...
Выступление Чорновол на акции протеста против блокады ОРДЛО...
https://youtu.be/Uk6eQhJx4Ts
люди в масках ( не вирус )
следующим по жанру должен быть Гаврилюк , а далее по списку
Зєбануті, ж самого початку озвучили тих кого будуть саджати. Вірніше вони, повторили «вирок» Лугандонського «народного трибунала» який присудив довічне увязнення: Порошенку, Турчинову, Полтораку, Муженку, Авакову, Яценюку...
Нє стєсяйся....
Відраз видно, на чиєму боці Цензор...
у нее был автомат, с которым она снимала видео с угрозами зе-предателям...
когда зе-предатели пришли к ней домой с обыском у нее и мысли не было стрелять...
по пацанским правилам она должна быть униженной и сесть в тюрьму...
по пацанским.. - потому что Чорновол разыгрывала с себя все время крутого пацана...
какая харошая страна!