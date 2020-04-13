 В 2019 году Украина демонстрировала прогресс в управлении государственными финансами, - Всемирный банк

Отчет по оценке системы государственных расходов и финансовой подотчетности (ГРФП) в Украине за 2019 год опубликован 13 апреля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВБ.

"Оценка ГРФП за 2019 год отмечает, что правительство Украины достигло прогресса в применении Международных стандартов бухгалтерского учета в государственном секторе (МСБУГС)", - говорится в сообщении.

Согласно данным отчета, правительством Украины были усовершенствованы инструменты макроэкономического и бюджетного прогнозирования, а также повышен уровень прозрачности в сфере управления государственными финансами путем введения открытого портала с бюджетными данными и системы электронных закупок ProZorro.

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Всемирный банк провел уже четвертую оценку ГРФП в Украине. Предварительные оценки проводились в 2006, 2011 и 2015 годах; результаты предварительной оценки легли в основу стратегии реформирования системы управления государственными финансами Украины на 2017-2020 годы. Результаты же текущей оценки закладывают основу новой стратегии реформирования правительства Украины на 2021-2024 годы.

Во Всемирном банке отмечают, что сравнение оценок ГРФП за 2019 и 2015 годы говорит о том, что многие показатели и параметры улучшились, в частности касающиеся фискальной дисциплины, стратегического распределения ресурсов и эффективного использования ресурсов для оказания услуг. Однако некоторые показатели ухудшились с момента последней оценки. Например, сокращено время на подготовку бюджета, сократилось количество внеконкурсных публичных закупок и уменьшилось количество аудитов фонда заработной платы по сравнению с предыдущими оценками ГРФП.

"Почему отчет по оценке ГРФП важен для простых украинцев? Так как оценка позволяет определить, расходуются ли деньги налогоплательщиков там, где они наиболее необходимы. Это помогает понять, что надо сделать, чтобы минимизировать риски нецелевого использования и коррупции в сфере государственных расходов", - отметил исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Александр Кремер.

Сейчас отчет об оценке ГРФП в Украине доступен на веб-сайтах Министерства финансов Украины, Всемирного банка и Секретариата ГРФП.

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