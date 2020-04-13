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Все про:коррупция (7654) налоговая (829) таможня (1624) Уманский (101) ГБР (1117) Государственная таможенная служба (32) Офис генерального прокурора (234)

 ОГП открыл уголовное производство по заявлению Уманского о коррупции в налоговых и таможенных органах

Офис Генпрокурора открыл уголовное производство по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского, который публично сообщил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, а также обратился с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали в самом ведомстве.

Уголовное производство было открыто 8 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других платежей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено Государственному бюро расследований.

Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы. "Там есть коды ЕГРПОУ, видно, через кого и как происходили те или иные операции", - сказал тогда экс-министр финансов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Схемы с НДС контролирует руководство налоговых и таможенных органов, - экс-министр финансов Уманский

По мнению Уманского, от внимания сотрудников Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы не ускользает ни копейки недоплаченных налогов. Поэтому при желании можно отследить всю цепочку - от организатора, "скрутчика", транзитеров и до конечных выгодополучателей.

"Таких схем не так много, они известны и поняты. Но для того, чтобы их прекратить, нужно поменять высший и средний эшелон в налоговых и таможенных органах. Так как через контроль руководства и информацию, которую они видят, такое попустительство, по сути, и происходит. Поэтому остановить эти схемы без смены руководства невозможно", - считает экс-министр.

Также на Цензор.НЕТ: Потери доходов госбюджета от незаконных схем - 10 млрд гривен в месяц, - экс-министр финансов Уманский

Источник: https://censor.net.ua/n3188801
 
 
 Топ комментарии
 
Далі буде все більше корупції, але Уманський дуже ризикує!
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Корупции в моей голове нет -Зеленский.


Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Уманського про корупцію в податкових і митних органах - Цензор.НЕТ 7795
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Допекло всім , але мужність виявилась в Уманського .Уклін тобі і подяка !
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а что вы знаете про него? 2008-2010 годаи гугл вам в помощь. и обрати внимание когда вырос долг украины
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Я про нього знаю мало і зараз почитаю-дякую. Але жалів я його зовсім із іншого приводу.. і ,вибачте,але слово Україна пишеться з великої літери.
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Далі буде все більше корупції, але Уманський дуже ризикує!
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та ну, надо же зебилам косточки подбрасывать на фоне полит преследований. Не верю.
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Вполне возможно, прецедент с Леросом есть, по принципу "щоб не гавкав".
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Сложно и сосчитать, сколько этих производств было открыто. Сотни наверное. Даже наручники надевали министрам публично и вертолетами свозили фигурантов в Киев. И в результате - НИЧЕГО, полный ноль. Бабла накосили и крупные рыбы уплыли.
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Если у вас есть деньги, тогда мы идём к вам...
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Не переживайте бабочка Осел Оманский прикроет, схемы воровства 73% дебилов разрабатывались с участием Ермака-Зеленского-Коломойского. Цепочка выстроена по приоритету.
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до скольки порохорвотный работаешь? у вас 3-х сменка?
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Что за фрукт этот уманский? Почему так много на цензор.да про него?
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Не про него, а про коррупцию в правительстве Шмыга Зеленского.
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Уманский, в 2014 году фактически вытащил финансовую систему Украины, Яреська была всего лишь публичной ширмой!
Хотя если послушать Яйценюка и его прихлебателей то...
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Гугл пишет что с килей азировым терся
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Так он давно в Минфине, а там работа специфическая, кого попало не засунешь, вот его услугами все и старались воспользоватся. Что Киля Азиров, что Яйценюк, и даже янеЛох 42й попытался...
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скорей бы уже погнать эту зеленую нечисть на ростов!
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рыгозебилизм суров и безпощаден: только квартальные дебилы возбуждают уголовное дело не на того, кто писдит наши деньги, а на того, кто сообщает о правонарушении.
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Как открыли,так и закроют. Не смог Зеля посадить не то , что трёх, одного друга и уже никогда не сможет. А жаль.
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РАЗБУДИТЕ из спячки платного борца с коррупцией - директора НАБУ Сытныка. А то он скоро лапу у д'Ермака отсосёт
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Блазень дал маху с уманским, и быстро его убрал, но уманский оказался слишком умным и настоящим патриотом, если бы подобное случилось в европейской стране, то блазень должен уйти в отставку, или под суд, причем это должен требовать народ, если у нас народа нет, а есть биомасса, то у нас нет будущего.
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Хоть кого то за ложь посадят? Патриоти не дадут, скажут что уманский герой
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как только-єкс...так сразу и борец за правду !!!!
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Офис Генпрокурора открыл уголовное производство о коррупции в налоговых и таможенных органах.
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******!!! теперь и прокуратура в доле!!! Значит воровать будут еще больше!
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операция называется пустим дым в глаза народу результат будет нулевой все остануться на своих местах
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Хто надав канцелярії Презєдента право відкривати кримінальне впровадження ? Бубочка , чи андруха сам вирішив що має право на подібне ? Право судити теж за ним закріплене ? Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за заявою ексміністра фінансів Уманського про корупцію в податкових і митних органах - Цензор.НЕТ 269
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Зеля! Если ты серъёзный поцан (а не трусливое существо) введи расстрел или повешение.
И повесь расхитителей народного добра!
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Не вірю, у нас сама чесні митники та податковці, майже святі, побачите, 100% ніяких порушень не знайдуть.
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Це проти Уманського відкрили кримінальне провадження? Як проти Лєроса?
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ЇХ ТРЕБА НЕ МІНЯТИ А БРАТИ НА ГАРЯЧОМУ З КОНФІСКАЦІЄЮ.ЯКЩО В ЧИНОВНИКА РІЗНОКОЛЬОРОВІ АВТО І ДЕСЯТКИ КВАРТИР БУДИНКІВ ДІЛЯНОК НА РОДИЧАХ ТО ВІДПУСКАТИ ТАКИХ-ЗЛОЧИН ПЕРЕД НАРОДОМ.
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