 ОГП открыл уголовное производство по заявлению Уманского о коррупции в налоговых и таможенных органах

Об этом Цензор.НЕТ рассказали в самом ведомстве.

Уголовное производство было открыто 8 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов и других платежей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование поручено Государственному бюро расследований.

Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы. "Там есть коды ЕГРПОУ, видно, через кого и как происходили те или иные операции", - сказал тогда экс-министр финансов.

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По мнению Уманского, от внимания сотрудников Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы не ускользает ни копейки недоплаченных налогов. Поэтому при желании можно отследить всю цепочку - от организатора, "скрутчика", транзитеров и до конечных выгодополучателей.

"Таких схем не так много, они известны и поняты. Но для того, чтобы их прекратить, нужно поменять высший и средний эшелон в налоговых и таможенных органах. Так как через контроль руководства и информацию, которую они видят, такое попустительство, по сути, и происходит. Поэтому остановить эти схемы без смены руководства невозможно", - считает экс-министр.

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