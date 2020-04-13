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 От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович

Народный депутат Украины Владимир Вятрович заявил о том, что от коронавируса скончался монах Почаевской лавры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вятрович отметил: "Московская церковь стала крупнейшим рассадником коронавируса в Украине. Только в Киево-Печерской Лавре уже более 90 больных, за сутки это число выросло втрое. Уже двое монахов - 73 и 47 лет - умерли.

Сегодня стало известно о смерти от коронавируса 40-летнего монаха из Почаевской Лавры.

И это - лишь верхушка айсберга.

Никто не застрахован от заражения. Но иерархи церкви Московского патриархата вели прямую агитацию против карантина, собирая толпы людей в Лавре и других храмах, то есть сознательно подвергая людей опасности заболеть и разносить болезни дальше. В частности, отметился такими призывами и скандально известный наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел, который и сам теперь заболел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру

От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович 01

Источник: https://censor.net.ua/n3188800
 
   
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Кацапские кгб ПОПЫ пусть все повыздыхают -- но они же ТВАРИ сколько Украинского Народа позаражают !!! Гнать их НАХРЕН ЗА ПОРЕБРИК От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2617 От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 8986
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А зачем нам карантин? Это ведь фейк. Правда, Паша Мерседес?

От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 2804
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Дьявол забирает грешников.. Тех кто смеялся над Богом и творил мракобесие.
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Интересно, а на таком "членовозе" в рай пускают или сразу ехай в преисподнюю?

От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 6931
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Он тоже целовал икону Путена и царя Николая. Говорили же, закрывайте ету богодельню и раскольников *РПЦ* и не гневите Бога
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Почаївська... Київо-Печерська.... І все від РПЦ... КОМОН, віряне, святити паски, цілувати ікони, приймати причастя... Путлєр же вам рай пообіцяв, то ж уперед!
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Там придумали какую-то уголовную статью за намеренное заражение. Все попы которые, которые своих баранов из одной ложки кормили, как раз под эту статью помещаются. А ну ж посмотрим. От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 7756
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фсбшні попи на службі...фсб-упц-мп знаходиться на территорії держави Україна і мусить виконувати її закони,закрити заклади фсб-упц-мп примусово
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Люди во всех странах объединяются. А вы воспользовавшись трагедией ищете врагов и сводите счеты. Пропащая страна.
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Не знаю почему, но почему то не любят вас люди, а именно верхушку так сказать поповское начальство.
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Все умершие от коронавируса кацапские попы попадают сразу в ху*ловский рай.

От коронавируса скончался 40-летний монах Почаевской лавры, - Вятрович - Цензор.НЕТ 183
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скількох ці попи-криваві чекісти ще позаражали, іроди...
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Скрепненько.
Може, до їхніх дебільних прихожан дійде, що йти до московитсько-фсб-шних попів - то наражатися на хворобу і заражати своїх рідних ?

Писала: у нас ще десь з середини березня українські церкви ведуть служби онлайн. Хто хоче - дивиться. Місцеві церкви теж зачинені. Вже раніше.

Ото тільки до окремих не доходило - в синагозі збиралися, то поліція їх розганяла.

Дивилася вчора на ті фотки з Чернівців, як з однієї ложечки причащаються ... І діти в черзі стоять. Мрак !
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Грех конечно это напомнить. Неделя страстная пошла вот. Но скорее всего это Томос кое кому напомнил о себе. Тем особо, что Томос не признавали год назад. Так напомнило. К Покрове глянем, сколько осталось окаянных.
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Под прикрытием карантина можно и лавры у московских попов отжать.
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руцкая церковь в абсолютной точности повторяет действия своих светских властей, с которыми по брежневско-хонекеровски в дёсна сосутся. те сами в дерьме по глаза сидят и им захлёбываются, ещё и остальных соседей в свою выгребную яму руцкого мира затягивают на их погибель. и эти "духовники" точно также. ладно сами бы выздыхали в своих притонах, так нет же, кучу народа притягивают к себе заразным, чтобы как можно больше эту чуму распространить и побольше своих поклонников с собой забрать, вместе с теми кого те в свою очередь таким скрепным подарком наградят.
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