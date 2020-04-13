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 Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС. ВИДЕО

Угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и иных важных объектов из-за пожаров нет. Радиационный фон в Киеве и области в норме, ситуация под контролем.

Об этом заявил в видеообращении директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Хотим сообщить и просить население не пользоваться фейковыми сообщениями, которые распространяются через социальные сети, информационные ресурсы. В настоящее время угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов в зоне отчуждения нет", — сказал он.

"Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы", — добавил Демчук.

По слова представителя ГСЧС, к тушению пожаров на территории зоны отчуждения привлечены более 400 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Пожарная авиация сбросила 460 тонн воды.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям просит не мешать спасателям выполнять свою работу и обеспечивать оперативное тушение очагов пожаров, возникающих на территории зоны отчуждения", — добавил Демчук.

Также на Цензор.НЕТ: Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

В Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

Источник: https://censor.net.ua/n3188799
 
 
 Топ комментарии
 
Страшны не фейки в соцсетях, а то что мы после 1986 года знаем цену вашим всем заявлениям, что радиоактивный фон в норме, что взрыв реактора невозможен в принципе, что ситуация под полным контролем.
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когда я это уже слышал... вспомнил: в конце апреля - начале мая 1986-го... Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1771
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когда наши говорят "угрозы нет" - у меня начинается истерия
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
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когда я это уже слышал... вспомнил: в конце апреля - начале мая 1986-го... Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1771
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я присоединяюсь... все, кто утешает нас, в 86 были как минимум за 600 км от Киева и знают о последствиях понаслышке... сейчас видимо там же отсидеться планируют...
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После его заявления мне что-то очень захотелось уехать подальше от того места, где я сейчас живу - это примерно в 40 км если по прямой от ЧАЭС.
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когда наши говорят "угрозы нет" - у меня начинается истерия
я по сегодняшний день слышу что МОЗ к коронавирусу готов и угрозы нет, а творится такое,что волосы дыбом.
Что эти пейсатые нам сделают с Чернобылем - и думать не хочется.
Вся надежда на завтрашний дождь!!
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та все нормально, не ссыте!
Угрозы для ЧАЭС нет, не верьте фейкам, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1503

Пожарная авиация сбросила 460 тонн воды. Вопрос, какая нам разница, сколько сбросили воды, если вы уже сколько дней не можете потушить???
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Я не тут давно смотрел сериал от HBO, вот там все так же начиналось
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Скорее пожарники чернобыльськой зоны..
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Ні, це коллектор вибиває борги для водоканалу під час карантину...
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Страшны не фейки в соцсетях, а то что мы после 1986 года знаем цену вашим всем заявлениям, что радиоактивный фон в норме, что взрыв реактора невозможен в принципе, что ситуация под полным контролем.
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https://bykvu.com/ua/bukvy/pozhar-dobralsja-k-territorii-5-jenergobloka-chajes-foto-video/
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Если ночью не будет дождя, то вопрос - чем всё закончится..........
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Т.к. карты пожаров NASA это фейк....Ок. Работайте с населением! Слухи от недостатка информации и не надо рассказывать что все под контролем постфактум. Горький опыт имеется и никто не имеет права людей за это упрекать.
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раз власти уверенно говорят нет - нужно готовиться к выбросу
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Когда взорвался Чернобыль, первыми с Украины вывезли своих детей партийные чиновники. А мы, тогда простые дети маршировали на первомайском параде. По официальной версии тогдашней коммунистической власти тоже все было зашибись. В Швеции замеры показали превешение радиационного фона в десятки раз, а в Украине все было зашибись...
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Можно прикладывать и от коронавируса:
Загрози для ЧАЕС немає, не вірте фейкам, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1056
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И вместо ужасающих картинок на пачках сигарет достаточно ставить надпись ,, табак выращен в зоне отчуждения,,
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По истории Украины если начинают о чем-то говорить что все нормально,не беспокойтесь,все под контролем значит дело худо.
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и не просто худо - а нужно срочно уежать или хотя бы увозить детей. а когда такое говорит зеленая власть - это вообще песец дело труба
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Да пожар там не потушат пока на помощ не придет черезвычайный министр п.Шуфрич с лопатой.
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Ну, могу подтвердить только одно - пригород Киева, примерно 10 часов вечера - 20-25 мкР/час. Дозиметр у меня, конечно, допотопный, но для оценки вполне подходит.
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Колись дозіметр був у кожного. А зараз у кожного пиво.
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Кто помнит симптомы первых двух лет после Чернобыля, тот может сравнить -
в норме фон или не в норме.
Какая может быть норма, если горел рыжий лес ?
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Вдумайтесь вообще что он говорит: "Угрозы для ЧАЭС нет".
Для бетонных корпусов ЧАЭС угрозы конечно нет.
Угроза есть для окружающих населённых пунктов,
где люди дышут радиоактивным дымом и пылью.
Слушайте маланцев, они вам расскажут что "угрозы для людей" нет,
потому что гои не люди.
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Перестань руцьку пропаганду розгоняти. 500,000 на різних посадах в різних держ органах - це все доморощені селюки.
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нам говорили, что угрозы для страны нет в избрании Зеленского - врали
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хрен они что потушат, если фсб подпаливает
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А разве ,,критические,,объекты не должны были быть вокруг вспаханы на 50м и обнесены эти участки забором?Если нас успокаивают значит НЕТ а это разгильдяйство и преступление тех кто отвечает за безопасность этих объектов и правительства включая министра Энергетики и Президента.
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