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 Политика Украины
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Все про:ВР (24808) внеочередное заседание (112) Кравчук Евгения (60)

 Планируется провести внеочередное заседание ВР 15 апреля, - Кравчук

Народные депутаты Верховной Рады предварительно договорились в среду, 15 апреля, собраться на еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть изменения в регламент работы парламента.

Об этом в комментарии hromadske рассказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет Цензор.НЕТ.

"Есть такая предварительная договоренность, по крайней мере фракция за это проголосовала, чтобы мы вынесли на внеочередное заседание в среду законопроект о регламенте", - рассказала она.

По ее словам, этот вопрос сегодня рассматривали на заседании фракции "Слуги народа": "Мы обсуждали возможные изменения в регламент. Есть законопроект, который уже прошел первое чтение, нужно, чтобы правки ко второму чтению рассмотрел комитет".

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Речь идет о законопроекте №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который 10 сентября 2019 года приняли в первом чтении.

Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабинет Министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Также только по процедурным решениями парламента могут проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.

В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной головным комитетом редакции.

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Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3188797
 
 
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Беззаконня у рідному місті Зеленського. Клан Вілкулів переслідує активіста
https://youtu.be/HXoeXkx3VM0
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Не стахановцы, ощущение, что они сейчас сделают все, чтобы принять закон о банках с нарушением процедуры и потом Конституционный суд его отменит. Если мне память не изменяет, то к тому же изменения в регламент должны приниматься 2/3 от конституционного числа депутатов. Скачала сейчас с сайта Рады этот законопроект, какой-то он мутный. И в итоге, в конце все равно идет
«1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи».
То есть создают сейчас видимость желания принять закон о банках, вот даже процедуру меняем, а в итоге все равно подавший поправки может настоять на голосовании по каждой.
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Беззаконня у рідному місті Зеленського. Клан Вілкулів переслідує активіста
https://youtu.be/HXoeXkx3VM0
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Тобто це закон за допомогою якого хочуть контролювати депутатів?
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Так може їх на кращі пасовища - на парашку?...
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Так ними командують олігархи, тому їм і вирішувати на які пасовища.
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За логікою вони повинні почати вимагати все більше і більше!
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Вони друга модель професора Вибегалло...
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Неа..... прочтите мой пост выше, я прочла этот закон, там другое зарыто.
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Прочитав. Є сумніви, що вони підуть зараз на цей складний механізм. Бо тоді просто не будуть кредитів і їм швидко буде кінець.
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обмежуєте права народного депутата ...ну ну ...
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Монобільшість, монорішення.... Тепер зрозуміло, чого ЗЕ! приїзджав до ВР на засідання фракції.... Хто ж йому команду дав? Коломойши поряд нема (Богдан "нізложен"), зате Єрмак...
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