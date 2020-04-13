 Планируется провести внеочередное заседание ВР 15 апреля, - Кравчук

Об этом в комментарии hromadske рассказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет Цензор.НЕТ.
"Есть такая предварительная договоренность, по крайней мере фракция за это проголосовала, чтобы мы вынесли на внеочередное заседание в среду законопроект о регламенте", - рассказала она.
По ее словам, этот вопрос сегодня рассматривали на заседании фракции "Слуги народа": "Мы обсуждали возможные изменения в регламент. Есть законопроект, который уже прошел первое чтение, нужно, чтобы правки ко второму чтению рассмотрел комитет".
Речь идет о законопроекте №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который 10 сентября 2019 года приняли в первом чтении.
Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабинет Министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом.
Также только по процедурным решениями парламента могут проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.
В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной головным комитетом редакции.
Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
«1. За процедурним рішенням Верховної Ради може бути проведено голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом, якщо на цьому наполягає ініціатор внесення - суб'єкт права законодавчої ініціативи».
То есть создают сейчас видимость желания принять закон о банках, вот даже процедуру меняем, а в итоге все равно подавший поправки может настоять на голосовании по каждой.
https://youtu.be/HXoeXkx3VM0