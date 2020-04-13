 Планируется провести внеочередное заседание ВР 15 апреля, - Кравчук

Об этом в комментарии hromadske рассказала заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук, пишет Цензор.НЕТ.

"Есть такая предварительная договоренность, по крайней мере фракция за это проголосовала, чтобы мы вынесли на внеочередное заседание в среду законопроект о регламенте", - рассказала она.

По ее словам, этот вопрос сегодня рассматривали на заседании фракции "Слуги народа": "Мы обсуждали возможные изменения в регламент. Есть законопроект, который уже прошел первое чтение, нужно, чтобы правки ко второму чтению рассмотрел комитет".

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Речь идет о законопроекте №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры", который 10 сентября 2019 года приняли в первом чтении.

Согласно пояснительной записке, предлагается, чтобы не менее одной трети от конституционного состава народных депутатов, президент или Кабинет Министров могли внести проект постановления Верховной Рады об отмене решения о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Также только по процедурным решениями парламента могут проводить обсуждения учтенного главным комитетом предложения поправки с последующим голосованием за ее принятие, исключение в целом или ее части.

В таком же порядке могут ставить вопрос о рассмотрении предложения или поправки к тексту статьи законопроекта, который приняли в первом чтении, если такая правка отсутствует в предложенной головным комитетом редакции.

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Планируется, что это ускорит рассмотрение законопроекта, который должен регулировать вопросы обанкротившихся и национализированных банков, более известного как "антиКоломойский". Об этом ранее заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.