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 Общество
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Все про:Укрзализныця (1860) Криклий (128) Желько Марчек (2)

 Криклия дезинформировали, - отстраненный и.о. главы "Укрзализныци" Марчек

И.о. главы "Укрзализныци" Желько Марчек, увольнение которого анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий, ответил на обвинения в свой адрес.

Обвинения Марчек прокомментировал информагентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я очень удивлен недавним интервью министра инфраструктуры для "Радио Свобода" и приведенными примерами, которые вызвали у него недоверие к моей работе. Создается впечатление, что имела место дезинформация относительно реального положения вещей", - отметил Марчек.

Он прокомментировал обвинения со стороны Криклия в затягивании продажи непрофильных активов, проволочках с реструктуризацией задолженности и отсутствие проактивной позиции по оптимизации деятельности компании.

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По словам Марчека, продажа непрофильных активов компании будет возможна после изменения постановления Кабмина от 22 ноября 2017 года. Специалисты "Укрзализныци" предоставили предложения относительно необходимых изменений, и они находятся на рассмотрении Мининфраструктуры с 20 февраля, утверждает он.

"По реструктуризации кредитной задолженности, в "Укрзализныце" разработана соответствующая программа действий. В частности, уже открыты дополнительные кредитные линии, сэкономлены средства под будущие выплаты. Министерству инфраструктуры это тоже известно", - добавил Марчек.

Он подчеркнул, что всегда готов предметно комментировать результаты деятельности "Укрзализныци".

"Но мы должны общаться, основываясь на фактах. Официально мы не получали никаких дополнительных запросов по указанным вопросам", - подчеркнул он.

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Ранее министр инфраструктуры анонсировал грядущее увольнение Марчек. 7 апреля он сказал об этом ТСН, 11 апреля — "Радіо Свобода".

2 апреля 2020 года набсовет "Укрзализныци" отстранил Желько Марчека, временно назначенного Кабмином и.о. главы УЗ, от руководства компанией.

Марчек был назначен и.о. главы "Укрзализныци" решением Кабинета министров от 5 февраля.

3 февраля правительство уволило главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова без перевода на другую должность.

Кравцов утверждает, что показатели его работы устраивали наблюдательный совет "Укрзализныци", и причин для его увольнения не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3188796
 
 
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"передайте товарищу сталину - произошла чудовищная ошибка" (с)
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слуги урода изображают "сеятеля", судорожно назначая и снимая назначаемых, как одноразовые перчатки.
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еще один халявщик-гастербайтер проснулся....
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Тикай, дурень. Еще до того как окажется, что ты во всем виноват. И в пожарах ,и дефиците бюджета и в дураках-"властителях".
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Та не смеши - тут же четко определили, что в пожарах и эпидемии ковид-19, как и во всем остальном - виноват исключительно Зеля.
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Пока это смешно. Но когда "пришьют" дело смех пройдет. А виноват во всем хаосе - зеленский. Одно следует за другим и это не остановить. И это не шутка и ни @уя не смешно.
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Во-во - именно об этом я и писал. Вот Порошенко бы и дождик над Украиной бы пролил и эпидемию остановил бы.
А самое интересное - что если бы Порошенко делал один-в-один тоже самое что Зеленский по этому поводу - вы бы ему осанны пели бы 100%
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Ответственность за все это (эпидемию) несет лично президент Украины, как глава государства (ст.102 Конституции Украины), как глава Совета национальной безопасности и обороны (ст..102 Конституции Украины). и полный состав Кабинета Министров, как высший орган в системе исполнительной власти (ст 113 Конституции Украины).
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Дать таким 8 тысяч зарплату, а не справился 8 лет тюрьмы. Может тогда была бы отдача. А так - ПОРНОГРАФИЯ.
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