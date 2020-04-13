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 Экономика, Происшествия
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Все про:банки (1739) законопроект (2391) Зеленский (5155) Разумков Дмитрий (474)

 Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работы Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом", то есть избыточным внесением депутатами поправок к законопроектам, могут изменить регламент работы парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов. 

"Есть предложения от разных народных депутатов относительно изменений регламента, чтобы это все (рассмотрение "банковского" законопроекта с 16 тысячами поправок - ред.) происходило в рамках действующего законодательства. Также возможен такой путь решения так называемого "правочного спама", который используют мои коллеги, но посмотрим", - сказал Разумков. Он добавил, что пока рано говорить, когда так называемый "банковский закон" попадет в зал Верховной Рады, потому что очень большое количество правок было подано депутатами.

Как известно, на внеочередном заседании 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188794
 
 
 Топ комментарии
 
якщо не очистити весь зелений спам-кеш, то діла не буде.
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Элементарно - депутаты правки должны писать в здании парламента, собственноручно, без шпаргалок и при свидетелях. Они ни одного предложения связно закончить не смогут Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады - Цензор.НЕТ 2352
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І як саме цю хрінь можна буде побороти?
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якщо не очистити весь зелений спам-кеш, то діла не буде.
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На конституцию олигархи действительно ложат уже почти 30 лет. Вот только если их начинают раскулачивать воют на всю Украину. В Европе и США не воют потому что там не правильные суды.
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"Хто хоче працювати - шукає можливості, хто не хоче - шукає привід" (с)
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Элементарно - депутаты правки должны писать в здании парламента, собственноручно, без шпаргалок и при свидетелях. Они ни одного предложения связно закончить не смогут Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады - Цензор.НЕТ 2352
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В рабочеее время,НЕ пропуская заседания в зале.
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С самого начала они пытались изменить регламент для реализации турборежима...
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"Разумков предполагает" ...скажите ему, что регламент это закон, а закон обратной силы не имеет...поэтому любое его изменение направлено в будущее и не применяется к прошлому, а поправки уже поданы....иначе Беня выиграет ещё один суд. Хотя может так задумано?
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а хто вирішувати має крім самого депутата спам то чи не спам ? ...
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Ну, типу - "Не більше 100 поправок від одного депутата, чи пиши альтернативний законопроект".
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от ви собі уявіть ...ви депутат і написали 101у "правку" до поданого законопроекту ...а тут з"являється зелупенков і каже що ваші правки то спам ... тільки зал голосуванням може вирішити що то спам чи не спам голосуючи кожну ...а не субєктивна "думка" одного дояухумного ...правда логічно ...хоча де зебіли а де логіка ...
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А может изменить состав ВР? Зачем кровати переставлять?
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в этом и вся проблема!!сколько кровати не переставляй!!а этих БЛ......ЕЙ!! из рады уже не выпреш!!(как то так) Разумков припускає, що для боротьби з "поправковим спамом" змінять регламент роботи Ради - Цензор.НЕТ 8897 Разумков припускає, що для боротьби з "поправковим спамом" змінять регламент роботи Ради - Цензор.НЕТ 3867
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Разумков хоть и беспредельщик, но очко все-равно играет!
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Не х....... принимать законы, поданные из вне и все будет в порядке. Яныка кинули из за России, а ЗЕ кинут из за Запада. а какая разница между ними?
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Не из-за Запада,а тоже из-за парашки и ее хотелок.
Короче! Спосибо жителям Донбаса или уже Кривбаса? За голубого или зеленого? Ну этого..
Запутался в басейнах и цветах пида***тов!
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вірно Лука "каже": порядок в Україні за три дні: 1- розстріл всіх депутатів...3 - розстріл всіх. хто прийшов на їхні похорони...
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Дитячий анегдот про те , як захоплені та кинуті у вязницю - втекли з неї ....

"Тільки на третій день індієць Гострозоре Око помітив, що в камері немає четвертої стіни".


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Угу, опять к стати бородатый анекдот. Нужно менять не портянки(регламент), а дебилов их обосравших ("слуг урода")
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любые правки обсуждает профильный комитет, а на голосование ставить уже готовое решение. это и законно, и быстро
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Можливо це підступний продуманий хід наперед, для подальших голосувань без затримок за різні Закони. У тому числі і антиукраїнські і антинародні. Типу, створення бандитської консультативної ради з терористами, амністії кривавим нелюдям вбивцям сепаратистам, надання державності окупованій кремлем бандитській резервації "лугандоніі", знищення Української Конституцій, капітуляцію України під виглядом миру .. і інших злочинних Законів по знищенню України як держави.
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