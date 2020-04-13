 Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов.

"Есть предложения от разных народных депутатов относительно изменений регламента, чтобы это все (рассмотрение "банковского" законопроекта с 16 тысячами поправок - ред.) происходило в рамках действующего законодательства. Также возможен такой путь решения так называемого "правочного спама", который используют мои коллеги, но посмотрим", - сказал Разумков. Он добавил, что пока рано говорить, когда так называемый "банковский закон" попадет в зал Верховной Рады, потому что очень большое количество правок было подано депутатами.

Как известно, на внеочередном заседании 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

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