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 Экономика, Происшествия
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Все про:банки (1731) законопроект (2386) Зеленский (5147) Разумков Дмитрий (468)

 Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом", то есть избыточным внесением депутатами поправок к законопроектам, могут изменить регламент работы парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Разумков сказал в эфире одного из телеканалов. 

"Есть предложения от разных народных депутатов относительно изменений регламента, чтобы это все (рассмотрение "банковского" законопроекта с 16 тысячами поправок - ред.) происходило в рамках действующего законодательства. Также возможен такой путь решения так называемого "правочного спама", который используют мои коллеги, но посмотрим", - сказал Разумков. Он добавил, что пока рано говорить, когда так называемый "банковский закон" попадет в зал Верховной Рады, потому что очень большое количество правок было подано депутатами.

Как известно, на внеочередном заседании 30 марта Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188794
 
 
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І як саме цю хрінь можна буде побороти?
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якщо не очистити весь зелений спам-кеш, то діла не буде.
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Отменяйте вообще Законы. Нафик они нужны. На Конституцию уже давно положили. Чего уже там.
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"Хто хоче працювати - шукає можливості, хто не хоче - шукає привід" (с)
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Элементарно - депутаты правки должны писать в здании парламента, собственноручно, без шпаргалок и при свидетелях. Они ни одного предложения связно закончить не смогут Разумков предполагает, что для борьбы с "правочным спамом" изменят регламент работ Рады - Цензор.НЕТ 2352
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С самого начала они пытались изменить регламент для реализации турборежима...
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"Разумков предполагает" ...скажите ему, что регламент это закон, а закон обратной силы не имеет...поэтому любое его изменение направлено в будущее и не применяется к прошлому, а поправки уже поданы....иначе Беня выиграет ещё один суд. Хотя может так задумано?
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