 Если в коллективе кто-то заболеет COVID-19, учреждение или предприятие могут закрыть на карантин на 2 недели, - КГГА

Такое решение зафиксировано в протоколе № 22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например, промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.
Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания.
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Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.
Решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.
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Я б теж залюбки.
"Дефолт, так дефолт" (с) бабця Бєня
Одне відділення закрили на два тижні, хоча там була підозра в однієї працівниці і чекали результатів тесту, який виявився негативним.
В іншому працівниця захворіла (підтверджений тест), чотирьох колег, які з нею контактували - відправили на 14 днів додому. Все продезинфікували.
Нам дирекція сказала, що відправлятимуть на двотижневу самоізоляцію усі контакти навіть при підозрі у когось - вони не хочуть ризикувати, бачу, що чимало колег нервово реагує. Ще потім подадуть позов щодо неналежної організації. Нам профспілка скинула повідомлення, що роботодавець несе юридичну відповідальність за забезпечення безпечних умов праці.
После карантина их фамилии можно будет смело искать в списках Форбс.