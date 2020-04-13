EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Киевские новости
  846  17
Материалы по теме:
Все про:карантин (2965) Киев (18939) COVID-19 (3757) коронавирус (2379)

 Если в коллективе кто-то заболеет COVID-19, учреждение или предприятие могут закрыть на карантин на 2 недели, - КГГА

В случае, если в коллективе будет выявлен заболевший COVID-19, в отношении субъектов хозяйствования могут вводиться ограничительные меры сроком на 14 дней.

Такое решение зафиксировано в протоколе № 22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например, промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания.

Читайте на Цензор.НЕТ: Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя

Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

Также на Цензор.НЕТ: Печерский район вновь лидирует по распространению коронавируса в Киеве: за сутки - 63 новых случая. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3188793
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Истерика продолжается... Какого... имбиря? Продезинфицировать, взять временных рабочих и продолжить. Заставь кличка Богу молиться, так он пол-Киева зашибёт! Если в коллективе кто-то заболеет COVID-19, учреждение или предприятие могут закрыть на карантин на 2 недели, - КГГА - Цензор.НЕТ 4370
 показать весь комментарий
 
Проберись в инфекционную палату без маски, вот там точно всё продезинфицировано и нам расскажешь...
 показать весь комментарий
 
Для начала надо бы на антитела провериться, может, они и правда у нас уже есть. Только сейчас это чревато, сам понимаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Логично. Еще логичней выглядит занос бабла за разрешение работать....ну и люди обречены умирать дома от разных заболеваний не дождавшись вируса. Это конец Украины.....
 показать весь комментарий
 
 
Вбивати бізнес з контрольним пострілом? Няшечки! Задача: об'єкт критичної сфери, обслуговує 11 людей цілодобово... Один захворів... Що з об'єктом? Пекарня, насосна станція, вузол зв'язку і т. ін.
"Дефолт, так дефолт" (с) бабця Бєня
 показать весь комментарий
 
 
У нас на роботі так і є.
Одне відділення закрили на два тижні, хоча там була підозра в однієї працівниці і чекали результатів тесту, який виявився негативним.
В іншому працівниця захворіла (підтверджений тест), чотирьох колег, які з нею контактували - відправили на 14 днів додому. Все продезинфікували.

Нам дирекція сказала, що відправлятимуть на двотижневу самоізоляцію усі контакти навіть при підозрі у когось - вони не хочуть ризикувати, бачу, що чимало колег нервово реагує. Ще потім подадуть позов щодо неналежної організації. Нам профспілка скинула повідомлення, що роботодавець несе юридичну відповідальність за забезпечення безпечних умов праці.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда необходимо закрыть УПЦ МП, там масса попов уже заболели.
 показать весь комментарий
 
 
Проехаться бульдозером и посадить вишневый сад на месте коллектива.
 показать весь комментарий
 
Золотая пора для чиновников и мусоров. Жнива.

После карантина их фамилии можно будет смело искать в списках Форбс.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новости
 
 
 
 
 
 вверх