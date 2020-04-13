 Если в коллективе кто-то заболеет COVID-19, учреждение или предприятие могут закрыть на карантин на 2 недели, - КГГА

Такое решение зафиксировано в протоколе № 22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например, промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания.

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Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Решения постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

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