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Все про:Кабмин (11998) пожар (4010) ЧАЭС (394) Чернобыль (372) ГСЧС (2589)

 ГСЧС получит из резервного фонда 100 млн грн, почти половина пойдет на тушение пожара вокруг ЧАЭС, - Кабмин

Кабинет министров Украины выделил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 100 млн. грн на предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

Согласно распоряжению №406 от 13 апреля, правительство выделило Министерству внутренних дел для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 100 млн. грн для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Министерству финансов в связи с этим поручено осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Также на Цензор.НЕТ: Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Любые возгорания исключены", - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

В Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

Источник: https://censor.net.ua/n3188792
 
 
 Топ комментарии
 
В мене питання до тих, що "па пріколу", "хужє нє будєт" та "ліш бьі нє Порох": при Порошенку теж були пожежі в чорнобильскій зоні, але таких зведень, наче з лінії фронту, не було. І гроші знаходились (мабуть туди й крав), і забезпечення було (мародерив же)... А при найвеличнішому та при "новьіх ліцах- прафєсваналах" на боротьбу з пожежею вступили навіть волонтери!
В якій реальності я живу?
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100млн туда , 100 млн сюда ,денег завались ! Пали . не хочу .
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твари...
где защитники поджигателей, а ну ка, повизжите в защиту! ГСЧС получит из резервного фонда 100 млн грн, почти половина пойдет на тушение пожара вокруг ЧАЭС, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8096
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Ура!!! Спишут деньги на тушение.
"Как рассказали украинские синоптики, во вторник, 14 апреля 2020 года, в Украину "пожалует" настоящий холодный атмосферный фронт. По словам синоптиков, этот атмосферный фронт принесет в Украину внезапные холода, а за окном можно будет наблюдать сильный дожди, местами с мокрым снегом. Также украинцев ожидают ночные заморозки, которые добавят стихийной погоде немного "перца".
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100млн туда , 100 млн сюда ,денег завались ! Пали . не хочу .
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В мене питання до тих, що "па пріколу", "хужє нє будєт" та "ліш бьі нє Порох": при Порошенку теж були пожежі в чорнобильскій зоні, але таких зведень, наче з лінії фронту, не було. І гроші знаходились (мабуть туди й крав), і забезпечення було (мародерив же)... А при найвеличнішому та при "новьіх ліцах- прафєсваналах" на боротьбу з пожежею вступили навіть волонтери!
В якій реальності я живу?
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твари...
где защитники поджигателей, а ну ка, повизжите в защиту!
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во мародери зелені, знайшли як бабло тиріти!!
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Зона горит уже десятый день, а они только планируют деньги пожарным выделить?!!, и это только потому что на завтра синоптики дождь обещают. Видать надеются что дождь потушить, а деньги распилят.
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Зеленский ! Собирай своих дебилов из "Слуги народа" и вперёд тушить пожары в Чернобыльской зоне .Всё равно от вас никакой пользы .
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Сейчас на Волыне идут дожди, надеюсь и до киевской обл хмара дойдет.
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А вторая половина уйдет на уборку снега.
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