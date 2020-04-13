EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  3339  31
Все про:пожар (4010) ЧАЭС (394) Зона отчуждения (149) ядерные отходы (51) Геращенко Антон (1056)

 "Любые возгорания исключены", - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС. ФОТОрепортаж

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о ситуации с пожаром в Зоне отчуждения ЧАЭС и о том, может ли огонь попасть в хранилища с ядерными отходами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Вот так на снимке из космоса выглядит хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Это огромная железобетонная конструкция, обнесённая забором. Внутри ёмкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС.

Любые возгорания исключены, - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС 01
Любые возгорания исключены, - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС 02
Любые возгорания исключены, - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС 03

Гугл метка для тех, кому интересно :

Хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2): Kyiv Oblast https://goo.gl/maps/3JQX2UTg1VMNa2S2A

ХОЯТ-1 на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС находиться на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены.

Любые возгорания исключены, - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС 04

Гугл метка "ХОЯТ-1":

https://goo.gl/maps/HevKuqGsVbYSXNJm6

Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции.


Любые возгорания исключены, - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС 05
Любые возгорания исключены, - Антон Геращенко о возможности пожара в хранилищах ядерных отходов в ЧАЭС 06

И гугл метка: https://www.google.com/…/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x92f353302682…

Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров.

Пожар, который шёл в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный" был потушен на дальних подступах ещё утром.

Один из экспертов, строивших ХОЯТ- 2 и обслуживающих ХОЯТ -1 и "Подлесный" сказал мне:

-Антон, там нечему было бы гореть, даже если бы там все залить напалмом!"

Геращенко продолжил: "Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается. Зачем я об этом пишу и пощу фото хранилища ядерного топлива? А до того чтобы хоть чуть-чуть, но стало меньше паники, истерии и фейков вокруг пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Спасатели работают в очень сложных условиях. Тушение лесных и болотных пожаров одна из самых сложных задач, особенно после сухой, бесснежной зимы и целого месяца без осадков.

Традиционная технология тушения лесных пожаров не всегда применима в Чернобыльской зоне отчуждения. Обычно лес или горящие луга обкапывают траншеями или вспахивают мощными плугами, оголив влажную почву.

Но случае с зоной отчуждения этого делать как раз не рекомендуется, или делается не везде где это возможно, из-за того, что радиоактивные частицы могут таким образом быть извлечены из-под земли, где они находятся уже 34 года".

"Спасатели тушат пожар с использованием авиации, обрушивая сотни тонн воды с неба. Но этого пока не достаточно, чтобы потушить все очаги возгорания. Задача спасателей - препятствовать распространению пожара на объекты критической инфраструктуры. И они справятся с этой задачей! Пожалуйста, не мешайте им работать. Не распространяйте и не перепощивайте фейки, неправду и откровенную ерунду. Все будет хорошо", - резюмировал Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3188791
 
 
 Топ комментарии
 
Короче Зе нас добьёт... ни войной так коронавирусом..
ни короновирусом так нищетой и голодом..
ни голодом так радиоктивными пожарами..
одни несчастья последний год
 показать весь комментарий
 
Тільки мене дивує така кількість пожеж? Дурість не виключаю, та вона якась спланована, ця "дурість"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та Я не против!)))...тока шо Изменит ???...ЗЕ Командо точно нет)))
 показать весь комментарий
 
Журналист Шарий.нет - мудак, по определению.
 показать весь комментарий
 
 
ну тогда КТО отвечает этому журналисту???))))))).........
 показать весь комментарий
 
Сами наголосовали, сами веселимся. Нечего соседям делать на нашем празднике жизни.
 показать весь комментарий
 
 
Что-то никто не спешит нам помогать, даже ближайшие к Чернобылю соседи!
Это только украинцы всегда бегут кого-то спасать и помогать!
 показать весь комментарий
 
 
Кто будет помогать нам, если мы сами себе помогать не желаем?
 показать весь комментарий
 
 
Вы со всеми соседями посрались в пух и прах.
 показать весь комментарий
 
Русскій, пачєму нє в сакральнай жівьош?
 показать весь комментарий
 
 
"Геращенко продолжил: "Никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается."



новость ранее:

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.
 показать весь комментарий
 
 
Жах.
Вірити повідомленням від цих кретинів - небезпечно і шкідливо.
 показать весь комментарий
 
 
Когда-то предметом гордости был тот самый реактор, который взорвался. И даже в шутку академик Александров(кажется так) предлагал установить его на Красной площади. Настолько он надежен. Но у жизни злое чувство юмора. Сгорел и реактор вместе с бетоном.
 показать весь комментарий
 
 
Короче Зе нас добьёт... ни войной так коронавирусом..
ни короновирусом так нищетой и голодом..
ни голодом так радиоктивными пожарами..
одни несчастья последний год
 показать весь комментарий
 
 
На своей странице Геращенко написал что много паникеров. Хочется сказать: Антон, люди помнят 86 год. Работать нужно с людьми. Все страхи от незнания и горького опыта. Где высшее руководство страны?
 показать весь комментарий
 
 
Тільки мене дивує така кількість пожеж? Дурість не виключаю, та вона якась спланована, ця "дурість"
 показать весь комментарий
 
 
Если посмотреть на снимки NASA то как-то очень похоже на поджог в нескольких местах.
 показать весь комментарий
 
 
https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=28.224770685435246,49.94271038700122,32.443520685435246,51.95540569950122&t=2020-04-08-T15%3A42%3A41Z
 показать весь комментарий
 
Жирный, хватит языком молоть, может уже пора начать что то делать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх