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 Политика Украины
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Все про:закон (2762) Зеленский (5147) Разумков Дмитрий (468) рынок земли (153)

 Закон об открытии рынка земли в Украине направили на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады.

На сайте парламента указано, что 13 апреля Разумков направил документ на подпись президенту Зеленскому.

Напомним, 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года с ограничением его работы в первые три года только паями в собственности физлиц с максимальным владением в одних руках 100 га.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ключевые положения закона о рынке земли: 100 га в одни руки в первые 2 года, право арендаторам на выкуп без торгов и референдум по допуску иностранцев

13 апреля парламент разблокировал подписание закона, отклонив 13 проектов постановлений об отмене голосования за него. 10 из этих проектов были зарегистрированы фракцией "Батькивщина".

Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года приобретать сельхозземлю смогут юридические лица, порог по концентрации в одних руках возрастет до 10 тыс. га. Продажа земельных участков сельхозназначения государственной и коммунальной собственности запрещается.

Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмет залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Также на Цензор.НЕТ: МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

Согласно законопроекту, доступ иностранцев к рынку земли будет зависеть от результатов всеукраинского референдума.

Также законопроектом предусмотрено, что до 1 января 2030 года цена продажи земельных участков сельхозназначения, выделенных в натуре владельцам паев, не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

Источник: https://censor.net.ua/n3188789
 
 
 Топ комментарии
 
Закон ХРЕНОВЫЙ ,за его принятие со временем будут СУДИТЬ !!!
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Закон ХРЕНОВЫЙ ,за его принятие со временем будут СУДИТЬ !!!
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дело не в этом..
просто судьи могут прийти абсолютно новые - с неожиданными для всех ценностями..
например,в период начавшегося тотального мирового хаоса,у всякого народа срабатывает инстинкт самосохранения - и слугонародцы просто ммммм.. уходят..
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ну если до сих пор Кравчука с Кучмой не осудили за разоружение Украины, то когда осудят Зелю, или комитет ВР.....?

Или Турчинова за сдачу Крыма?
Вот честно..., раздражает это...... - придет время, будут судить....
Не будут.....
Может только новое УПА линчует...
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Все так, але Пастора зря згадали - почитайте засідання РНБО у чотирнадцятому... До того ж він виконував лише обов'язки Президента, а не головнокомандуючого...
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он спрятался за РНБО и Юльку ..., а должен был действовать по Закону как гарант территориальной целостности страны - и будь то что будет...
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Так він так і діяв, але віддати команду самотужки не міг - бо не голокомандувач. Як на мою думку, то може й нащастя... Бо тоді могла статися повномаштабна війна з московією, а армія до цього в чотирнадцятому була не готова.
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вы при своем...

я при своем.... и убежден в своей правоте....
так что продолжать не буду....
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Мог дать. И он далкоманду - завернул самолеты с армией, уже летевшие на Крым согласно плану освобождения Крыма. Турчинову было главное удержаться у власти, поэтому совершился редкий в мировой истории акт сдачи части государства без боя. Так сейчас и Зеленской, что сдает украинскую независимость - продает украинские земли. Этот уже всю Украину отдает ради своего временного правления. А Россия Украину скупит через банки и подставных лиц.
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Порівнювати ситуацію 2014 та ситуацію 2020, а також порівнювати дії в ситуації, коли напіврозорена армія повинна вступити в бій з другою армією світу і ситуацію, коли є армія, є санкції, є невизнання ЛДНР та російської окупації Криму, є підтримка світової спільноти - то все одно, що порівнювати квітку та кувалду
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Взагалі-то, згідно багатьох свідчень тоді Обама сказав Турчинову не провокувати, і вичікувати. Він і вичікував. Якби навпаки було запевнення накшталт "йдіть вперед, ми за вами", то все могло статись інакше.
Судячи з того як Обама повів себе в Сирії (фактично здав її на поталу Путіну, не знищив Асада коли його режим висів на волосині, не стримав свого слова завдати удар після застосування хім. зброї Асадом)

То в я В ЦЕ ВІРЮ.
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як ти знаєш? ти ж не маєш і клаптя землі і не знаєш, що з землею робити.
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Но я не хочу, чтобы те кто купит землю и будет вывозить урожай устроили в Украине Голодомор. И, кроме того, я имею право на этот клапоть. И потомки мои имеют право. А когда все продадут как я им отвечу?
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так они уже и так ею владеют от 100 тис до 500 тис га, аренда на 49 лет с правом наследования, то есть уже их. Тебя это не беспокоит?
И почему собственник пая не может его продать?
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да и заработаешь денег в интернете и купишь.
земля за последний 100 лет раз 7 меняла хозяев, так что у тебе всё впереди.
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Турборежим сдачи Украины кацапской шлюхой
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Слухай, скільки в тобі лайна?
Постійно сериш і сериш Закон об открытии рынка земли в Украине направили на подпись Зеленскому - Цензор.НЕТ 1963
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А ты добренький. Ты уже записался в украинские папуасы, чтобы поселиться в резервации? Землю скупят, а тебе скажут гуд бай.
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ХРОНИКИ ЭПИДЕМИИ.
За период с 01.01.по 01.04.2020 г. в Украину вернулось 179 809 человек. В основном из Европы -140 250 человек ( около 78 %)..
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
Не смотря на то, что возвращающиеся прибывали из уже имеющихся очагов эпидемии, никакие предупредительные карантинные мероприятия и обследования прибывших организованны не были.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_11.html

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Все кто ходит в церковь и верующие и проголосовали за Слугу Дьявола Зеленского - вы попадете в ад.
Но сначала переживете Голодомор 2.0 - держава у смартфоні.
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це добра новина, яка спізнилася на років 70.
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Когда ощутишь Голодомор, вспомнишь про добру новину...
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Кишка тонка. тут миллиардеры передерутся за землю Как бы не запахло Третьей Мировой.
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многие говорят,что она уже началась - но как-то подленько,изподтишка..
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Сейчас все миллиардеры массово теряют миллиарды, а тут такая лафа.
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да,поц - в 33-м у вас прокатило,но не факт,что сейчас хапанёте..
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мой парнишка тебя пополам переломит,дурачок кучерявый..
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У порохососов одни потрясения,а ещё сколько впереди
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Їдеш один день - чия земля? Сольського! Їдеш другий день - чия земля? Сольського! Їдеш третій день - чия земля? Сольського!..
- А сам Сольський де?
- Попиває "Хеннесі" на Мальдівах...
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Баба йуля и ОПЗЕжопники не справились с заданием бабушки Бени
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Скажите Зеленскому что надо уменьшить максимально возможное владение землей от 10 000 га (это 100 км. кв) хот бы до 5 000 га. и то это сильно много.
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