 Второе чтение "антиКоломойского закона" о банках состоится после Пасхи, - Корниенко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после заседания фракции "Слуга народа" в понедельник в Киеве.
"Если мы примем в среду, послезавтра, изменения в регламент, а у нас есть подозрение, что их заблокируют постановлением, как заблокировали "землю" (законопроект о рынке земли). Нам нужна будет неделя, чтобы разблокировать … Фактически после Пасхи мы сможем разблокировать и подписать законопроект о регламенте. Он войдет в действие и на следующей неделе после Пасхи или … в начале мая мы можем переходить к сокращенному рассмотрению законопроекта о банках", - сказал Корниенко журналистам.
2. Предельный дефицит бюджета по договоренности с МВФ 7,4%, принято 8,19%
Зебилы. Скучали по 80-м? Вы их получили.
Возвращение количественно шло крайне неравномерно. Основной массив возвращающихся попал в Украину в период с 10 по 20 марта - 143 277 человек.
Не смотря на то, что возвращающиеся прибывали из уже имеющихся очагов эпидемии, никакие предупредительные карантинные мероприятия и обследования прибывших организованны не были.
Хіба що частина СН просто відмовиться через інстинкт самозбереження...
Але там є ще ЗАЖОП та Юліна "Батьківщина" імені Паши Лазаренко.... Ще й такі собі "позафракційні"... Спостерігаємо та насолоджуємось
P.S. Забыл, Коломойский будет наверху ибо он один открыто ненавидит ***** и публично высказал ему свое отношение.