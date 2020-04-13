 Акция в поддержку Чорновол пройдет 14 апреля под Печерским райсудом Киева

Поддержим Татьяну Чорновол! Вместе мы должны защитить ее от атаки реваншистов. Завтра 14.04.2020 в 13:30 собираемся с собратьями и посестрами у входа в Печерский суд по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 15 (напротив отеля Hyatt Regency Kiev). Заседание начинается в 14:00", - цитирует Цензор.НЕТ пост бывшего министра и ветерана АТО Дмитрия Булатова.

Он призвал присоединяться всех желающих.

"Надевайте медицинские маски, одноразовые санитарные перчатки, кладите в карман санитайзер, берите запасной комплект перечислению выше, и покажем клоунам, как настоящие украинцы-патриоты поддерживают друг друга. Будем держать дистанцию ​​и болеть за Татьяну. Не дадим издеваться над теми, кто на Майдане изменил вектор развития нашей страны! Вместе - мы сила!" - подчеркнул Булатов.

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Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.

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