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 Общество
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 Акция в поддержку Чорновол пройдет 14 апреля под Печерским райсудом Киева

Желающих поддержать Татьяну Чорновол просят надевать медицинские маски, одноразовые санитарные перчатки и брать санитайзеры.

Поддержим Татьяну Чорновол! Вместе мы должны защитить ее от атаки реваншистов. Завтра 14.04.2020 в 13:30 собираемся с собратьями и посестрами у входа в Печерский суд по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 15 (напротив отеля Hyatt Regency Kiev). Заседание начинается в 14:00", - цитирует Цензор.НЕТ пост бывшего министра и ветерана АТО Дмитрия Булатова.

Он призвал присоединяться всех желающих.

"Надевайте медицинские маски, одноразовые санитарные перчатки, кладите в карман санитайзер, берите запасной комплект перечислению выше, и покажем клоунам, как настоящие украинцы-патриоты поддерживают друг друга. Будем держать дистанцию ​​и болеть за Татьяну. Не дадим издеваться над теми, кто на Майдане изменил вектор развития нашей страны! Вместе - мы сила!" - подчеркнул Булатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение Чорновол - месть всем майдановцам и реванш антимайдановских сил, - Федына

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин, Арсений Яценюк.

Также читайте: Завтра после допроса в ГБР меня возьмут под стражу, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3188785
 
   
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То, что Таня дура, всем понятно. И сидеть ей, видимо, придется. Она сама рассказала, что подожгла тот офис. Если погиб человек, то это как минимум убийство по неосторожности. А то, что ее осудят на фоне несостоявшихся судов по беркутовцам, то эти претензии к Порошенко, который за 5 лет своей каденции и пальцем не двинул. Так что, Таню на нары, а Порошенко снова на кандидата в президенты. Кесарю - кесарево.
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А цю секту, як назвати? Акция в поддержку Чорновол пройдет 14 апреля под Печерским райсудом Киева - Цензор.НЕТ 2118
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В Павловке объявлена всеобщая мобилизация.
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Все проще - тем "дембельнувшихся" 1 апреля мгого.😂
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Нахрен вам та дура сдалась! Езжайте тушить пожар в Чернобыль!
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Всем с собой брать лопаты, повезут на тушение пожаров.
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Чтобы полиция не придолбалась, возьмите с собой собак, котов и аквариумы на выгул.
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О, Булатов объявился! Как там отрезанное ухо?
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Рыганалы сидели в офисе и водку жрали. Кто держался на ногах, сумели вовремя убежать. А кто хрюкал под столом- тот в дыму заблудился.
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