 Из-за нарушения карантина открыто 56 уголовных производств и составлено 6042 админпротокола, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке МВД.

В сообщении отмечается: "Кроме того, составлен 6042 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской области - 1008, Киеве - 791, Львовской области - 453, Запорожской - 398, Одесской - 303 и Харьковской области - 301. В суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.

Только за прошедшие сутки, 12 апреля, в полицию поступило 1113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов. Открыто одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.

Для обеспечения карантинного режима и усиленной охраны публичной безопасности на службе находится 23 319 правоохранителей. Из них 17 375 работников Национальной полиции Украины (1285 привлечено для охраны медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3556 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 242 бойца ГСЧС Украины и 1924 работника из числа переменного состава высших учебных образования МВД и 222 - НГУ".

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