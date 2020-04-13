 Из-за нарушения карантина открыто 56 уголовных производств и составлено 6042 админпротокола, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке МВД.
В сообщении отмечается: "Кроме того, составлен 6042 административных протокола по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской области - 1008, Киеве - 791, Львовской области - 453, Запорожской - 398, Одесской - 303 и Харьковской области - 301. В суд уже направлено 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 357 административных протоколов.
Только за прошедшие сутки, 12 апреля, в полицию поступило 1113 заявлений и сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Составлено 27 административных протоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции составлено 15 админпротоколов. Открыто одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.
Для обеспечения карантинного режима и усиленной охраны публичной безопасности на службе находится 23 319 правоохранителей. Из них 17 375 работников Национальной полиции Украины (1285 привлечено для охраны медицинских учреждений по лечению и обсервации граждан и на мобильных постах контроля), 3556 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 242 бойца ГСЧС Украины и 1924 работника из числа переменного состава высших учебных образования МВД и 222 - НГУ".
Знайомтеся, в масочці - Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Нєбитов Андрій Анатолійович, полковник поліції. https://kv.npu.gov.ua/about/struktura/kerivnicztvo/
А настолі у нього - НКВДісти.
Ті, які вбивали і катували українців. І під час Голодомору, знищуючи куркулів і заможніх селян, чим допомогли комуністам довести до жахливих наслідків. І під час боротьби за Незалежність, перевдягаючись у повстанців УПА. Та і просто воюючи проти наших героїв. Ті, які стріляли у ветеранів Другої світової зі сторони СРСР в спини, за законом Сталіна.
Окупаційна катівна інститувція, короче.
І ось начальство поліції Незалежної України має на столі, урочисто, представників НКВД. Власне, показуючи всім нам корені, підвалини свого світогляду.
Аби трохи компенсувати цей жах, от вам музична пауза.
https://www.youtube.com/watch?v=aRdfQMpG5cc
P.S. Статуетки з радянського фільму про НКВДшників, пропаганда відповідна.
Тобто про чуваків, котрі підклали підозрому гаманець, та ще говорили "покарання без віни немає". Ідеальні архетипи...
Ось, виробляються в Росії: https://www.aelite-zlat.ru/catalog/bronzovye-statuetki-polkovodtsev-i-********/statuetka-zhiglov-i-sharapov/
Режим "Надзвичайний стан" не введено ніде! То ж на якій підставі?