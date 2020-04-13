 Некоторые портовые сборы необходимо снизить на 70%, они самые высокие в мире, - эксперт

Об этом заявила главный советник по юридическим вопросам и связям с государственными органами компании "Бунге Украина" Ольга Копейка в комментарии порталу "Центр транспортных стратегий".

Эксперт отметила, что при снижении портовых сборов в Украине необходим индивидуальный подход, поскольку некоторые из них являются самыми высокими в мире. "Что касается снижения сборов на 20%, то более правильным будет применение индивидуального подхода к каждому портовому сбору, поскольку некоторые портовые сборы, например, канальный, является самым высоким портовым сбором в мире, и должен быть снижен на 70%", - сказала Копейка.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Кроме того, директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки.

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