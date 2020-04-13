EN|RU|UK
COVID-19 Темы дня: Коронавирус и карантин Подозрение Чорновол Денис Ермак и Гео Лерос Российские террористы сбили Боинг
 Экономика
  561  11
Все про:грузы (226) порт (416)

 Некоторые портовые сборы необходимо снизить на 70%, они самые высокие в мире, - эксперт

Портовые сборы необходимо снизить как минимум на 20%, а некоторые и больше, ведь они являются самыми высокими в мире.

Об этом заявила главный советник по юридическим вопросам и связям с государственными органами компании "Бунге Украина" Ольга Копейка в комментарии порталу "Центр транспортных стратегий".

Эксперт отметила, что при снижении портовых сборов в Украине необходим индивидуальный подход, поскольку некоторые из них являются самыми высокими в мире. "Что касается снижения сборов на 20%, то более правильным будет применение индивидуального подхода к каждому портовому сбору, поскольку некоторые портовые сборы, например, канальный, является самым высоким портовым сбором в мире, и должен быть снижен на 70%", - сказала Копейка.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась к премьер-министру Украины и руководству министерства инфраструктуры с просьбой снизить на 20% размеры портовых сборов в Украине до уровня сопоставимых зарубежных портов для обеспечения конкурентоспособности украинского экспорта в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Кроме того, директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейская бизнес ассоциация выступает за снижение портовых сборов

Источник: https://censor.net.ua/n3188779
 
 
 Топ комментарии
 
Ах**ть. С какой радости? А то что у нас налоги и цены самые высокие в мире то ничего страшного?
 показать весь комментарий
 
У нас и портовые и таможенные. Поэтому и цены такие запредельные.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ах**ть. С какой радости? А то что у нас налоги и цены самые высокие в мире то ничего страшного?
 показать весь комментарий
 
 
Ольга Копейка-- гривну бережет !!! Не нужно лоббировать интересы олигархов и придумывать новые коррупционные схемы их и так немерянно -- гавновбросы для лохов Некоторые портовые сборы необходимо снизить на 70%, они самые высокие в мире, - эксперт - Цензор.НЕТ 4289
 показать весь комментарий
 
У нас и портовые и таможенные. Поэтому и цены такие запредельные.
 показать весь комментарий
 
 
Читай или смотри Уманского, он разъяснил подробно.
 показать весь комментарий
 
Во всем мире есть и портовые и таможенные сборы.
 показать весь комментарий
 
Есть, но растаможить такой-же контейнер-близнец в Польше почти в три раза дешевле. Кто сильно много хочет содрать обычно получает аж шиш с кукишем. Народная мудрость. Не будет запредельных тарифов -- не будет схем. Государство получит только больше выгоды.
 показать весь комментарий
 
Криклий только собрался на золотую жилу сесть, а вы с такой крамольной инициативой. Нехорошо!
 показать весь комментарий
 
 
Уманский там про зеленую пошесть и их схемы много чего нарасказывал за последнюю неделю. Не на один импичмент хватит и не на одно уголовное дело.
 показать весь комментарий
 
 
А цена на хлеб в стране, в результате этого, снизится на 70% ? Нет? Тогда, давай до свидания!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх