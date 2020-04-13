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 Политика Украины
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 Карантин - не повод отменять выборы, - глава ЦИК Диденко

Карантин не является юридическим препятствием для проведения в Украине выборов. Местные выборы, запланированные на октябрь, могут перенести только при введении чрезвычайного или военного положения.

Об этом глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин не является юридическим препятствием для проведения выборов", - сказал Диденко.

Он отметил что "карантинные мероприятия начались во время приближения к завершению избирательного процесса в 179 избирательном округе в Харьковской области, где проходили промежуточные выборы народного депутата 15 марта".

"Тогда также звучали заявления о необходимости переноса выборов. Некоторые члены комиссии боялись выходить на работу, возможно, снизилась явка на выборах. Но юридических оснований останавливать избирательный процесс в ЦИК не было", - сказал Диденко.

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Глава ЦИК заявил, что перенос местных выборов в Украине возможен лишь при введении военного или чрезвычайного положения в стране.

"В Конституции говорится, что ограничение избирательных прав граждан возможно в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения", - заявил Диденко.

При этом он допустил, что граждане могут бояться участвовать в любом избирательном процессе в условиях карантина.

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"В Конституции говорится, что ограничение избирательных прав граждан возможно в условиях военного или чрезвычайного положения. По сути, если возникнет ситуация в стране, когда невозможно будет провести выборы, то это является основанием для введения чрезвычайного положения", - заявил Диденко.

Напомним, местные выборы запланированы на октябрь текущего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3188777
 
   
 Топ комментарии
 
Повод. Нельзя позволить зебилам захватить полностью власть Карантин - не повод отменять выборы, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 7304
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Во ***. Народ в узде держать-это повод. А ломбарды и выборы нет. Красавцы.
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Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский
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Він не забороняє, він - не рекомендує!
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Повод. Нельзя позволить зебилам захватить полностью власть
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Народ сам прийде на вибори, разом з шинами та коктейлями молотова.
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Доки ще "на хайпі" та достатньо глядачів сватів, кварталу, голобородька та ліги - треба терміново проводити вибори там, де це можливо. А потім все спихувати на ту саму обрану владу на місцях! А цар - білий та пухнастий...
Чи не нагадує це московію?
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Вот и вырисовывается картинка для чего протягивают все эти ограничительные законы Карантин - не повод отменять выборы, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 5489
К октябрю у "слуг народа", как в прочем и у осла рейтинг будет минусовый Карантин - не повод отменять выборы, - глава ЦИК Диденко - Цензор.НЕТ 1143, вот тогда и понадобится чрезвычайное положение.
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