 Еще около 10 подозреваемых, в том числе 5 полицейских, добавится в деле о незаконной вырубке лесов на Харьковщине, - прокурор области Фильчаков

Об этом заявил руководитель прокуратуры Харьковской области Александр Фильчаков на совместном брифинге с председателем Харьковской ОГА Алексеем Кучером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшее время мы планируем объявить еще около десятка подозрений, в том числе - пяти работникам органов Национальной полиции, в частности, некоторым руководителям отделов полиции", - сказал Фильчаков.

Со своей стороны председатель ОГА Алексей Кучер добавил, что "вся эта история была известна и была на контроле".

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"Мы знаем, кто есть и был конечным бенефициаром этих вырубок", - сказал Кучер, не называя никаких имен и должностей.

Фильчаков также отметил, что вырубаемый лес-кругляк не реализовывался на территории Украины, а продавался в страны Азии.

Прокурор также заявил, что работа по выявлению фактов крышевания незаконной порубки леса в последнее время активизировалась.

"Мы осуществляем процессуальное руководство в 38 процессах, которые расследуются территориальным управлением ГБР в г. Полтаве. В настоящее время в рамках этих производств 32 правоохранителям сообщено о подозрении. Общая сумма ущерба составляет где-то 110 млн грн", - рассказал Фильчаков.

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Напомним, 9 апреля четырем сотрудникам Валковского ОП ГУ НП в Харьковской области было сообщено о подозрении по факту превышения служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия, и пособничестве в порубке леса, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365, ч . 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 УК Украины) и одиннадцати жителям Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областей - по факту вырубки леса (ч. 4 ст. 246 УК Украины). По данным следствия, житель Змиевского района Харьковской области создал группу лиц численностью более 30 человек, которая в период 2018-2020 годов вырубила и вывезла с Харьковщины древесины на 300 млн грн. Полицейские систематически за денежное вознаграждение крышевали незаконные схемы "черных лесорубов" - сопровождали автотранспорт, предоставляли служебную информацию о запланированных мероприятиях, направленных на выявление и предупреждение порубок.

Как сообщили корреспонденту Укринформа в пресс-службе территориального управления ГБР, 14 апреля фигурантам будут избирать меры пресечения в Октябрьском райсуде Полтавы.