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 Экономика
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Все про:госбюджет (775) МВФ (2880) Минфин (1328) Марченко Сергей (12)

 Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко

Обновленный закон о государственном бюджете Украины на 2020 год, принятый сегодня Верховной Радой, предусматривает прямую поддержку Международного валютного фонда.

Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру", – сказал Марченко.

Министр также подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый "банковский" законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рада утвердила изменения в Госбюджет-2020 (обновлено)

Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, принятые изменения рассчитаны на 2–3 месяца — период противодействия эпидемии коронавируса, — и после ее окончания бюджет нужно будет вновь пересматривать.

Также на Цензор.НЕТ: Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия

Источник: https://censor.net.ua/n3188774
 
 
 Топ комментарии
 
де цей герой що мвф в ср...ку посилав?
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Дефіцит бюджету збільшується до 300 млрд грн.
Мінус 8 млрд на субсідії
ВВП мінус 3,9%
Та багато іншогоОбновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2457
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Хроника ... Главный смысл всех бюджетных игр людей, которые играют Зеленским как пешкой - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.

Великолепно ! После обвинений Уманского в схемах махинаций в налоговой и на таможне им уменьшили бюджетное задание ! Все кто голосовал "за" - соучастники хищений ?

Голосами "Слуг урода" и "Довиры до Коломойского" осуществлен секвестр бюджета и уменьшены бюджетные задания для налоговой ( на 143 млрд.) и таможенной (на 4 млрд.) службы и акцизы (на 12,6 млрд.) Воруйте на здоровье !

Спасибо ЕС, Батькивщина и Голос - вы хоть в ЭТО не влезли. (с)
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Установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета на время кризиса снимается.

Кстати, даже в ЕС предел дефицита бюджета для стран-членов был недавно снят на время кризиса.
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ЕС снял требование для ЕС. что логично.
"Установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета на время кризиса снимается" откуда инфо? где почитать?
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Ищи, но конкретно МВФ и Украина это уже обговорили и договорились. На сегодня осталось единственное препятствие - "антиколомойский" закон.
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И да, в условиях кризиса МВФ даже согласно на то, что частью его кредитов будет финансироваться дефицит бюджета, то есть чистое проедание, что в обычных условиях от него добиться практически невозможно. Здесь главное, чтобы остальная часть кредитов использовалась грамотно, что от команды Зеленского ожидать трудно. Они и без кризиса экономику Украины опустили будь здоров. Посмотрим, но кредиты МВФ - это реальный шанс для Украины пройти кризис без сверхпотрясений.
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Да, т.к. не выполнены главные условия МВФ - "антиколомойский" закон и размер дефицита бюджета. В новом бюджете он на 10% больше. Сливайте воду.
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Тоесть наварили холодца еще с поросенка которого еще не купили на базаре и не вырастили
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А самое интересное то что есть у вас бюджет или кредит МВФ или нету, а Ахметову платить за *зеленые тарифы* будете.
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Дефіцит бюджету збільшується до 300 млрд грн.
Мінус 8 млрд на субсідії
ВВП мінус 3,9%
Та багато іншогоОбновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 2457
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Нарешті настав кінець епохи бідності! Ще й року не пройшло! Настає епоха зубожіння...
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Volodymyr Omelyan
29 хв ·

Економічна криза - стараємося, але врятувати може лише кредит.
Пандемія - стараємося, але врятувати може лише карантин.
Пожежа в Чорнобильській зоні біля радіоактивних могильників - стараємося, але врятувати може лише дощ...

#ПрезидентКатастрофа

Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 8968
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Этот Марченко на Свободе Слова сказал что в любом случае дефолта не будет. Так что нам теперь ради сохранения воровских схем на десятки миллиардов гривен ежемесячного воровства брать деньги МВФ? Почему этот министр не поступил как Уманский - не раскрыл миллиардные хищения, не потребовал их ликвидации. Почему только Уманский и единственный депутат Антон Поляков попытались вскрыть масштабное воровство, избежать прождажи украинской земли и потери независимости украинскими банками? А ведь это и есть потеря независимости Украиной. Кому продаст НБУ украинскую землю, которую отнимет у фермеров под залог? Через подставных лиц России? Так и война не нужна.Все возьмут за бесценок.
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Вот если ты лично и все сторонники Зеленского на ближайшие три года перейдут исключительно на хлеб и воду, то тогда, да, и без денег МВФ дефолта можно будет избежать.
Причем хлеб и воду здесь надо понимать буквально.
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Забыл - не только сторонники Зеленского, но и сторонники бабы Юли.
Даже, блин, в аптеку вам будет путь закрыт за самым простым аспирином. Хлеб и вода, и больше ничего. Аминь.
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Антон Поляков? Не розповісте нам, як це "дарування", маючи середню освіту, внесло на розгляд в Раду 6033 правки до БАНКІВСЬКОГО закону? Скільки коломойський відслюнявив йому, за блокування і доведення багатомільйонної країни до справжнього зубАжіння? Дефолт України вигідний коломойському і фуйлу. Ви за кого
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Нетиповий тип@nikita_ct14





Рівень
Щойно в бюджеті зрізали всі видатки на науку, як припекло і Зеленський обіцяє мільйон за вакцину.
На його думку, вакцина створюється з нуля за тиждень одним голодним науковцем на домашній кухні без обладнання.
А уявіть якби в нас президентом якийсь дурачок би був.
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Вони справді дурні! Як ви отримаєте допомогу від МВФ, якщо для цього тре прийняти закон про землю та закон про банки? Якщо з дерибаном землі ви майже все "устаканили", то 16 тисяч поправок до банківського закону - це навіть не місяць роботи Ради, а набагато більше...
Ню-ню... Хоча... Брехати за рік своєї влади ви навчились професійно... Це єдине, що ви вмієте на професійному рівні: від найвеличнішого до трускавецького адепту
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Странно, еще пару дней назад этот же умник рассказывал , что могут обойтись без помощи МВФ. Ну и команда у осла, переобуваются на ходу
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Реально можно, только это для большинства населения будет не жизнь, а существование почти по законам военного времени. Чуть выше я образно описал, как это можно.
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Зеленский - это реальная беда Украины.
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Этот депутат, который принял эти правки, и есть самый настоящий патриот и герой Украины. В Америке даже фильм такой есть про такого американского депутата. Там тоже хотели землю продать. Но этот молодой депутат- сенатор отстоял правду. Натурально отстоял. Несколько дней читал в Сенате Конституцию Америки как свою последнюю речь, после которой, по законам Америки он уже не Сенатор, так как поверили в то как его оболгали. - оболганный и оклеветанный мафией, он сказал что будет читать пока правда не восторжествует.Организация детей Америки за одну ночь выпустила газету с правдой о сенаторе, демонстрации сметали брандспойтами, в Сенат приносили корзины фальшивых писем, все СМИ и радио работали под мафией и против него. Парень потерял сознание и упал и тот, кто оболгал сенатора не выдержал и закричал - я больше не могу этого вынести, да я его оболгал, он честен и земля должна быть отдана детскому лагерю. Америка оказалась выше лжи.
Вот этот фильм: Мистер Смит едет в Вашингтон:

https://www.youtube.com/watch?v=xchJha2UflU
Там помощниками и болельщиками депутата-сенатора были дети Америки для которых хотел построить лагерь молодой сенатор. А у нас этот депутат заслоняет своими попытками всю нашу беззащитную Украину от потери независимости, от воровской продажи всей украинской земли. И никто больше не заступится за Украину? Так нам и пропасть?
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про про

Этот депутат, который принял эти правки, Имя депутата принявщего правки???
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"Итак, что такое Украина и почему в нее сегодня выгодно выбрасывать свои деньги? Простите, вкладывать. Вы знаете, у нас абсолютно новый уровень экономики, мы дошли до этого уровня - он называется попрошайничество".
Все очень просто - мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%.
Украина, если честно между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, готовой "принять в любом количестве с любой стороны". (с)
https://www.youtube.com/watch?v=IAylBO5NkiQ#t=163
Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 4347
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А ему чего в губы уколы ботокса ещё не сделали?
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