 Обновленный госбюджет-2020 рассчитан на прямую поддержку МВФ, - министр финансов Марченко

Об этом сообщил глава Министерства финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"В этом бюджете мы заложили ресурс от международных финансовых организаций, в том числе прямую бюджетную поддержку МВФ. Поддержка наших международных партнеров очень важна, потому что дает нам возможность полностью профинансировать все необходимые расходы, в первую очередь заработные платы врачей, социальную защиту, расходы на инфраструктуру", – сказал Марченко.
Министр также подчеркнул, что ожидает от парламента положительного голосования и за так называемый "банковский" законопроект, который ускорит получение помощи МВФ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рада утвердила изменения в Госбюджет-2020 (обновлено)
Напомним, сегодня, 13 апреля, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект об изменениях в Госбюджет-2020.
По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, принятые изменения рассчитаны на 2–3 месяца — период противодействия эпидемии коронавируса, — и после ее окончания бюджет нужно будет вновь пересматривать.
Также на Цензор.НЕТ: Изменения в бюджет условно на 2-3 месяца, на период действия карантина, потом их пересмотрят, - "слуга народа" Арахамия
Великолепно ! После обвинений Уманского в схемах махинаций в налоговой и на таможне им уменьшили бюджетное задание ! Все кто голосовал "за" - соучастники хищений ?
Голосами "Слуг урода" и "Довиры до Коломойского" осуществлен секвестр бюджета и уменьшены бюджетные задания для налоговой ( на 143 млрд.) и таможенной (на 4 млрд.) службы и акцизы (на 12,6 млрд.) Воруйте на здоровье !
Спасибо ЕС, Батькивщина и Голос - вы хоть в ЭТО не влезли. (с)
Кстати, даже в ЕС предел дефицита бюджета для стран-членов был недавно снят на время кризиса.
"Установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета на время кризиса снимается" откуда инфо? где почитать?
Мінус 8 млрд на субсідії
ВВП мінус 3,9%
Та багато іншого
29 хв ·
Економічна криза - стараємося, але врятувати може лише кредит.
Пандемія - стараємося, але врятувати може лише карантин.
Пожежа в Чорнобильській зоні біля радіоактивних могильників - стараємося, але врятувати може лише дощ...
#ПрезидентКатастрофа
Причем хлеб и воду здесь надо понимать буквально.
Даже, блин, в аптеку вам будет путь закрыт за самым простым аспирином. Хлеб и вода, и больше ничего. Аминь.
Нетиповий тип@nikita_ct14
Рівень
Щойно в бюджеті зрізали всі видатки на науку, як припекло і Зеленський обіцяє мільйон за вакцину.
На його думку, вакцина створюється з нуля за тиждень одним голодним науковцем на домашній кухні без обладнання.
А уявіть якби в нас президентом якийсь дурачок би був.
Ню-ню... Хоча... Брехати за рік своєї влади ви навчились професійно... Це єдине, що ви вмієте на професійному рівні: від найвеличнішого до трускавецького адепту
Вот этот фильм: Мистер Смит едет в Вашингтон:
https://www.youtube.com/watch?v=xchJha2UflU
Там помощниками и болельщиками депутата-сенатора были дети Америки для которых хотел построить лагерь молодой сенатор. А у нас этот депутат заслоняет своими попытками всю нашу беззащитную Украину от потери независимости, от воровской продажи всей украинской земли. И никто больше не заступится за Украину? Так нам и пропасть?
Этот депутат, который принял эти правки, Имя депутата принявщего правки???
Все очень просто - мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверено цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%.
Украина, если честно между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, готовой "принять в любом количестве с любой стороны". (с)
https://www.youtube.com/watch?v=IAylBO5NkiQ#t=163