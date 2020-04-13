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Все про:пожар (4010) радиация (243) ЧАЭС (394) Зона отчуждения (149)

 Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Природный пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в понедельник днем добрался до отселенного г.Припять и приблизился на расстояние около 2 км к хранилищам радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории… Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - написал Емельяненко.

Он подчеркнул, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается из-за ветра, "и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения".

Согласно онлайн-ресурсу NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:14;c:30.1,51.4;d:2020-04-12..2020-04-13), на котором оперативно отображаются данные о пожарах в различных регионах планеты со спутников, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м.

Вместе с тем, в Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами… Основные усилия сосредоточены в Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки", - говорится в сводке на сайте ГСЧС.

По данным Службы, на всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

Также, согласно информации ГСЧС, радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г.Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

6 апреля в полиции Киевщины сообщили, что задержали 27-летнего жителя села Раговка, который вызвал пожар в Чернобыльской зоне. 8 апреля ему объявили подозрение из-за поджога.

Источник: https://censor.net.ua/n3188773
 
 
 Топ комментарии
 



tZE inform

@tZEinform

·15 мин

Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.
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Почему клоун срочно не просит помощи прислать пожарную авиации с Европы?? Ждёт как всегда что сам потухнет?? Или когда пойдёт радиоактивное облако гари и дыма по Украине и Европе тогда до клоуна дойдёт???
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Где куча зебилов делась? Пусть идут помогают, раз их главзебил не справляется.
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Хуже не будет. Хоть посмеемся. По приколу.
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Почему клоун срочно не просит помощи прислать пожарную авиации с Европы?? Ждёт как всегда что сам потухнет?? Или когда пойдёт радиоактивное облако гари и дыма по Украине и Европе тогда до клоуна дойдёт???
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tZE inform

@tZEinform

·15 мин

Зеленский - это ходячая катастрофа. Клоун Апокалипсиса Такого количества аварий, пожаров, эпидемий у нас еще не было.
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Где куча зебилов делась? Пусть идут помогают, раз их главзебил не справляется.
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Как в Австралии пожары, так весь мир помогал... Почему президент не просит помощи у других стран, если не справляемся...
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Все просто: в Чернобыльской зоне нет мимимишных коал
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оманский осел строит политику по принципу - тупой и еще тупее! отравить главу мчс на биржу труда, зебилы привели к власти имбецилов...
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Хоть бы дождь пошел,а дебилам град на голову-со слоговое яйцо...
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Шапками тушите идиоты. Мусорам каждый год закупается сраковозов и техники на миллиарды, а на тушение пожаров и их предотвращение как всегда них*я, хотя каждый год горит одно и то же. Одна надежда что ветер на Беларашку или Рашку подует.
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Зебуиньі, молитесь, чтобьі наконец-то пошли дожди, иначе ваши диджитализаторьі устроят второй Чернобьіль.
Пожарьі видосиками не тушатся. Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко - Цензор.НЕТ 495
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Зато мусорам авакова закупили вертолеты чтобы летать на шашлыки. На пожарных денег как всегда нет...уроды
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Вот так может случиться, что коронавирус покажется детским лепетом.
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Да уж... от радиации масочкой не прикроешься...
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к слову от вируса тоже, тем более что обнищавшее население носить одну тряпочку неделями...
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Пока ветер не утихнет , или не пройдут дожди , боюсь что всё бесполезно .. Выгорит вся зона . Вогонь у зоні відчуження ЧАЕС добрався до Прип'яті, - член громадської ради ДАЗО Ємельяненко - Цензор.НЕТ 3424 .
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Зебилы, как вы думаете: как действует радиация на коронавирус?
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Highlander Freeman



@highlander_free

Пожежі, які тривають вже більше тижня, виникли через спробу начальника відділку поліції Зони Відчуження - Обжелянського Яна Івановича замести сліди злочинних рубок радіоактивного лісу в зоні.
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Круто. До війни, ганьби, дефолту та пандемії наш зелений віслюкник Апокаліпсису приніс нам ще й радіацію.
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