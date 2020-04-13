 Россия снова прибегает к фарсу с обвинениями, чтобы держать Джемилева подальше от Крыма, - посольство США

"Россия в очередной раз прибегает к фарсу с уголовными обвинениями, на этот раз против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, чтобы держать его за пределами Крыма. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Посольства США в Украине.

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Напомним, оккупанты в Крыму завели против Джемилева дело по трем статьям, причем две касаются событий 2013 года и расследовались украинскими правоохранителями.