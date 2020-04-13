 Россия снова прибегает к фарсу с обвинениями, чтобы держать Джемилева подальше от Крыма, - посольство США

"Россия в очередной раз прибегает к фарсу с уголовными обвинениями, на этот раз против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, чтобы держать его за пределами Крыма. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Посольства США в Украине.
Напомним, оккупанты в Крыму завели против Джемилева дело по трем статьям, причем две касаются событий 2013 года и расследовались украинскими правоохранителями.
В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики - в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.
СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.
Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.
- всего чего боится Рашка, она засыпает это сотнями обвинений..
- вспомните С.А. Бандеру.. ему приписывались всевозможные преступления, и это при том, что он всю войну просидел в немецком концлагере за отказа сотрудничать с гитлеровцами..
а недавно мой ипанутый сосед ватник в Харькове, бывш-офицер совеЦкой армии, связист, договорился до того, что это "Бандера создал ГУЛАГ".. хотя потом он спохватился, и сказал, что возможно он ошибся в некоторых деталях... В некоторых, пилят, деталях он ошибся!!!!!
У кацапни это диагноз: всего чего они боятся, они засыпают это ложными обвинениями!..
и так последние 500 лет с лишним..
Каспер
Сверху - его духовная сущность, снизу - физическая! Короче, х&ло!
Болото завше є болотом, як би воно себе не називало!