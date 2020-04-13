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 Политика Украины
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 Россия снова прибегает к фарсу с обвинениями, чтобы держать Джемилева подальше от Крыма, - посольство США

Выдвижение оккупационными следователями в Крыму против народного депутата и лидера крымских татар Мустафы Джемилева обвинений - фарс.

"Россия в очередной раз прибегает к фарсу с уголовными обвинениями, на этот раз против крымскотатарского лидера Мустафы Джемилева, чтобы держать его за пределами Крыма. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Посольства США в Украине.

Россия снова прибегает к фарсу с обвинениями, чтобы держать Джемилева подальше от Крыма, - посольство США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму массово отправляют "предупреждения" крымскотатарским активистам, - Минреинтеграции

Напомним, оккупанты в Крыму завели против Джемилева дело по трем статьям, причем две касаются событий 2013 года и расследовались украинскими правоохранителями.

Источник: https://censor.net.ua/n3188768
 
   
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так они и не предлагали в расейке коронавирус укрощать .то тебе пригрезилось
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Китай усилил контроль на российской границе, чтобы не допустить потока инфицированных коронавирусом. Об этом пишет Bloomberg (перевод - «Радио Свобода»). По данным агентства, КНР организовала на севере страны круглосуточное патрулирование после роста выявленных случаев COVID-19 среди китайских граждан, прибывших из России.
В Харбине в минувшие выходные ужесточили правила карантина. Срок изоляции для некоторых прибывших из-за границы теперь составляет 28 дней, а не две недели. Местные власти временно переоборудовали одно из офисных зданий вблизи границы под госпиталь. Там уже приступили к работе медики - в том числе имеющий опыт работы в бывшем эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй.
СМИ ранее сообщали, что коронавирус был диагностирован почти у 250 китайских граждан, вернувшихся в Китай из России. Большинство из них добирались из Москвы до Владивостока на самолётах, а затем пересекли границу на автомобиле.
Рост числа заражений в Китае - самый высокий за последние шесть недель. И 90 процентов новых случаев связаны с вернувшимися из-за рубежа. Bloomberg отмечает, что Россия может стать одним из новых источников заражения для КНР.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань - административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.


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а у Рашки это исторический комплекс:
- всего чего боится Рашка, она засыпает это сотнями обвинений..
- вспомните С.А. Бандеру.. ему приписывались всевозможные преступления, и это при том, что он всю войну просидел в немецком концлагере за отказа сотрудничать с гитлеровцами..
а недавно мой ипанутый сосед ватник в Харькове, бывш-офицер совеЦкой армии, связист, договорился до того, что это "Бандера создал ГУЛАГ".. хотя потом он спохватился, и сказал, что возможно он ошибся в некоторых деталях... В некоторых, пилят, деталях он ошибся!!!!!
У кацапни это диагноз: всего чего они боятся, они засыпают это ложными обвинениями!..
и так последние 500 лет с лишним..
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Каспер

Сверху - его духовная сущность, снизу - физическая! Короче, х&ло!

Россия снова прибегает к фарсу с обвинениями, чтобы держать Джемилева подальше от Крыма, - посольство США - Цензор.НЕТ 22
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Все набагато простіше. Просто московія не має змоги щось створювати. Тому всі "досягнення" Імперії, Союзу та еРеФії - або вкрадені, або присвоєні, або сфалсіфіковані... Навіть історія. Тому єдиним способом зберегти своє "вялічіє" є терор і репресії.
Болото завше є болотом, як би воно себе не називало!
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