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 Экономика
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 Дефицит средств "Энергоатома" приведет к остановке ядерных энергоблоков, - обращение к Зеленскому

Спровоцированный кризисом на энергорынке дефицит средств у компании НАЭК "Энергоатом" может привести к остановке ядерных блоков.

Об этом идет речь в обращении Союза ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины сообщает УНИАН.

Авторы обращения отмечают, что управляемая дезорганизация так называемого энергорынка привела к неплатежам за произведенную электроэнергию, в результате "Энергоатом" не имеет средств на закупку ядерного топлива и обеспечение безопасной эксплуатации.

"НАЭК "Энергоатом" испытывает дефицит финансовых средств для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива, который стремительно растет. Осознаете ли Вы, к чему приведет вынужденная остановка ядерных энергоблоков?", - говорится в письме.

Напомним, ранее гендиректор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, в результате этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

Кроме того, председатель правления АО "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий заявил, что из-за низкого уровня оплаты населением за потребленную электроэнергию и кризиса в энергоотрасли компания не имеет средств на ремонт сетей. А руководитель "Житомироблэнерго" Алексей Шекета сообщил, что из-за уменьшения платежей за потребленную электроэнергию предприятие может ввести веерное отключение электроснабжения для предприятий и бытовых потребителей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3188764
 
 
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Как теперь зебилам без света Г+Г смотреть
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как можно было все до того довести - а ведь и года еще не прошло ?
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Как теперь зебилам без света Г+Г смотреть
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А порохосрань видно думает что будет покупать у Ахметова *зеленые тарифы*?
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У тебе срач? Це ж симптом коронавірусу. Якщо бракує грошей на тести та дослідження, закоси під кацапського монаха і скажи що відвідав Лавру.
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Соя, можете хоть 100 раз спамить меня за правду, но я посмотрю когда одна за одной будут останавливаться енергоблоки по вашей вине и вы будете всей своей партией Свинарчука крутить ветряк Ахметова за которые вы так жопу рвали, чтобы посмотреть зомбоящик
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братушки запоребриковые помогут, для того и банкротят.
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Зеленский столько букав не осилит. Ему надо картинку нарисовать
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тож нехай їх осяє економічний і політичний геній найвидатнішого блазня **********!
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небось средства стырили. теперь пугают
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А стыренные деньги лежат там же, где деньги Порошенко, эта не нашла, но следующая власть их обязательно найдёт, зуб Зелемойского даю.
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как можно было все до того довести - а ведь и года еще не прошло ?
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найвищим досягненням клована за рік так і залишиться стрибок із смоктанням лисого..
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А долго ли, неумеючи ничего, кроме как воровать.
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В горно-металлургическом секторе завал, в энергетическом завал, в медицине наметившийся прогресс похерили, в финансовом секторе вообще ж.опа! Еще такой тупой власти в Украине не было со времен развала союза.
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Когда то же должен был закончится этот фарс с фейковым суверенитетом.
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Щас дефолт придёт и разберётся, кто из нас холоп.
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К тебе, убогий, он уже пришел, беги скорее меняй деревянные в доллары, пока за сотню не перевалил Дефицит средств "Энергоатома" приведет к остановке ядерных энергоблоков, - обращение к Зеленскому - Цензор.НЕТ 4255
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Кацапчику, ти проспав протягом останніх 28 років? Спи далі. тут тобі не жити,
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О, тут я з тобою згоден, бо "Тут" вже життя ніколи не буде.
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Зеленский получил Украину с экономическим ростом в первом квартале 19 4.5%
Строительством дорог по всей стране.С огромным количеством проведённых болезненных реформ.
Теперь вопрос,чего добился этот ********* и что он уже успел пустить под откос?
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добився до повного краху. просрав і пустив все.
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Я не представляю как будущая власть, которая придет на смену Бениной кукле все это будет расхлебывать.
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Один президент расхлёбывал и похуже ситуацию...
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То москалям за електрику Беня платив, а своїм атомщикам - дулю.
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Это как раз Ху*лу + Бене с Ахметкой и надо. Не мешайте Зеле работать на их благо... Дефицит средств "Энергоатома" приведет к остановке ядерных энергоблоков, - обращение к Зеленскому - Цензор.НЕТ 3048
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Вбивати країну треба повністю і відразу! Поступово передати Україну знову під вплив московії - не варіант (янеовоч це доказав своїм правлінням). Тож буде робитися все, що потрібно для знищення економіки і енергонезалежності країни, для дискредитації громадських об'єднань, на кшталт волонтерів та добробатів, буде знищуватись місцеве самоуправління під будь-яким соусом, буде робитися все, щоб міжнародний капітал (окрім мосвовитського) не зайшов в Україну: а це можливо лише тоді, коли МВФ знову покаже дулю цій владі, а світові компанії понизять інвестиційну привабливість країни на підставі висновків МВФ...
А потім, як результат "мудрого вибору наріду" та діяльності "прафєсіаналов", відродження УРСР 2.0 у складі московії...
Я не Ванга і не Нострадамус, але саме таке враження складається в мене, коли я читаю новини від влади...
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Нам п...да при будь якому напрямку "розвитку".
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Я не такий категоричний - 4 шини вже є...
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А чего вы так возмущаетесь? Сами же хотели на ветряки и солнечные панели перейти, вместо АЕС. Целуйте Ахметова и Свинарчука в задницу теперь. И радуйтесь дальше что АЕС закроются и будете все переходить на *зеленые тарифы*.
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Ветряки и солнечные панели возвратят вложенные инвестиции через 6-8 лет, в наших условиях, потому для развития и вводят "зелёные тарифы", чтобы окупались быстрее.
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Ветряки и солнечные панели не окупятся НИКОГДА!!!. Ето тебя говорю я, который когда то их устанавливал. Поетому они и называются дотационными и работают только до тех пор пока государство из наших карманов ворует деньги и платит Ахметова миллиарды на дотации.
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Вообще-то вроде Атомэнэрго как раз и собиралось дотировать разницу в цене. Странно, правда?
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А я о чем говорю? С помощью енергоатома и дотируют *зеленые тарифы* Ахметова. Иначе цена на електроенергию уже бы подскочила до 5грн/кВт. Статью кстати внимательнее прочитай, где говорится что вместо вкладывать деньги в закупку топлива и ремонт енергоблоков, приходится все деньги выплачивать на дотации Ахметову. Вот когда петух жареный клюнет и енергоблоки станут и начнутся веерные отключения тогда уже как говорится жаба цицьку даст всем.
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А почему тогда не было этих проблем при свинарчуках?
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говорили же умные люди гройсману, что то, что он со своим боссом педалировал, никак не может называться "рынком э/э"!
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Ведь это естественный результат правление Зеленского. Ничего удивительного нет потому, что до выборов он открыто говорил об давления государства на производителя. Для меня шокирующим выглядело поведение и молчаливое согласие, и в большинстве поддерживание этой невежественной идеи,тогда ещё депутата зе,руководителями госпредприятий. Такое их стадное поведение скорее всего можно объяснить трусостью.Ведь в обществе был запрос на смену власти. Было легко понять,что с нашим народом победит Зеленский. Надо подмахнуть или пассивно молчать.Так,для самозащиты. Сами на практике поддерживали,а сейчас пишите петиции о помощи,а на предприятиях сокращаете своих сотрудников или упорядочиваете кадровое расписание. Просто это такая структура общества. Руководителям главное подписать личный контракт с государством,а всё остальное вторичное. Но когда власть откровенно будет в наглейшую обдирать ваше предприятие воспринимается руководителями одобрямс,а потом сопли распускать и крутится как уж на сковородке. Так.что терпите и молитесь,чтобы сегодняшняя власть невежд и некомпетентных быстрее ушла.Тогда появится шанс свободно вздохнуть и вам и народу
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вообщем нас готовят к повышению тарифов за электрику !
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